Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Из-за травм я скоро сам выйду играть? «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Дженоа» (3:2) в 24-м туре Серии А.
В перерыве из-за повреждения был заменен Скотт Мактоминей.
«С начала года у него проблемы с сухожилием: бывают периоды, когда воспаление усиливается, и другие, когда врачи лучше контролируют ситуацию. Он был готов выйти во втором тайме, но попросил не делать резких рывков. Я предпочел иметь на поле игрока, готового на все сто процентов.
Надеюсь, что к вторнику он сможет восстановиться – у нас четвертьфинал Кубка Италии, и нам нужны 11 игроков. Нам будет противостоять команда [«Комо»], которая не играла и борется за место в Лиге чемпионов, что говорит о высоком уровне соперника».
Об игре
«Мне было интересно посмотреть, как мы отреагируем на травму Ди Лоренцо. Он олицетворяет «Наполи» – это игрок, который дает пользу не только с тактической точки зрения на поле, но и благодаря своему характеру и лидерским качествам.
Я доволен и горжусь своими ребятами, мы заслуживали победы. Во время матча я сказал скамейке: «Скоро сам выйду играть»? По регламенту я не могу выходить на поле, иначе я бы им помог.
У нас есть затяжные травмы – у де Брюйне, Гилмора, Лукаку, Ангисса, Ди Лоренцо, и теперь очередь дошла до Мактоминея. Спасибо всем, в том числе таким ребятам, как Вергара и Амброзино, хотя последний предпочел уйти в Серию B, чтобы получать игровую практику.
Нам остается только собрать осколки и думать о «Комо». Они отдохнули, матч будет очень тяжелым. Надеемся вернуть Мактоминея – он для нас ключевая фигура.
Мы делаем что-то невероятное, но это недооценивают. Мы выходим на поле, и именно игроки должны делать разницу; если игроков нет, становится трудно зарабатывать на хлеб», – сказал Конте.
