«Наполи» вылетел от «Комо» по пенальти – 6:7. Лукаку и Лоботка не забили с точки

Матч окончен
Счет в серии пенальти6 : 7
«Наполи» дома проиграл «Комо» (1:1, пенальти – 6:7) в 1/4 финала Кубка Италии.
Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 39-й минуте полузащитник гостей Мартин Батурина открыл счет с пенальти. На 46-й отличился нападающий хозяев Антонио Вергара.
Основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты команды Франсеска Фабрегаса – 7:6. За «Наполи» с точки не забили Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка, за «Комо» – Максимо Перроне.
Рад за Комо Фабрегаса.Историческое событие.