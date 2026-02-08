Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
Даниил Кондаков: симпатизирую Роналду с детства.
Даниил Кондаков берет пример с Криштиану Роналду.
– Ваш ориентир в футболе – это Криштиану Роналду?
– Это правда. Симпатизирую ему с детства. При этом раньше заводился, когда заходили споры: Криштиану или Месси. Сейчас попроще к ним отношусь. Понимаю, что Месси – футболист от бога.
А Криштиану очень нравится тем, что человек сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить, и ему это интересно, – сказал 17-летний полузащитник «Зенита».
Как Роналду без таланта не стал бы тем, кем он является, так и Месси без упорной и невероятно сложной работы не стал бы тем Месси, которого мы знаем