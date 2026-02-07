  • Спортс
  • Хейлунд сделал 4-й дубль в «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 12 голов в 30 играх за клуб
25

Хейлунд сделал 4-й дубль в «Наполи». Арендованный у «МЮ» форвард забил 12 голов в 30 играх за клуб

Хейлунд оформил 4-й дубль в «Наполи».

Расмус Хейлунд забил два мяча в матче с «Дженоа» в 24-м туре Серии А (3:2). На 95-й минуте форвард «Наполи» реализовал пенальти, принеся команде победу. 

Это 4-й дубль датчанина в составе неаполитанцев. Всего на счету Хейлунда 12 голов в 30 матчах за итальянский клуб. 

«Наполи» арендовал нападающего у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона с обязательным выкупом за 44 млн евро. 

Со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
25 комментариев
Объективно ужасная статистика. 12 голов в 30 матчах звучит еще ок, но 4 дубля это 8 голов за 4 матча, то есть 8 матчей из 30 он забивает.
Скажи это в конце сезона, когда можно будет посчитать кол-во принесенных очков и общее кпд так же
Да это его уровень, в сериале выбивать 15 за сезон
Его надо было ньюкаслу в аренду отдать. Там школа лютая.
Обучился секретам у Лукаку.
Все отлично, набивай стату, может и получится отбить заплаченные за тебя бабки
Нормально Расмус ложит дуплетами!
Главное, без травм.
Мне почему-то кажется, что сейчас при Карре, он бы тоже забивал в МЮ.
