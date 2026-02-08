Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами

Ламин Ямаль совершил 100 обводок в чемпионате Испании.

Никто не обводит соперников чаще Ламина Ямаля .

Вингер «Барселоны» в матче с «Мальоркой» (3:0) достиг отметки в 100 успешных попыток дриблинга. По этому показателю он занимает в пяти сильнейших лигах Европы первое место.

На второй строчке идет Жереми Доку из «Манчестер Сити », у которого 62 обводки.

Статистику 18-летнего Ямаля можно изучить здесь .