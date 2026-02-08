Вахания близок к переходу в «Краснодар». Сумма сделки может составить 300-350 млн рублей с учетом агентских и подъемных (Иван Карпов)
«Краснодар» может купить Илью Ваханию.
Защитник «Ростова» Илья Вахания близок к переходу в «Краснодар».
По данным инсайдера Ивана Карпова, сумма сделки может составить 300-350 млн рублей – включая трансфер, агентские и подъемные игроку.
«Ростов» нуждается в деньгах, поэтому готов продать футболиста. Однако окончательного решения еще нет. Существует небольшой шанс, что сделку отложат до лета.
В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча за клуб, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
