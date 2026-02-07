12

У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»

У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних играх.

«Ньюкасл» выиграл один из девяти последних матчей во всех турнирах. 

Сегодня команда Эдди Хау на своем поле проиграла «Брентфорду» в 25-м туре АПЛ (2:3).

В чемпионате «сороки» идут на 12-м месте с 33 очками и завтра могут опуститься ниже. 

В следующем матче «Ньюкасл» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях в рамках АПЛ. Игра пройдет 10 февраля. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
Походу пора прощаться с Хау
Ответ j5zqdkvbjy
Походу пора прощаться с Хау
Болельщики обожают Хау. Они не примут замену на чувака с улицы, только на топ-тренера, а таких на горизонте не видать.
Интересно, кто из игроков летом ливнет из Ньюкасла?
Ответ Quintin07
Интересно, кто из игроков летом ливнет из Ньюкасла?
Тонали, Гордан, Ливроменто.
Ньюкасл не чемпик(
Даже шейхи не в силах поднять этот середняк) С МС у них получилось)
Ответ Андрюха с района
Даже шейхи не в силах поднять этот середняк) С МС у них получилось)
Так их по ффп поджимают, так бы они уже давно закупились в лучших традициях МС и Челси
Ответ Андрюха с района
Даже шейхи не в силах поднять этот середняк) С МС у них получилось)
Тому есть примерно 115 причин.
Всё очень плохо.
