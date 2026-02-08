Морган о забастовке Роналду: «Криштиану совершил революцию в саудовском футболе. Он просто хочет равных условий для всех»

Морган: Роналду устроил революцию в саудовском футболе и хочет равных условий.

Британский телеведущий Пирс Морган объяснил, почему Криштиану Роналду бойкотирует игры «Аль-Насра ».

Морган ответил на пост пользователя X, назвавшего Роналду «нытиком» и «избалованным».

«Чушь. Криштиану совершил революцию в саудовском футболе – так, как никто другой не смог бы. Он просто хочет равных условий для всех», – написал Морган в соцсети.

Напомним, что форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии – против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0).

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.