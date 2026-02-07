У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»

У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних играх.

«Ньюкасл » выиграл один из девяти последних матчей во всех турнирах.

Сегодня команда Эдди Хау на своем поле проиграла «Брентфорду » в 25-м туре АПЛ (2:3).

В чемпионате «сороки» идут на 12-м месте с 33 очками и завтра могут опуститься ниже.

В следующем матче «Ньюкасл» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях в рамках АПЛ. Игра пройдет 10 февраля.