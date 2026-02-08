«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
«Вулверхэмптон» продал Арьяса.
Джон Арьяс ушел из «Вулверхэмптона» через полсезона после трансфера.
Вингер был приобретен в июле у «Флуминенсе» за 20 млн евро. Сейчас же клуб АПЛ продал футболиста «Палмейрасу». По данным Globo Esporte – за 25 млн.
Контракт с колумбийцем рассчитан до конца 2029 года.
В Премьер-лиге Арьяс провел 23 матча и забил 1 гол. Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Палмейраса»
Бразильский отмыв бабла какой-то
Тимур Гурцкая: «бразильцы не платят больше 10 и то частями»
Ну Вулвз уже к Чемпионшипу готовится (ну какие у них шансы? 18 очков отставания от 17 места) разгружая зарплатную ведомость и получая бабло за игроков которые спрос имеют: Арьяса за 25 млн. в Палмейрас, Агбаду за 18 млн. в Бешикташ, Ларсена в Кристал Пэлас за 49 млн... 92 ляма за трёх игроков - неплохо.
Кажется, его в Зенит тоже сватали в свое время. Видимо, это вариант Жерсона по итогу.
Луиса Энрике взяли по итогу
Видимо волки смирились с тем, что вылетят и теперь пытаются продать тех кто хоть что-то стоят.
Видимо волки смирились с тем, что вылетят и теперь пытаются продать тех кто хоть что-то стоят.
В случае с этим игроком вообще не эти причины. Трансфер был неудачный и тут такое хорошее предложение подвалило.
