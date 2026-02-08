  • Спортс
  • Вахания близок к переходу в «Краснодар». Сумма сделки может составить 300-350 млн рублей с учетом агентских и подъемных (Иван Карпов)
Вахания близок к переходу в «Краснодар». Сумма сделки может составить 300-350 млн рублей с учетом агентских и подъемных (Иван Карпов)

«Краснодар» может купить Илью Ваханию.

Защитник «Ростова» Илья Вахания близок к переходу в «Краснодар».

По данным инсайдера Ивана Карпова, сумма сделки может составить 300-350 млн рублей – включая трансфер, агентские и подъемные игроку. 

«Ростов» нуждается в деньгах, поэтому готов продать футболиста. Однако окончательного решения еще нет. Существует небольшой шанс, что сделку отложат до лета.

В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча за клуб, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Какая-то миграция воспитанников Питер - Краснодар. К нам из Краснодара вратари, обратно - полевые игроки
Ответ Groznyi2024
Какая-то миграция воспитанников Питер - Краснодар. К нам из Краснодара вратари, обратно - полевые игроки
Натуральный обмен)
Ответ Groznyi2024
Какая-то миграция воспитанников Питер - Краснодар. К нам из Краснодара вратари, обратно - полевые игроки
Комментарий скрыт
В последнее время всё в рублях стали писать суммы переходов/зарплат футболистов, пересчитываешь ещё на старый лад, сколько это по футбольному в итоге)
Ответ Петрович
В последнее время всё в рублях стали писать суммы переходов/зарплат футболистов, пересчитываешь ещё на старый лад, сколько это по футбольному в итоге)
так всегда пишут, когда сумма в евро маленькая) 300 млн это около 3 млн евро, ну что это такое? на такой цифре не хайпанёшь) а вот когда Краснодар брал Кородобу за 20 млн евро, то в рублях такие трансферы не пишут
и это не только Краснодара касается, спортс так со всеми клубами делает: трансфер недорогой по мировым меркам - пишем сотни миллионов рублей; трансфер дорогой - пишем евро
Опять Аршавин скажет что доволен процентом от продажи, а Семак кому-нибудь сольёт 0:3..
Ответ Shamarin
Опять Аршавин скажет что доволен процентом от продажи, а Семак кому-нибудь сольёт 0:3..
Ну да
Ответ Shamarin
Опять Аршавин скажет что доволен процентом от продажи, а Семак кому-нибудь сольёт 0:3..
Когда Семак проигрывал 0:3 в официальном матче последний раз? Или в бессильном хейте уже надо за товарняки цепляться?
Ну Краснодару нужен направо игрок, Джованни уже 31 + не основной легионер, Пальцев… скажем так не тянет) Петров травматичен
Ответ Хейтер всех Доннарум
Ну Краснодару нужен направо игрок, Джованни уже 31 + не основной легионер, Пальцев… скажем так не тянет) Петров травматичен
Петрову уже 35... Дедушку пора бы уже отпустить, ему скоро внуков нянчить
Карп думаю опять накидывает. 300-350лямов это обычная цена, а за молодого заща, с контрактом ещё 2,5года надо как минимум 500 требовать, а лучше себе оставлять
Ответ Звёздный Рафинья
Карп думаю опять накидывает. 300-350лямов это обычная цена, а за молодого заща, с контрактом ещё 2,5года надо как минимум 500 требовать, а лучше себе оставлять
Дорогая сейчас древесина
Ответ Vas Sm
Дорогая сейчас древесина
Соболева и заболотного не продают...
Что за нелепая мода писать в рублях сумму
Ответ Dmitry Shkolnikov
Что за нелепая мода писать в рублях сумму
Так скрепнее выглядит.
Ответ Dmitry Shkolnikov
Что за нелепая мода писать в рублях сумму
Чем тебе рубль не нравится. Или привык к своей зарплате в валюте? Курсы валют регулярно печатаются, можно легко пересчитать.
Сергей Богданыч Семак перед сезоном решил после очередного каприза Вендела что Дуглас Сантос,Барриос и Жерсон эта та тройка которая без проблем закроет центр поля и принесет чемпионство,даже с Соболевым в составе.
Под эту идею купили Вегу на позицию Дугласа Сантоса.
Далее…в составе есть великолепный крайний атакующий игрок Мантуан,которого Сергей Богданыч увидел тоже крайним защитником…
Есть возрастной после тяжелой травмы Караваев и есть игрок нормальный,но очень спорный под высокие задачи Арсен Адамов так же купленный в свое время.
И сейчас я с сожалением читаю информацию что коренные Питерские воспитанники на позиции крайних защитников Саусь и Вахания будут защищать цвета соперников Зенита.
Любой из них,а лучше оба в условиях нового лимита закрыли бы позиции крайних защитников.,оба скоростные,с сумашедшими обьемами.
Караваев бы с удовольствием выходил на замену,Адамов играл за условные Крылья,Ахмат,Оренбург,за Вегу не надо было бы платить кажется 8🍋,и Мантуан приносил бы максимальную пользу на позиции крайнего атакующего игрока отбросив необходимость в покупке за огромные бабки Луиса Энрике играющего отдельно от команды.
Не забывая что тот же Круговой в Зените должен был использоваться именно как атакующий футболист,но Сергей Богданыч тоже увидел в нем крайнего(крайне привозящего)защитника…
И тогда нужно было бы всего решить вопрос с центральным нападающим,незнаю чем Лусиано не подошел…?! Ну и центральный защитник если он так нужен.
Может уволить Сергей Богданыча за ошибки,и привлечь за расточительность🤔
НАдеюсь, продадут как Ионова с Черновым за оверпрайс, а потом бесплатно вернут)
А Краснодаре знают что как делать. Подпишет клуб, значит правильно.
Комментарий удален модератором
Ответ dron98
Комментарий удален модератором
Не знаком с Эдуардом зозом?)
