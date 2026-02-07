У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних играх.
«Ньюкасл» выиграл один из девяти последних матчей во всех турнирах.
Сегодня команда Эдди Хау на своем поле проиграла «Брентфорду» в 25-м туре АПЛ (2:3).
В чемпионате «сороки» идут на 12-м месте с 33 очками и завтра могут опуститься ниже.
В следующем матче «Ньюкасл» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях в рамках АПЛ. Игра пройдет 10 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
Походу пора прощаться с Хау
Болельщики обожают Хау. Они не примут замену на чувака с улицы, только на топ-тренера, а таких на горизонте не видать.
Интересно, кто из игроков летом ливнет из Ньюкасла?
Тонали, Гордан, Ливроменто.
Ньюкасл не чемпик(
Даже шейхи не в силах поднять этот середняк) С МС у них получилось)
Так их по ффп поджимают, так бы они уже давно закупились в лучших традициях МС и Челси
Тому есть примерно 115 причин.
Всё очень плохо.
