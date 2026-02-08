  • Спортс
  Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
13

Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»

Даниил Кондаков: симпатизирую Роналду с детства.

Даниил Кондаков берет пример с Криштиану Роналду.

– Ваш ориентир в футболе – это Криштиану Роналду?

– Это правда. Симпатизирую ему с детства. При этом раньше заводился, когда заходили споры: Криштиану или Месси. Сейчас попроще к ним отношусь. Понимаю, что Месси – футболист от бога.

А Криштиану очень нравится тем, что человек сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить, и ему это интересно, – сказал 17-летний полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот кто-то сказал этот бред и теперь все повторяют
Как Роналду без таланта не стал бы тем, кем он является, так и Месси без упорной и невероятно сложной работы не стал бы тем Месси, которого мы знаем
Ответ Егор Годин
Вот кто-то сказал этот бред и теперь все повторяют Как Роналду без таланта не стал бы тем, кем он является, так и Месси без упорной и невероятно сложной работы не стал бы тем Месси, которого мы знаем
вероятно так, но отмеряно им со старта было очень по разному. при этом одному трудиться приходилось, чтобы компенсировать недовес в таланте, а второму — в прямом смысле. и первый трудился стопроц побольше второго, он и щас, играя в пустыне, пашет как проклятый.
Ответ ragnvald ulfsson
вероятно так, но отмеряно им со старта было очень по разному. при этом одному трудиться приходилось, чтобы компенсировать недовес в таланте, а второму — в прямом смысле. и первый трудился стопроц побольше второго, он и щас, играя в пустыне, пашет как проклятый.
У тебя тяжёлый случай,это уже не излечимо
Эти самые рекорды в 41 год сейчас с нами в одной комнате?
Лео ещё до лечения( без всякой медицины) уже был звёздочкой футбола в Росарио, именно это и открыло ему дорогу к дорогостоящему лечению.Значит богом ему было предопределено стать футболистом, просто путь к футболу не был гладким.Этого бог хотел.
Ответ Darama
Лео ещё до лечения( без всякой медицины) уже был звёздочкой футбола в Росарио, именно это и открыло ему дорогу к дорогостоящему лечению.Значит богом ему было предопределено стать футболистом, просто путь к футболу не был гладким.Этого бог хотел.
Это ответ первому комментатору
Комментарий удален пользователем
Ответ Кокич
Комментарий удален пользователем
Бойкотирует в пустыне, до него никто этого не делал, это тоже рекорд
Рекомендуем