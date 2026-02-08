  • Спортс
  • «Сафонов очень силен на линии, но есть проблемы с техникой и верховой борьбой. Матвей – не вратарь мирового класса, у Шевалье больший потенциал». Костиль о голкиперах «ПСЖ»
«Сафонов очень силен на линии, но есть проблемы с техникой и верховой борьбой. Матвей – не вратарь мирового класса, у Шевалье больший потенциал». Костиль о голкиперах «ПСЖ»

Костиль: Сафонов хорош на линии, но он не вратарь мирового класса.

Экс-голкипер клубов Лиги 1 Бенуа Костиль сравнил вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люку Шевалье.

«Возможно, в этом году он [Сафонов] обрел уверенность. Он один из игроков, которые провели выдающийся сезон в прошлом году. У него есть общая история с этой раздевалкой, которой у Шевалье нет и не будет. Более того, я чувствую, что игроки его любят, он здорово общается. Он хорошо говорит по-французски и проявляет скромность. Он умеет находить общий язык с людьми и излучает очень располагающую и амбициозную ауру.

Он очень сильный вратарь на линии, с большим запасом энергии. Его нелегко сломить атаками, и он динамичен. Он хорошо играет на линии, но ему еще есть куда расти в техническом плане. Его владение мячом и вратарская техника не всегда очень точны. У него могут быть проблемы в верховой борьбе, но у него есть смелость противостоять соперникам в воздухе.

У Сафонова нет статуса вратаря мирового класса. Я вижу больший потенциал в Люке Шевалье. Он [Сафонов] далеко не лучший в мире», – заявил Костиль.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Слыш, Костыль, не городи околестццу
Ответ Mike_81
Слыш, Костыль, не городи околестццу
Очень конструктивное возражение
Ответ Mike_81
Слыш, Костыль, не городи околестццу
Комментарий скрыт
Потенциал это хорошо конечно, но сейчас сильнее Сафонов и он играет . На молодого француза слишком многое давит и он просто не справляется с этим .Если бы такое случилось в рпл и место одного из лучших российских вратарей занял бы лег , такой вой бы стоял ...
Ответ lovec23
Потенциал это хорошо конечно, но сейчас сильнее Сафонов и он играет . На молодого француза слишком многое давит и он просто не справляется с этим .Если бы такое случилось в рпл и место одного из лучших российских вратарей занял бы лег , такой вой бы стоял ...
Именно это и сказал Костиль
Ответ lovec23
Потенциал это хорошо конечно, но сейчас сильнее Сафонов и он играет . На молодого француза слишком многое давит и он просто не справляется с этим .Если бы такое случилось в рпл и место одного из лучших российских вратарей занял бы лег , такой вой бы стоял ...
На сколько лет старше Сафонов "молодого француза"?))
А представляете, если бразильские и проч издания начнут публиковать высказывания наших ветеранов и экспертов типа Пономарёва, Бубнова и ко о легионерах РПЛ?
Ответ DoDidDone
А представляете, если бразильские и проч издания начнут публиковать высказывания наших ветеранов и экспертов типа Пономарёва, Бубнова и ко о легионерах РПЛ?
А они не публикуют?
Ответ DoDidDone
А представляете, если бразильские и проч издания начнут публиковать высказывания наших ветеранов и экспертов типа Пономарёва, Бубнова и ко о легионерах РПЛ?
Про кариоку на португальском текст представил
Ну все верно сказал Костиль. Игра ногами и техника - слабое место Сафонова. Он даже Доннарумме, который по мнению местных экспертов не умеет играть ногами, уступает по точности передач.
Ответ Sutekh Hexen
Ну все верно сказал Костиль. Игра ногами и техника - слабое место Сафонова. Он даже Доннарумме, который по мнению местных экспертов не умеет играть ногами, уступает по точности передач.
Доннарумма бы не поехал к Пепу, если бы ногами играть не умел.
Ответ svaz
Доннарумма бы не поехал к Пепу, если бы ногами играть не умел.
Пеп Гвардиола не будет требовать от Джанлуиджи Доннаруммы игры ногами.

«Я всегда стараюсь адаптироваться к качествам игроков. Я бы не стал требовать от Джиджи [Доннаруммы] делать то, что ему некомфортно
Конечно он ничего плохого не скажет ,про своего соотечественника
Советую всем, кто гонит на Костиля, все же полностью прочитать цитату.
Костиль за своего вписывается просто, а не на Матвея наезжает, контекст надо учитывать
Ответ Эмгыр вар Эмрейс
Костиль за своего вписывается просто, а не на Матвея наезжает, контекст надо учитывать
а что не так он сказал? Базанул - и в Краснодаре было заметно что он неуверенно ногами играет, и на выходах далеко не топ. При этом на линии отлично играет
Перечислил все качества топ вратаря, а потом сказал, что он не вратарь мирового уровня.

Если так брать каждого, то вообще вратарей топ уповня нет. Разве Донарумма не ошибался, а условный Эдерсон в МС или Алиссон в Ливерпуле??? Все имели свои минусы. Таких как Буффон или Чех сейчас в принципе нет, так как сейчас другие стандарты.
Ответ <CRISTIANO>
Перечислил все качества топ вратаря, а потом сказал, что он не вратарь мирового уровня. Если так брать каждого, то вообще вратарей топ уповня нет. Разве Донарумма не ошибался, а условный Эдерсон в МС или Алиссон в Ливерпуле??? Все имели свои минусы. Таких как Буффон или Чех сейчас в принципе нет, так как сейчас другие стандарты.
Какие минусы у Алиссона?
Ответ <CRISTIANO>
Перечислил все качества топ вратаря, а потом сказал, что он не вратарь мирового уровня. Если так брать каждого, то вообще вратарей топ уповня нет. Разве Донарумма не ошибался, а условный Эдерсон в МС или Алиссон в Ливерпуле??? Все имели свои минусы. Таких как Буффон или Чех сейчас в принципе нет, так как сейчас другие стандарты.
Хватит защищать Сафонова.Он абсолютно средний вратарь ,не более.К топарям приводить в пример его тоже не стоит.
Матвей всегда был хорош на линии. Так же очень сильно прибавил в игре ногами, и самое главное игроки ПСЖ не боятся с ним разыгрывать мяч. И что важно, он прибавил в очень сложный период своей карьеры, когда плотно присел на скамейку. Конечно он не входит в топ 5 вратарей мира, но многие вратари не входят в этот список и являются голкиперами топ клубов.
Кстати, Шарбонье, который тут выступает в качестве второго эксперта, был покруче вратарём, чем Костиль. Чемпион мира 1998, однако, хоть ни одного матча и не сыграл. А его даже в тегах нет.
Материалы по теме
Сафонов расположил к себе всех игроков «ПСЖ» и сотрудников, Матвея считают веселым и открытым. Вратарь наиболее близок с Хвичей и воспринимает Шевалье как товарища (RMC Sport)
7 февраля, 15:04
Зарплата Сафонова в «ПСЖ» – 250 тысяч евро в месяц до налогов. Дембеле зарабатывает 1,56 млн евро, Хакими – 1,1 млн, Хвича – 910 тысяч, Шевалье – 500 тысяч, Забарный – 450 тысяч
7 февраля, 09:30
Алонзо считает, что Сафонов должен стать основным вратарем «ПСЖ» до конца сезона: «Команде очень важна стабильность на этой позиции. Матвей был хорош, когда это было необходимо»
4 февраля, 13:03
Абаев о Сафонове: «Матвей выигрывает конкуренцию у Шевалье. После перехода в «ПСЖ» он максимально превзошел ожидания. Дай бог, продолжить стабильно играть»
31 января, 21:24
Главные новости
Жена Месси: «Важно показать детям, что можно быть сильной женщиной и иметь свою жизнь. Чувствовала себя виноватой, уходя из дома, но у меня есть поддержка мужа – это очень важно»
50 минут назад
Заур Тедеев: «Недоверие к тренерам – проблема в российской реальности. Средний период работы – 8-9 месяцев. Никогда это не понимал. Просто катастрофа!»
сегодня, 02:03
Дайч покинул «Ноттингем» после 3 матчей без побед. Клуб уволил третьего тренера за сезон
сегодня, 00:58
Игроки «Тоттенхэма» считали, что Франк не подходит большой команде ни как личность, ни как тактик. Тренера быстро перестали слушать и не уважали так, как Постекоглу
вчера, 23:13
Премьер Великобритании Стармер: «Рэтклифф должен извиниться. Его слова оскорбительны. Мы – гордая, толерантная и многообразная страна»
вчера, 23:10
Слот об 1:0 с «Сандерлендом»: «Ливерпуль» снова показал, как хорошо умеет играть с мячом. Сегодня было так много моментов. Мы проявили характер, поэтому уезжаем с победой»
вчера, 23:07
Педри за 2,5 млн евро купил бывший женский монастырь на Тенерифе. Хавбек «Барсы» откроет там отель после реконструкции
вчера, 22:54
Гвардиола про 3:0 с «Фулхэмом»: «Сити» показал очень хороший футбол, я доволен. Холанд почувствовал дискомфорт, заменить его при таком счете – здравый смысл»
вчера, 22:49
Хавьер Тебас: «Менее 90 дней назад Перес говорил, что договоренность с УЕФА стала бы капитуляцией. Теперь корректировку начинают выставлять стратегической победой – это типично»
вчера, 22:38
Жена Месси: «Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Мужу приходится соблюдать диету, нам нужно питаться правильно»
вчера, 22:34
Последние новости
Флик перед «Атлетико»: «Состояние поля на «Метрополитано» не очень хорошее – нужно беречь его. В Испании обычно отличные условия»
5 минут назад
Тренировавший «Вулвс» Перейра может сменить Дайча в «Ноттингеме». Команда идет 17-й в АПЛ
19 минут назад
Де Дзерби отказался от неустойки после увольнения из «Марселя», но договорился о выплате его помощникам
сегодня, 02:16
Компани о 2:0 с «Лейпцигом»: «Бавария» сыграла солидно, могла забить больше. У нас были более результативные матчи, но мы действовали спокойно, собранно, не делали глупостей»
сегодня, 01:23
«Марсель» не принял просьбу Бенатия об отставке. Спортивный директор хотел уйти в знак солидарности с Де Дзерби
сегодня, 01:13
Ван Дейк побил рекорд Хююпя по голам в АПЛ среди защитников «Ливерпуля» – 23 мяча
вчера, 22:23
«Интер» в полуфинале Кубка Италии сыграет с «Комо», «Лацио» – с «Аталантой»
вчера, 22:16
У «Ливерпуля» 3 победы и поражение от «Ман Сити» в 4 последних матчах
вчера, 22:14
«Ливерпуль» победил «Сандерленд» – 1:0. Ван Дейк забил на 61-й после подачи Салаха с углового
вчера, 22:10
«Бавария» впервые за 6 лет дошла до полуфинала Кубка Германии. Мюнхенцы трижды вылетали во 2-м раунде за это время
вчера, 22:09
