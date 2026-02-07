Кухарски о Мудрике: «Преподайте ему урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!»
Цезари Кухарски призвал напомнить Михаилу Мудрику, что Украина не была независимой страной в 1939 году.
Ранее вингер сборной Украины, играя в Counter-Strike, предлагал сопернику из Польши посоревноваться на картах «Волынь» и «39», за что был забанен на месяц.
«Мудрик – это не Шевченко! Волнение и возмущение из-за глупости футболиста сильнее, чем из-за серьезного заявления Инфантино из ФИФА о допуске россиян к участию в международных соревнованиях.
Вам лучше преподать Мудрику урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!» – написал бывший форвард сборной Польши и репостнул слова Шевченко о благодарности полякам.
Мудрик о бане в CS после скандала с поляком: «Я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше»
Дитятьев о бане Мудрика в CS: «Он не знает, о чем говорит, повторяет лозунги, которых не понимает. Тема Волыни вызывает крайние эмоции с обеих сторон. В Украине тяжелое время, а он в Лондоне играет в игры»
А как же УССР ? В составе единого и могучего СССР , который мы так любим ?
"Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией", - указал глава российского государства В.В. Путин ещё в феврале 2022 года!
Спортсмен. Бегает быстро. В нынешней войне дронов это важно?
Почему хватают пожилых людей, а этот молодой и сильный боец прячется?
Может быть он не любит Украину?
СБУ надо разбираться с такими псевдо-патриотами.
Просто этому повезло уметь играть в футбол на нормальном уровне и обладать хорошими скоростными данными, получить хайп и перейти в Челси.
Что с него требовать? Откуда он должен разбираться в истории, политике, философии, экономике или любых других науках хотя бы на базовом уровне.
Он сидит в КС катает целыми днями да думает где бы денег намутить, все
Две субстанции столкнулись, видимо. Кто победит, интересно.