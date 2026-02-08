Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах

Форвард «Лиона» Эндрик удалился в матче с «Нантом».

Нападающий «Лиона » Эндрик получил красную карточку в матче Лиги 1 с «Нантом » (1:0, второй тайм).

Бразилец, арендованный у «Реала », получил по желтой карточке на 2-й и 61-й минутах от арбитра Матье Верниса.

Однако после вмешательства ВАР и изучения повтора главным судьей второе предупреждение Эндрика была заменено на прямую красную карточку – форвард ударил по ахиллу Демену Ассумани.

Эндрик проводит шестой матч за французский клуб. В первых пяти он забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Статистику 19-летнего игрока можно увидеть здесь .

Изображение: кадр из трансляции ESPN