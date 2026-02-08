Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»

Морган о забастовке Роналду: я на 100% его поддерживаю.

Британский телеведущий Пирс Морган поддержал Криштиану Роналду в его бойкоте игр «Аль-Насра ».

Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии – против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.

Пирс Морган ответил на обращение пользователя соцсети Х, который спросил: «Была ли у вас возможность поговорить с вашим другом Криштиану по поводу его протеста? Считаю, что всем футбольным болельщикам нужна ясность в этом вопросе. Вы могли бы войти в историю».

Морган написал: «Да, у меня был такой разговор, но он останется между мной и Криштиану. Достаточно сказать, что я полностью понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю».