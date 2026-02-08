  • Спортс
  Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах

Форвард «Лиона» Эндрик удалился в матче с «Нантом».

Нападающий «Лиона» Эндрик получил красную карточку в матче Лиги 1 с «Нантом» (1:0, второй тайм).

Бразилец, арендованный у «Реала», получил по желтой карточке на 2-й и 61-й минутах от арбитра Матье Верниса.

Однако после вмешательства ВАР и изучения повтора главным судьей второе предупреждение Эндрика была заменено на прямую красную карточку – форвард ударил по ахиллу Демену Ассумани.

Эндрик проводит шестой матч за французский клуб. В первых пяти он забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Статистику 19-летнего игрока можно увидеть здесь.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
одно из самых спорных удаления на моей памяти
Ответ Александр Карпов
одно из самых спорных удаления на моей памяти
А что это, если не удаление? Мяч уже ушел, а Эндрик просто взял и ударил сзади по ногам.
Ответ Иван Лапин
А что это, если не удаление? Мяч уже ушел, а Эндрик просто взял и ударил сзади по ногам.
В Ла Лиге (особенно игрокам Барсы) за такое даже ЖК не дают )))
На Красную лишнее
Ответ News13
На Красную лишнее
А как вторая жёлтая ок
У сборной Бразилии вырисовывается сильная атака.
Эндрик создан для регби
Эндрик забыл, что он не в Ла лиге. Помним как ему даже жёлтой не дали когда он с разгона в пах ударил игрока Эспаньола
Рекомендуем