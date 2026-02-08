«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
«Борнмут» выкупит Хименеса у «Милана».
Алекс Хименес перейдет из «Милана» в «Борнмут» на постоянной основе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Активировано обязательство выкупа 20-летнего испанца – защитник провел нужное количество матчей за английский клуб, выступая на правах аренды. «Милану» заплатят 19 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов.
Сообщалось, что «россонери» получат первые 5 миллионов и 50% от оставшейся суммы. «Реал» получит оставшиеся 50%.
Подробная статистика выступлений Алекса – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Джанлуки Ди Марцио в Х
На пару секунд подумал Сантьяго Хименес, а потом вспомнил что он мексиканец
Кто у Милана правый защитник?
Кто у Милана правый защитник?
Бартезаги
Бартезаги
Бартезаги играет слева
а точно, my bad
