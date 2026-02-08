  • Спортс
  Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Из-за травм я скоро сам выйду играть? «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб»
Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Из-за травм я скоро сам выйду играть? «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб»

Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Наполи» делает невероятное, но это недооценивают.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Дженоа» (3:2) в 24-м туре Серии А.

В перерыве из-за повреждения был заменен Скотт Мактоминей.  

«С начала года у него проблемы с сухожилием: бывают периоды, когда воспаление усиливается, и другие, когда врачи лучше контролируют ситуацию. Он был готов выйти во втором тайме, но попросил не делать резких рывков. Я предпочел иметь на поле игрока, готового на все сто процентов.

Надеюсь, что к вторнику он сможет восстановиться – у нас четвертьфинал Кубка Италии, и нам нужны 11 игроков. Нам будет противостоять команда [«Комо»], которая не играла и борется за место в Лиге чемпионов, что говорит о высоком уровне соперника».

Об игре

«Мне было интересно посмотреть, как мы отреагируем на травму Ди Лоренцо. Он олицетворяет «Наполи» – это игрок, который дает пользу не только с тактической точки зрения на поле, но и благодаря своему характеру и лидерским качествам.

Я доволен и горжусь своими ребятами, мы заслуживали победы. Во время матча я сказал скамейке: «Скоро сам выйду играть»? По регламенту я не могу выходить на поле, иначе я бы им помог.

У нас есть затяжные травмы – у де Брюйне, Гилмора, Лукаку, Ангисса, Ди Лоренцо, и теперь очередь дошла до Мактоминея. Спасибо всем, в том числе таким ребятам, как Вергара и Амброзино, хотя последний предпочел уйти в Серию B, чтобы получать игровую практику.

Нам остается только собрать осколки и думать о «Комо». Они отдохнули, матч будет очень тяжелым. Надеемся вернуть Мактоминея – он для нас ключевая фигура.

Мы делаем что-то невероятное, но это недооценивают. Мы выходим на поле, и именно игроки должны делать разницу; если игроков нет, становится трудно зарабатывать на хлеб», – сказал Конте. 

Илья Учватов
Pazzi di Fanta
Антуан прав. Просто невероятно было умудриться не выйти в плей-офф ЛЧ, но Антоха смог покорить эту глубину. Ну а теперь, конечно же, можно в щадящем графике спокойно вымучивать победы над Дженоа с Лечче и оправдывать унылую игру проблемами с травмами.
Ответ Denosaur
Антуан прав. Просто невероятно было умудриться не выйти в плей-офф ЛЧ, но Антоха смог покорить эту глубину. Ну а теперь, конечно же, можно в щадящем графике спокойно вымучивать победы над Дженоа с Лечче и оправдывать унылую игру проблемами с травмами.
Есть команда Вильярреал,хороший тренер Марселино,в чемпионате они шли то третьи,то четвертые,но в Лч набрали одно очко,и предпоследние,хотя Марселино отличный тренер,всегда его команды,стабильно идут,после Реала,Барсы,иногда даже обгоняют Атлетико,хотя бюджеты не сопоставимые,и что,но не прёт Конте там,нужно ещё везение,вот Моуру повезло,Конте нет.
Ответ Евгений Павлюченко
Есть команда Вильярреал,хороший тренер Марселино,в чемпионате они шли то третьи,то четвертые,но в Лч набрали одно очко,и предпоследние,хотя Марселино отличный тренер,всегда его команды,стабильно идут,после Реала,Барсы,иногда даже обгоняют Атлетико,хотя бюджеты не сопоставимые,и что,но не прёт Конте там,нужно ещё везение,вот Моуру повезло,Конте нет.
Дело не в невезении, а в статистике. Антон практически всегда работал с топовыми командами: Ювентус, Челси, Интер, а также с мощными околотопами вроде Тоттенхэма и Наполи. Все эти клубы располагали солидными бюджетами и сильными составами. Тем не менее, с такими командами он умудрился не выйти в плей-офф Лиги чемпионов 4 раза из 7. Это, безусловно, серьёзный провал. Неудача может случиться раз, ну два. Но когда тренер с сильными командами не проходит в плей-офф 4 раза из 7, это уже не вопрос невезения, а скорее системная проблема этого тренера.

Что касается Марселино, то он никогда не работал с командами такого уровня. В Лиге чемпионов он участвовал всего дважды: с Валенсией в сезоне 2018/19 и с Вильярреалом в текущем сезоне. В сезоне 2015/16 он занял с тем же Вильярреалом 4-е место в Ла Лиге, попутно дойдя до полуфинала Лиги Европы, где уступил Ливерпулю Клоппа. Однако в начале следующего сезона он покинул клуб, так и не сыграв в ЛЧ. Таким образом, он не смог выйти в плей-офф ЛЧ в двух случаях из двух. Но, объективно, это слишком малая выборка, и его команды по своим возможностям не идут ни в какое сравнение с теми, с которыми не выходил в плей-офф Конте.

Нынешний Вильярреал он вывел в ЛЧ с 5-го места в Ла Лиге в прошлом сезоне благодаря дополнительной путёвке. По данным Transfermarkt, стоимость состава Вильярреала составляет 255 млн евро. То есть, даже по этому показателю они занимают лишь пятое место в Ла Лиге. Более того, по стоимости состава они не входят даже в топ-24 нынешнего розыгрыша ЛЧ. Это не 31-е место, но всё же. Данный факт не оправдывает провала команды Марселино, но является любопытным уточнением. Для сравнения, стоимость состава Наполи составляет 422 млн евро. То есть Наполи по своему уровню просто обязан был выходить в плей-офф - Антону создали для этого все необходимые условия. Всё это делает сравнения Конте и Марселино некорректными. У Конте всегда было значительно больше возможностей в плане силы команды.
пардон, но он несет какую то херню
Конте в этом году просто большущий респект, не помню, когда в какой-то команде было столько травм, но тренер её ещё держал на ходу
Ответ usen
Конте в этом году просто большущий респект, не помню, когда в какой-то команде было столько травм, но тренер её ещё держал на ходу
Реал?
Я начал, но не смог осилить это чтиво до конца. Парик в край зазнался. Когда ему было 25 лет в сезоне 95го года, то неужели его так сильно молодой Липпи мочил на тренировках, что как принято говорить "мои игроки должны харкаться кровью на поле"? Это слова Конте если что так. Он ломает футболистов в прямом смысле. Сколько Липпи довёл футболистов до ЗМ? Гвардиоле это не надо скажет ктото, а не ипёт-сколько? Его детская травма в 25 лет переносится сейчас на игроков, которых он ломает и требует сперва 2 состава, а потом 3 и так далее... Больной человек, который нарочно приходит в клуб который провалил сезон чтобы понтануться. Самый "высокий" его приход был Интер с 4го места. Остальные все 10е или где-то там.
А что у Наполи нет молодёги?! Не поленись, сходи на матч юниоров, пару ребят по-любому можно в основу позвать для глубины состава. А то только ныть и можешь.
Бубнов в 1998-ом так и сделал, шоб ты знал
Травмы - бич современного футбола, перегруженного турнирами и играми.
