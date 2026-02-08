  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев – журналистам на вопрос о словах Аршавина про его статус в «Зените»: «Вы нас провоцируете, а потом обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Нормально не умеете общаться»
63

Соболев – журналистам на вопрос о словах Аршавина про его статус в «Зените»: «Вы нас провоцируете, а потом обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Нормально не умеете общаться»

Александр Соболев – журналистам: провоцируете, потом обижаетесь, что не общаюсь.

Форвард «Зенита» Александр Соболев обвинил журналистов в провокациях после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

– Александр, а можно пару слов?

– Нет.

– Есть что сказать Аршавину, который сказал, что ты не способен стать основным форвардом в «Зените»?

– Ребят, вы нас провоцируете, понимаете, а потом вы обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Мы так и не будем общаться с вами никогда.

– Так давай по-нормальному пообщаемся.

– По-нормальному вы не умеете общаться, – сказал Соболев. 

Неужели Соболев настолько плох?

Когда Пеп уйдет из «Сити»?29409 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗимний кубок РПЛ
logoЗенит
logoАндрей Аршавин
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что можно сказать о журналисте, который, получив отказ в интервью, продолжает спрашивать дальше? К чему тогда вообще спрашивать про пару слов, если ты не собираешься останавливаться?
Ответ Senchas
Что можно сказать о журналисте, который, получив отказ в интервью, продолжает спрашивать дальше? К чему тогда вообще спрашивать про пару слов, если ты не собираешься останавливаться?
Неоднозначно, конкретно с Соболевым.
Вопрос в такой форме, скорее всего, вызван предыдущим опытом общения.
Вообще, футболисты играют для зрителей, если рейтинги и посещаемость будет нулевой, клуб перестанет существовать. Поэтому интервью неотъемлемая часть работы проф спортсмена.
Наши же футболисты взяли моду грубить и игнорировать общение с журналистами. Для примера, в АПЛ за подобный ответ «нет» предусмотрены штрафы от клуба. Поэтому даже когда команда летит 0:3, игроки/тренеры общаются с прессой. А тут ощущение, что к Соболеву домой пришли когда он отдыхал.
Пока клубы будут разрешать футболистам вести так с медиа, будем читать провокационные вопросы/ответы. Что-то я не помню, чтобы те же самые журналисты задавали такие вопросы Батракову и Кисляку, которые всегда идут в пресс бокс.
Ответ AlistarOvereem
Неоднозначно, конкретно с Соболевым. Вопрос в такой форме, скорее всего, вызван предыдущим опытом общения. Вообще, футболисты играют для зрителей, если рейтинги и посещаемость будет нулевой, клуб перестанет существовать. Поэтому интервью неотъемлемая часть работы проф спортсмена. Наши же футболисты взяли моду грубить и игнорировать общение с журналистами. Для примера, в АПЛ за подобный ответ «нет» предусмотрены штрафы от клуба. Поэтому даже когда команда летит 0:3, игроки/тренеры общаются с прессой. А тут ощущение, что к Соболеву домой пришли когда он отдыхал. Пока клубы будут разрешать футболистам вести так с медиа, будем читать провокационные вопросы/ответы. Что-то я не помню, чтобы те же самые журналисты задавали такие вопросы Батракову и Кисляку, которые всегда идут в пресс бокс.
во-во, по пояс деревянный, а самомнение в космосе.
В данном случае я за Соболева.
Ответ Рубин2003
В данном случае я за Соболева.
однозначно согласен
Ответ Рубин2003
В данном случае я за Соболева.
а также против хамства и невоспитанности в любой форме))

Тут ещё не надо забывать вот о чём. Буквально через год-полтора Соболев станет не нужен никаким журналистам. И он сам будет за ними бегать, а они будут говорить ему "нет". Александр просто "застрял" в своём нынешнем состоянии богатого и успешного человека. И просто не понимает, что такая жизнь у него очень скоро закончится.
Тут наблюдается обоюдная профнепригодность - журналист не умеет задавать вопросы, Соболев не умеет играть в футбол.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Тут наблюдается обоюдная профнепригодность - журналист не умеет задавать вопросы, Соболев не умеет играть в футбол.
Имхо, Собрлев свою работу делает лучше, чем этот "журналист"
правильно Соболев сказал
Зато сам Саня умеет нормально общаться. Любимец болельщиков двух столиц.
Ответ Алешка Терминатор
Зато сам Саня умеет нормально общаться. Любимец болельщиков двух столиц.
До чего дельфин доводит - никогда не думал, что плюсану коммент Алешки...
Ответ matemate88
До чего дельфин доводит - никогда не думал, что плюсану коммент Алешки...
Лайкать бота - третий шаг после безалкогольного пива и резиновой женщины.
Берегите себя(с)Гусев
Ни разу не за Соболева, наоборот считаю, чем раньше он уйдёт из Зенита, тем лучше для клуба, и возможно, и для самого Соболева. Но уровень этих *журналистов " просто зашкаливает.
Ответ Жердин Александр
Ни разу не за Соболева, наоборот считаю, чем раньше он уйдёт из Зенита, тем лучше для клуба, и возможно, и для самого Соболева. Но уровень этих *журналистов " просто зашкаливает.
Уход из Зенита лучший вариант только для Зенита, но не для Соболева. С такой игрой ему вместо 2,5 млн. дадут не больше чем 0,5.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уход из Зенита лучший вариант только для Зенита, но не для Соболева. С такой игрой ему вместо 2,5 млн. дадут не больше чем 0,5.
Если он хочет перезапустить свою карьеру , то и для него. А если всё дело только в деньгах, то может смело ставить крест на себе как футболисте. Да, досидит до конца контракта (если не отправят в Сочи или куда ещё) и новый контракт ему уже вообще никто не предложит.
Когда закончит Зэболотный, звание главного Буратины нашего футбола перейдет к Соболеву
Провоцирует тут как раз дельфин своей никчемной игрой за 10 миллионов))
В том что дельфин не умеет играть виноваты журналисты!
Интересно, а на что рассчитывал этот " журналист", когда ему прямо сказали, что интервью не будет , а он продолжал доставать игрока вопросами? Что его, как надоедливую муху, прихлопнут?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев о 0:3 с «Краснодаром»: «Пусть лучше на сборах так, а потом в РПЛ положительный результат. Хочется побеждать всегда, но так не бывает. «Зенит» мог как минимум два забивать»
7 февраля, 10:00
Семак о Соболеве против «Краснодара»: «Хороший матч. Много двигался, цеплялся за мячи, разворачивал атаки. Не забил, но действовал полезно»
6 февраля, 19:19
Аршавин о Соболеве: «Не думаю, что Саша способен стать основным форвардом «Зенита». Посмотрите, как он бегает – хромает. Нужно покупать одного, а лучше двух нападающих»
6 февраля, 08:11
Рекомендуем
Главные новости
Жена Месси: «Важно показать детям, что можно быть сильной женщиной и иметь свою жизнь. Чувствовала себя виноватой, уходя из дома, но у меня есть поддержка мужа – это очень важно»
50 минут назад
Заур Тедеев: «Недоверие к тренерам – проблема в российской реальности. Средний период работы – 8-9 месяцев. Никогда это не понимал. Просто катастрофа!»
сегодня, 02:03
Дайч покинул «Ноттингем» после 3 матчей без побед. Клуб уволил третьего тренера за сезон
сегодня, 00:58
Игроки «Тоттенхэма» считали, что Франк не подходит большой команде ни как личность, ни как тактик. Тренера быстро перестали слушать и не уважали так, как Постекоглу
вчера, 23:13
Премьер Великобритании Стармер: «Рэтклифф должен извиниться. Его слова оскорбительны. Мы – гордая, толерантная и многообразная страна»
вчера, 23:10
Слот об 1:0 с «Сандерлендом»: «Ливерпуль» снова показал, как хорошо умеет играть с мячом. Сегодня было так много моментов. Мы проявили характер, поэтому уезжаем с победой»
вчера, 23:07
Педри за 2,5 млн евро купил бывший женский монастырь на Тенерифе. Хавбек «Барсы» откроет там отель после реконструкции
вчера, 22:54
Гвардиола про 3:0 с «Фулхэмом»: «Сити» показал очень хороший футбол, я доволен. Холанд почувствовал дискомфорт, заменить его при таком счете – здравый смысл»
вчера, 22:49
Хавьер Тебас: «Менее 90 дней назад Перес говорил, что договоренность с УЕФА стала бы капитуляцией. Теперь корректировку начинают выставлять стратегической победой – это типично»
вчера, 22:38
Жена Месси: «Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Мужу приходится соблюдать диету, нам нужно питаться правильно»
вчера, 22:34
Ко всем новостям
Последние новости
Флик перед «Атлетико»: «Состояние поля на «Метрополитано» не очень хорошее – нужно беречь его. В Испании обычно отличные условия»
5 минут назад
Тренировавший «Вулвс» Перейра может сменить Дайча в «Ноттингеме». Команда идет 17-й в АПЛ
19 минут назад
Де Дзерби отказался от неустойки после увольнения из «Марселя», но договорился о выплате его помощникам
сегодня, 02:16
Компани о 2:0 с «Лейпцигом»: «Бавария» сыграла солидно, могла забить больше. У нас были более результативные матчи, но мы действовали спокойно, собранно, не делали глупостей»
сегодня, 01:23
«Марсель» не принял просьбу Бенатия об отставке. Спортивный директор хотел уйти в знак солидарности с Де Дзерби
сегодня, 01:13
Ван Дейк побил рекорд Хююпя по голам в АПЛ среди защитников «Ливерпуля» – 23 мяча
вчера, 22:23
«Интер» в полуфинале Кубка Италии сыграет с «Комо», «Лацио» – с «Аталантой»
вчера, 22:16
У «Ливерпуля» 3 победы и поражение от «Ман Сити» в 4 последних матчах
вчера, 22:14
«Ливерпуль» победил «Сандерленд» – 1:0. Ван Дейк забил на 61-й после подачи Салаха с углового
вчера, 22:10
«Бавария» впервые за 6 лет дошла до полуфинала Кубка Германии. Мюнхенцы трижды вылетали во 2-м раунде за это время
вчера, 22:09
Рекомендуем