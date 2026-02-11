«Наполи» вылетел от «Комо» по пенальти – 6:7. Лукаку и Лоботка не забили с точки

«Наполи» вылетел от «Комо».

«Наполи » дома проиграл «Комо » (1:1, пенальти – 6:7) в 1/4 финала Кубка Италии.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 39-й минуте полузащитник гостей Мартин Батурина открыл счет с пенальти. На 46-й отличился нападающий хозяев Антонио Вергара .

Основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты команды Франсеска Фабрегаса – 7:6. За «Наполи» с точки не забили Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка , за «Комо» – Максимо Перроне.

