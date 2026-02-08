  • Спортс
  • Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
25

Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера

Франк выиграл 28% матчей АПЛ с «Тоттенхэмом».

Томас Франк выигрывает немногим более четверти матчей в АПЛ во главе «Тоттенхэма».

Лондонцы в субботу уступили «Манчестер Юнайтед» в АПЛ – 0:2. 

Под руководством датчанина «шпоры» провели 25 игр в чемпионате и выиграли 7 из них – то есть 28%. Сайт Planet Football подсчитал, что это самый низкий результат среди тренеров «Большой шестерки» за все время существования этого понятия (появилось после 2008 года). Учитывались только те специалисты, которые провели больше 10 игр.

При Франке «Тоттенхэм» набирает 1,16 очка в среднем за игру – это антирекорд. Второе место занимает Рубен Аморим (32% побед, 1,23 очка с «Манчестер Юнайтед»), третье – Рой Ходжсон (35%, 1,25 с «Ливерпулем»), четвертое – Грэм Поттер (31%, 1,27 с «Челси»), пятое – Эндж Постекоглу (40%, 1,37 с «Тоттенхэмом»).

Также в десятку попали Марк Хьюз, Нуну Эшпириту Санту, Кенни Далглиш, Фрэнк Лэмпард и Ральф Рангник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Planet Football
25 комментариев
При этом Брентфорд без Франка идёт на 7 месте, набрав столько же очков, сколько Ливерпуль. Тоттенхэм знатно лоханулся.
Ответ Samsung Russia
При этом Брентфорд без Франка идёт на 7 месте, набрав столько же очков, сколько Ливерпуль. Тоттенхэм знатно лоханулся.
Значит дело не только в тренере, раз Пчёлы до сих пор держаться на плаву. Там очень системная и толковая руководство. Хотя казалось, продали ключевых игроков, и тренер хороший ушёл. И в моменте даже внизу находились в таблице, и при этом вот он как выходит)
Ответ mr.salah89
Значит дело не только в тренере, раз Пчёлы до сих пор держаться на плаву. Там очень системная и толковая руководство. Хотя казалось, продали ключевых игроков, и тренер хороший ушёл. И в моменте даже внизу находились в таблице, и при этом вот он как выходит)
Угадывают с трансферами. Игора Тиаго за сотку будут продавать)
И он с ТТХ общем зачёте Лиги Чемпионов 4-я.
Ответ BarCa
И он с ТТХ общем зачёте Лиги Чемпионов 4-я.
Новый формат ЛЧ шикарен 😍
Он же на пресс конференции заявлял что проигрывать они точно будут, не врал, мужик!
Франк вообще выглядит, как мужик, бесследно отставший от эпохи.
Что-то стоит все, выглядит как индеец какой-то, записывает все в свой блокнотик.
Ответ Ares
Франк вообще выглядит, как мужик, бесследно отставший от эпохи. Что-то стоит все, выглядит как индеец какой-то, записывает все в свой блокнотик.
У него вид.
Будто солей сожрал.
Месяц назад у него было 18%, так что все нормально. Дайте Франку поработать)))
Имея постоянно с десяток игроков в лазарете, довольно сложно побеждать постоянно в АПЛ. Плюс еще психопаты вроде Ромеро исполняют.
Я знаю что некоторые болельщики других команд, в том числе, и тех команд которые проиграли МЮ в последних матчах, внутри немного рады, болеют, за то что МЮ идёт хоть какая то игра, есть победы, есть какой то позитив. Англия страна футбола, и все так или иначе против или за МЮ в разной степени, но равнодушных нет, ибо в самой футбольной стране мира, МЮ один из величайших клубов Англии, и представлял Англию на международной арене. А при САФе, Юнайтед, приносил славу и кубки, прежде всего в статусе английской команды, а значит во имя Англии.
МЮ так разогнался, что если взять календарь матчей, то вообще можно выиграть почти всё, сомнения только в 3 встречах из того, что осталось
Ответ Arsen M
МЮ так разогнался, что если взять календарь матчей, то вообще можно выиграть почти всё, сомнения только в 3 встречах из того, что осталось
Сам то в это веришь? Это же МЮ, сейчас середняки пойдут и все встанет на свои места
Ответ Laiver87
Сам то в это веришь? Это же МЮ, сейчас середняки пойдут и все встанет на свои места
Верю, сколько уже можно в конце концов )
А рыбака нет, съели критики!
Датский Поттер
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» в гостях
8 февраля, 16:30Live
