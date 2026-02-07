  • Спортс
  • Кухарски о Мудрике: «Преподайте ему урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!»
79

Кухарски о Мудрике: «Преподайте ему урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!»

Цезари Кухарски: скажите Мудрику, что в 1939-м свободной Украины не было.

Цезари Кухарски призвал напомнить Михаилу Мудрику, что Украина не была независимой страной в 1939 году.

Ранее вингер сборной Украины, играя в Counter-Strike, предлагал сопернику из Польши посоревноваться на картах «Волынь» и «39», за что был забанен на месяц.

«Мудрик – это не Шевченко! Волнение и возмущение из-за глупости футболиста сильнее, чем из-за серьезного заявления Инфантино из ФИФА о допуске россиян к участию в международных соревнованиях.

Вам лучше преподать Мудрику урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!» – написал бывший форвард сборной Польши и репостнул слова Шевченко о благодарности полякам.

Мудрик о бане в CS после скандала с поляком: «Я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше»

Дитятьев о бане Мудрика в CS: «Он не знает, о чем говорит, повторяет лозунги, которых не понимает. Тема Волыни вызывает крайние эмоции с обеих сторон. В Украине тяжелое время, а он в Лондоне играет в игры»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттера Цезария Кухарского
Цезари Кухарски
Политика
история
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Украины вообще в принципе не было до 1991-го. Но, будем объективны - свободная Польша тоже была далеко не всегда. В любом случае, мне определенно нравится этот жабогадюкинг. Пусть продолжают.
Ответ Denosaur
Украины вообще в принципе не было до 1991-го. Но, будем объективны - свободная Польша тоже была далеко не всегда. В любом случае, мне определенно нравится этот жабогадюкинг. Пусть продолжают.
Тут надо или крестик , или трусы !
А как же УССР ? В составе единого и могучего СССР , который мы так любим ?
"Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией", - указал глава российского государства В.В. Путин ещё в феврале 2022 года!
Ответ Denosaur
Украины вообще в принципе не было до 1991-го. Но, будем объективны - свободная Польша тоже была далеко не всегда. В любом случае, мне определенно нравится этот жабогадюкинг. Пусть продолжают.
А ещё до 20 века не было более 100 государств в мире, которые возникли в результате распада крупнейших империй, дальше что??? Предлагаите отказывать им в государственности?
Урок Мудрику преподаст только окоп.Одни с автоматами по настоящему воюют а другой в компьютере убивает...(в контр страйк).Трусливый пёс как и плакса на публику Зинченко.
Ответ Spartakus1984
Урок Мудрику преподаст только окоп.Одни с автоматами по настоящему воюют а другой в компьютере убивает...(в контр страйк).Трусливый пёс как и плакса на публику Зинченко.
а ты чего не с автоматом тогда в окопе, раз других осуждаешь?
Ответ *MVP*
а ты чего не с автоматом тогда в окопе, раз других осуждаешь?
Комментарий удален модератором
Мудрик оказался глупцом. Ожидаемо
Кстати. Вопрос к ТЦК. А чего это этот патриот не в окопах?
Спортсмен. Бегает быстро. В нынешней войне дронов это важно?
Почему хватают пожилых людей, а этот молодой и сильный боец прячется?
Может быть он не любит Украину?
СБУ надо разбираться с такими псевдо-патриотами.
Да фиг с этим Мудриком. Ну по нему же видно, что просто недалёкий чел, на гопника похож, уверен у многих во дворах такие живут.
Просто этому повезло уметь играть в футбол на нормальном уровне и обладать хорошими скоростными данными, получить хайп и перейти в Челси.
Что с него требовать? Откуда он должен разбираться в истории, политике, философии, экономике или любых других науках хотя бы на базовом уровне.
Он сидит в КС катает целыми днями да думает где бы денег намутить, все
Даром преподаватели время с ним тратили… безнадежный случай
Пора Мудрику сменить фамилию на Тупик .
свободной Украины никогда не было
так в 39-м и Польши не стало
Ответ sportsoldfan
так в 39-м и Польши не стало
Потому в России не различают Польшу и Украину
Но в 1939 году и свободной Польши 🇵🇱 не было...

Две субстанции столкнулись, видимо. Кто победит, интересно.
