  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
7

«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн

«Вулверхэмптон» продал Арьяса.

Джон Арьяс ушел из «Вулверхэмптона» через полсезона после трансфера.

Вингер был приобретен в июле у «Флуминенсе» за 20 млн евро. Сейчас же клуб АПЛ продал футболиста «Палмейрасу». По данным Globo Esporte – за 25 млн.

Контракт с колумбийцем рассчитан до конца 2029 года.

В Премьер-лиге Арьяс провел 23 матча и забил 1 гол. Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28869 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Палмейраса»
logoДжон Арьяс
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Англия
трансферы
logoПалмейрас
logoВулверхэмптон
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бразильский отмыв бабла какой-то
Ответ Александр Калачев
Бразильский отмыв бабла какой-то
Тимур Гурцкая: «бразильцы не платят больше 10 и то частями»
Ну Вулвз уже к Чемпионшипу готовится (ну какие у них шансы? 18 очков отставания от 17 места) разгружая зарплатную ведомость и получая бабло за игроков которые спрос имеют: Арьяса за 25 млн. в Палмейрас, Агбаду за 18 млн. в Бешикташ, Ларсена в Кристал Пэлас за 49 млн... 92 ляма за трёх игроков - неплохо.
Кажется, его в Зенит тоже сватали в свое время. Видимо, это вариант Жерсона по итогу.
Ответ Игорь Новиков
Кажется, его в Зенит тоже сватали в свое время. Видимо, это вариант Жерсона по итогу.
Луиса Энрике взяли по итогу
Видимо волки смирились с тем, что вылетят и теперь пытаются продать тех кто хоть что-то стоят.
Ответ Amalfitano
Видимо волки смирились с тем, что вылетят и теперь пытаются продать тех кто хоть что-то стоят.
В случае с этим игроком вообще не эти причины. Трансфер был неудачный и тут такое хорошее предложение подвалило.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вулверхэмптон» купил Арьяса у «Флуминенсе» за 18 млн фунтов. Контракт по схеме «4+1»
24 июля 2025, 10:57Фото
«Вулвс» близки к трансферу Арьяса из «Флуминенсе». За вингера заплатят около 15 млн фунтов (Джон Перси)
14 июля 2025, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
10 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
11 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
24 минуты назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
28 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
40 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
53 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
58 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
18 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
30 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
50 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
51 минуту назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем