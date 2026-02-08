Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера

Франк выиграл 28% матчей АПЛ с «Тоттенхэмом».

Томас Франк выигрывает немногим более четверти матчей в АПЛ во главе «Тоттенхэма ».

Лондонцы в субботу уступили «Манчестер Юнайтед » в АПЛ – 0:2.

Под руководством датчанина «шпоры» провели 25 игр в чемпионате и выиграли 7 из них – то есть 28%. Сайт Planet Football подсчитал, что это самый низкий результат среди тренеров «Большой шестерки» за все время существования этого понятия (появилось после 2008 года). Учитывались только те специалисты, которые провели больше 10 игр.

При Франке «Тоттенхэм» набирает 1,16 очка в среднем за игру – это антирекорд. Второе место занимает Рубен Аморим (32% побед, 1,23 очка с «Манчестер Юнайтед»), третье – Рой Ходжсон (35%, 1,25 с «Ливерпулем»), четвертое – Грэм Поттер (31%, 1,27 с «Челси»), пятое – Эндж Постекоглу (40%, 1,37 с «Тоттенхэмом»).

Также в десятку попали Марк Хьюз, Нуну Эшпириту Санту, Кенни Далглиш, Фрэнк Лэмпард и Ральф Рангник.