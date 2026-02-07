Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»

Глушаков о малом числе россиян в европейских лигах: где на них смотреть.

Денис Глушаков связал малое количество российских игроков в европейских странах с отстранением России от еврокубков.

– Являются ли большие трансферные суммы за российских игроков одной из главных причин, почему нас так мало в Европе?

– Нет, я не думаю. Если футболист хороший, то его купят и заберут. Качество футболистов – самое главное. Большие клубы не смотрят на суммы. Это не 100 миллионов долларов или что-то сумасшедшее, это нормальные, адекватные суммы.

В Европе нужны нормальные, качественные футболисты. На них сначала надо посмотреть, чтобы их взять. А где на них смотреть? В чемпионате России? Это пока и загвоздка, наверное.

Будем на международной арене – будет больше предложений, если кто-то понравится, – сказал бывший хавбек «Спартака».