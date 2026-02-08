«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн

«Вулверхэмптон» продал Арьяса.

Джон Арьяс ушел из «Вулверхэмптона » через полсезона после трансфера.

Вингер был приобретен в июле у «Флуминенсе» за 20 млн евро. Сейчас же клуб АПЛ продал футболиста «Палмейрасу ». По данным Globo Esporte – за 25 млн.

Контракт с колумбийцем рассчитан до конца 2029 года.

В Премьер-лиге Арьяс провел 23 матча и забил 1 гол. Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь .