Кухарски о Мудрике: «Преподайте ему урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!»

Цезари Кухарски: скажите Мудрику, что в 1939-м свободной Украины не было.

Цезари Кухарски призвал напомнить Михаилу Мудрику , что Украина не была независимой страной в 1939 году.

Ранее вингер сборной Украины, играя в Counter-Strike, предлагал сопернику из Польши посоревноваться на картах «Волынь» и «39», за что был забанен на месяц .

«Мудрик – это не Шевченко! Волнение и возмущение из-за глупости футболиста сильнее, чем из-за серьезного заявления Инфантино из ФИФА о допуске россиян к участию в международных соревнованиях.

Вам лучше преподать Мудрику урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!» – написал бывший форвард сборной Польши и репостнул слова Шевченко о благодарности полякам.

Мудрик о бане в CS после скандала с поляком: «Я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше»

Дитятьев о бане Мудрика в CS: «Он не знает, о чем говорит, повторяет лозунги, которых не понимает. Тема Волыни вызывает крайние эмоции с обеих сторон. В Украине тяжелое время, а он в Лондоне играет в игры»