Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»

Морган о забастовке Роналду: я на 100% его поддерживаю.

Британский телеведущий Пирс Морган поддержал Криштиану Роналду в его бойкоте игр «Аль-Насра». 

Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии – против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.

Пирс Морган ответил на обращение пользователя соцсети Х, который спросил: «Была ли у вас возможность поговорить с вашим другом Криштиану по поводу его протеста? Считаю, что всем футбольным болельщикам нужна ясность в этом вопросе. Вы могли бы войти в историю». 

Морган написал: «Да, у меня был такой разговор, но он останется между мной и Криштиану. Достаточно сказать, что я полностью понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю». 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28870 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Пирса Моргана в Х
Ярчайший пример, что искренняя любовь существует
Ответ Ares
Ярчайший пример, что искренняя любовь существует
Любовь между мужчинами...
Ответ Ares
Ярчайший пример, что искренняя любовь существует
К сожалению и это тоже - за деньги...
рональда гей,судя по всему,морган его муж,поэтому,по делу из без дела, морган рядом с рональдой
Ответ Slavnov
рональда гей,судя по всему,морган его муж,поэтому,по делу из без дела, морган рядом с рональдой
Комментарий скрыт
Ответ Green grass
Комментарий скрыт
Де Пауль один из лучших друзей Месси. Рональде слово «друг» не знакомо просто, поэтому он всегда один и поэтому ему приходится платить за то, чтоб его хвалили.
Видать, не только Наср, но и ты "пострадал".. 🤭
Похоже Морган, даже готов дать....Роналду
А почему только на 100% ???? что то подозрительно...
Карманный журналист
Да все понимают что он чувствует. Горячую поддержку и любовь Бадра. Сзади
Ещё один серьезный показатель того, что Роналду прав в этой ситуации. Если его поддерживает Пирс Морган, который всегда очень критично относился к Кристи и высказывался о нём, в основном, негативно 🤔
Ответ Jauhojarvinousiainen
Ещё один серьезный показатель того, что Роналду прав в этой ситуации. Если его поддерживает Пирс Морган, который всегда очень критично относился к Кристи и высказывался о нём, в основном, негативно 🤔
Облизывание- это критика и негатив?🤡
Вытащи ты уже свой язык ,достаточно на сегодня 😅
