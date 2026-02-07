Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
Глушаков о малом числе россиян в европейских лигах: где на них смотреть.
Денис Глушаков связал малое количество российских игроков в европейских странах с отстранением России от еврокубков.
– Являются ли большие трансферные суммы за российских игроков одной из главных причин, почему нас так мало в Европе?
– Нет, я не думаю. Если футболист хороший, то его купят и заберут. Качество футболистов – самое главное. Большие клубы не смотрят на суммы. Это не 100 миллионов долларов или что-то сумасшедшее, это нормальные, адекватные суммы.
В Европе нужны нормальные, качественные футболисты. На них сначала надо посмотреть, чтобы их взять. А где на них смотреть? В чемпионате России? Это пока и загвоздка, наверное.
Будем на международной арене – будет больше предложений, если кто-то понравится, – сказал бывший хавбек «Спартака».
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28865 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Быстрова место не пустует. Можно подумать, что до нашего изгнания спрос был.
Спрос может и будет, но наши сами не поедут, их и здесь хорошо кормят, только самые амбициозные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем