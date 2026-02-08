Соболев – журналистам на вопрос о словах Аршавина про его статус в «Зените»: «Вы нас провоцируете, а потом обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Нормально не умеете общаться»
Александр Соболев – журналистам: провоцируете, потом обижаетесь, что не общаюсь.
Форвард «Зенита» Александр Соболев обвинил журналистов в провокациях после матча WINLINE Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (0:3).
– Александр, а можно пару слов?
– Нет.
– Есть что сказать Аршавину, который сказал, что ты не способен стать основным форвардом в «Зените»?
– Ребят, вы нас провоцируете, понимаете, а потом вы обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Мы так и не будем общаться с вами никогда.
– Так давай по-нормальному пообщаемся.
– По-нормальному вы не умеете общаться, – сказал Соболев.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?29409 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вопрос в такой форме, скорее всего, вызван предыдущим опытом общения.
Вообще, футболисты играют для зрителей, если рейтинги и посещаемость будет нулевой, клуб перестанет существовать. Поэтому интервью неотъемлемая часть работы проф спортсмена.
Наши же футболисты взяли моду грубить и игнорировать общение с журналистами. Для примера, в АПЛ за подобный ответ «нет» предусмотрены штрафы от клуба. Поэтому даже когда команда летит 0:3, игроки/тренеры общаются с прессой. А тут ощущение, что к Соболеву домой пришли когда он отдыхал.
Пока клубы будут разрешать футболистам вести так с медиа, будем читать провокационные вопросы/ответы. Что-то я не помню, чтобы те же самые журналисты задавали такие вопросы Батракову и Кисляку, которые всегда идут в пресс бокс.
Тут ещё не надо забывать вот о чём. Буквально через год-полтора Соболев станет не нужен никаким журналистам. И он сам будет за ними бегать, а они будут говорить ему "нет". Александр просто "застрял" в своём нынешнем состоянии богатого и успешного человека. И просто не понимает, что такая жизнь у него очень скоро закончится.
Берегите себя(с)Гусев