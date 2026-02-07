Хейлунд сделал 4-й дубль в «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 12 голов в 30 играх за клуб
Хейлунд оформил 4-й дубль в «Наполи».
Расмус Хейлунд забил два мяча в матче с «Дженоа» в 24-м туре Серии А (3:2). На 95-й минуте форвард «Наполи» реализовал пенальти, принеся команде победу.
Это 4-й дубль датчанина в составе неаполитанцев. Всего на счету Хейлунда 12 голов в 30 матчах за итальянский клуб.
«Наполи» арендовал нападающего у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона с обязательным выкупом за 44 млн евро.
Со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Главное, без травм.