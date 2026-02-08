Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
Ламин Ямаль совершил 100 обводок в чемпионате Испании.
Никто не обводит соперников чаще Ламина Ямаля.
Вингер «Барселоны» в матче с «Мальоркой» (3:0) достиг отметки в 100 успешных попыток дриблинга. По этому показателю он занимает в пяти сильнейших лигах Европы первое место.
На второй строчке идет Жереми Доку из «Манчестер Сити», у которого 62 обводки.
Статистику 18-летнего Ямаля можно изучить здесь.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28871 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего себе отрывчик..
Ничего себе отрывчик..
Лига такая. Ла лига из топ 5 лиг имеет наибольшее среднее время между приемом мяча и оборонительным действием соперника против игрока с мячом. АПЛ, кстати, наименьшее. Т.е. пространства и времени на раздумье в ла лиге больше. Отсюда и среднее кол-во обводок существенно выше. А тут еще и Ямаль с топовой техникой игрок.
А мне интересно, как вообще считаются "успешные обводки", какие критерии там. Ну то есть - защитник например перед тобой, не слишком близко, ты его качнул и ударил - это успешная обводка? Ну и т.д. Ясно, что как ни считай, то Ямаль по-любому лучший, но почитать бы какой-нибудь материал на тему сбора подобной статистики
А мне интересно, как вообще считаются "успешные обводки", какие критерии там. Ну то есть - защитник например перед тобой, не слишком близко, ты его качнул и ударил - это успешная обводка? Ну и т.д. Ясно, что как ни считай, то Ямаль по-любому лучший, но почитать бы какой-нибудь материал на тему сбора подобной статистики
Вроде как успешная обводка - это удачный обыгрыш соперника с продвижением вперед
А мне интересно, как вообще считаются "успешные обводки", какие критерии там. Ну то есть - защитник например перед тобой, не слишком близко, ты его качнул и ударил - это успешная обводка? Ну и т.д. Ясно, что как ни считай, то Ямаль по-любому лучший, но почитать бы какой-нибудь материал на тему сбора подобной статистики
В тот момент, когда соперник начинает принимать активные действиятпротив тебя, он становится твоим визави. Любой формат взаимодействия с мячом, после которого ты распорядился им прицельно или сохранил над ним контроль считается полноценной обводкой.
Аномалия какая-то
Аномалия какая-то
АноЯмалия)
Юный гений, феномен!
С учетом других статистических показателей, а так же, если «Барса» зацепит по максимуму трофеев, плюс Испания войдет, как минимум в тройку на ЧМ, у Ямаля будут отличные шансы на ЗМ. Главное, чтобы «если», стало реальностью.
Началось...
К концу сезону как и в прошлом, будет пропасть между Ламином и вторым местом. Любо дорого смотреть, когда у него игра идет.
Спортс, а слабо выложить не только топ 2, но и топ 3? Или мб топ 10? Почему вы такие ленивые…
Ничего ыдивг. Этот парнишка всегда на финтах под насваем.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем