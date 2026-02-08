  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
18

Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами

Ламин Ямаль совершил 100 обводок в чемпионате Испании.

Никто не обводит соперников чаще Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» в матче с «Мальоркой» (3:0) достиг отметки в 100 успешных попыток дриблинга. По этому показателю он занимает в пяти сильнейших лигах Европы первое место.

На второй строчке идет Жереми Доку из «Манчестер Сити», у которого 62 обводки.

Статистику 18-летнего Ямаля можно изучить здесь.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28871 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoЛамин Ямаль
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoЖереми Доку
logoМанчестер Сити
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoМальорка
logoЛа Лига
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего себе отрывчик..
Ответ И здесь и там
Ничего себе отрывчик..
Лига такая. Ла лига из топ 5 лиг имеет наибольшее среднее время между приемом мяча и оборонительным действием соперника против игрока с мячом. АПЛ, кстати, наименьшее. Т.е. пространства и времени на раздумье в ла лиге больше. Отсюда и среднее кол-во обводок существенно выше. А тут еще и Ямаль с топовой техникой игрок.
А мне интересно, как вообще считаются "успешные обводки", какие критерии там. Ну то есть - защитник например перед тобой, не слишком близко, ты его качнул и ударил - это успешная обводка? Ну и т.д. Ясно, что как ни считай, то Ямаль по-любому лучший, но почитать бы какой-нибудь материал на тему сбора подобной статистики
Ответ pq
А мне интересно, как вообще считаются "успешные обводки", какие критерии там. Ну то есть - защитник например перед тобой, не слишком близко, ты его качнул и ударил - это успешная обводка? Ну и т.д. Ясно, что как ни считай, то Ямаль по-любому лучший, но почитать бы какой-нибудь материал на тему сбора подобной статистики
Вроде как успешная обводка - это удачный обыгрыш соперника с продвижением вперед
Ответ pq
А мне интересно, как вообще считаются "успешные обводки", какие критерии там. Ну то есть - защитник например перед тобой, не слишком близко, ты его качнул и ударил - это успешная обводка? Ну и т.д. Ясно, что как ни считай, то Ямаль по-любому лучший, но почитать бы какой-нибудь материал на тему сбора подобной статистики
В тот момент, когда соперник начинает принимать активные действиятпротив тебя, он становится твоим визави. Любой формат взаимодействия с мячом, после которого ты распорядился им прицельно или сохранил над ним контроль считается полноценной обводкой.
Аномалия какая-то
Ответ sergo bars
Аномалия какая-то
АноЯмалия)
Юный гений, феномен!
С учетом других статистических показателей, а так же, если «Барса» зацепит по максимуму трофеев, плюс Испания войдет, как минимум в тройку на ЧМ, у Ямаля будут отличные шансы на ЗМ. Главное, чтобы «если», стало реальностью.
К концу сезону как и в прошлом, будет пропасть между Ламином и вторым местом. Любо дорого смотреть, когда у него игра идет.
Спортс, а слабо выложить не только топ 2, но и топ 3? Или мб топ 10? Почему вы такие ленивые…
Ничего ыдивг. Этот парнишка всегда на финтах под насваем.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль забил в 5-м матче подряд. У вингера 15+12 в 30 играх сезона за «Барселону»
7 февраля, 16:53
Флик о Ямале: «Ламин прогрессирует, больше забивает. Мы хотим помочь ему развиваться – он тренируется как чемпион, выкладывается на все сто, всегда прислушивается к советам»
6 февраля, 13:33
Рафинья о Ямале: «Ламин постоянно сидит в телефоне, всегда ходит в наушниках. По утрам он сонный не из-за вечеринок, а потому что поздно ложится спать из-за телефона»
6 февраля, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
10 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
11 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
24 минуты назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
28 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
40 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
53 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
58 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
18 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
30 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
50 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
51 минуту назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем