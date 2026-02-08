Соболев – журналистам на вопрос о словах Аршавина про его статус в «Зените»: «Вы нас провоцируете, а потом обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Нормально не умеете общаться»

Александр Соболев – журналистам: провоцируете, потом обижаетесь, что не общаюсь.

Форвард «Зенита » Александр Соболев обвинил журналистов в провокациях после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

– Александр, а можно пару слов?

– Нет.

– Есть что сказать Аршавину, который сказал, что ты не способен стать основным форвардом в «Зените»?

– Ребят, вы нас провоцируете, понимаете, а потом вы обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Мы так и не будем общаться с вами никогда.

– Так давай по-нормальному пообщаемся.

– По-нормальному вы не умеете общаться, – сказал Соболев.

