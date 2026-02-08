«Сафонов очень силен на линии, но есть проблемы с техникой и верховой борьбой. Матвей – не вратарь мирового класса, у Шевалье больший потенциал». Костиль о голкиперах «ПСЖ»
Экс-голкипер клубов Лиги 1 Бенуа Костиль сравнил вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люку Шевалье.
«Возможно, в этом году он [Сафонов] обрел уверенность. Он один из игроков, которые провели выдающийся сезон в прошлом году. У него есть общая история с этой раздевалкой, которой у Шевалье нет и не будет. Более того, я чувствую, что игроки его любят, он здорово общается. Он хорошо говорит по-французски и проявляет скромность. Он умеет находить общий язык с людьми и излучает очень располагающую и амбициозную ауру.
Он очень сильный вратарь на линии, с большим запасом энергии. Его нелегко сломить атаками, и он динамичен. Он хорошо играет на линии, но ему еще есть куда расти в техническом плане. Его владение мячом и вратарская техника не всегда очень точны. У него могут быть проблемы в верховой борьбе, но у него есть смелость противостоять соперникам в воздухе.
У Сафонова нет статуса вратаря мирового класса. Я вижу больший потенциал в Люке Шевалье. Он [Сафонов] далеко не лучший в мире», – заявил Костиль.
«Я всегда стараюсь адаптироваться к качествам игроков. Я бы не стал требовать от Джиджи [Доннаруммы] делать то, что ему некомфортно
Если так брать каждого, то вообще вратарей топ уповня нет. Разве Донарумма не ошибался, а условный Эдерсон в МС или Алиссон в Ливерпуле??? Все имели свои минусы. Таких как Буффон или Чех сейчас в принципе нет, так как сейчас другие стандарты.