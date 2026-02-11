11

«Наполи» вылетел от «Комо» по пенальти – 6:7. Лукаку и Лоботка не забили с точки

«Наполи» вылетел от «Комо».

«Наполи» дома проиграл «Комо» (1:1, пенальти – 6:7) в 1/4 финала Кубка Италии.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 39-й минуте полузащитник гостей Мартин Батурина открыл счет с пенальти. На 46-й отличился нападающий хозяев Антонио Вергара.

Основное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты команды Франсеска Фабрегаса – 7:6. За «Наполи» с точки не забили Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка, за «Комо» – Максимо Перроне.

Кубок Италии. 1/4 финала
10 февраля 20:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 6 - 7
Логотип гостевой команды
Комо
Матч окончен
Счет в серии пенальти6 : 7
Перерыв
Лоботка
Кемпф
Мигель Гутьеррес
Войвода
Милинкович-Савич
Диего Карлос
Элмаз
Смолчич
Сантос
Перроне
Спинаццола
Батурина
Лукаку
Дувикас
Политано
Да Кунья
Пен
82’
Пас   Войвода
Вергара   Мигель Гутьеррес
74’
Хейлунд   Лукаку
74’
Элмаз
69’
67’
Серджи Роберто   Да Кунья
67’
Аддай   Родригес
62’
Серджи Роберто
Маццокки   Сантос
60’
Жиоване   Политано
60’
Оливера   Спинаццола
60’
53’
Какре   Дувикас
53’
Рамон   Кемпф
  Вергара
46’
2тайм
Перерыв
44’
Рамон
39’
  Батурина
Наполи
Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Вергара, Жиоване, Оливера, Лоботка, Элмаз, Маццокки, Хейлунд
Запасные: Мерет, Спинаццола, Приско, Де Кьяра, Контини-Барановский, Мигель Гутьеррес, Политано, Сантос, Буонджорно, Лукаку
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Серджи Роберто, Перроне, Батурина, Пас, Аддай, Какре
Запасные: Войвода, Да Кунья, Дувикас, Кюн, Кемпф, Мората, Тернквист, Вигорито, ван дер Бремпт, Родригес, Альберто Морено, Лахдо, Пизати
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жена лужкова играет в футбол?
Ответ заблокированному пользователю
Жена лужкова играет в футбол?
И сам Лужков любил играть в футбол))
Сеск максимально эффектно отмстил за то, что Контес держал его на лавке в Челси.
Браво 👏 👏 👏 👏 👏 👏 Фабреквс,! Я начал болеть за Комо!
Будет жарко!
Клевый матч во всех аспектах.
Рад за Комо Фабрегаса.Историческое событие.
Сафонов смотрит на этих вратарей... улыбаясь.
Коме победы...
Комо команда сенсация из сенсации) Фабрегас способен выстроить благоприятную атмосферу и коллектив в команде)
Ну это гений)))
