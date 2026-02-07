Ливая хотел арендовать саудовский клуб. «Спартак» готов обсуждать только продажу форварда (Metaratings)
«Спартак» не отдал Ливая Гарсию в аренду.
Ливай Гарсия привлек внимание ближневосточного клуба.
Как сообщает Metaratings, нападающего «Спартака» хотела арендовать команда из Саудовской Аравии. Она была готова взять на себя зарплату игрока в полном объеме.
Красно-белые не захотели отдавать форварда в аренду, но готовы обсудить его продажу.
В этом сезоне Гарсия принял участие в 14 матчах Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Провальный трансфер.Изначально было понятно, что 20 млн за него - это дикая переплата.
только цена его минус, в остальном точно не уступает атакующей группе...забил три гола в двух дерби, в одном из них принёс ничью своим дублем...забивал в кубке...
ещё можно отметить, что забил в чемпионате 4 гола как Угальде и Солари, при этом, играя значительно меньше...)
Заболотный мог бы взорвать саудовский чемпионат
тогда Роналду точно не прекратит свою забастовку
Если дать ему тротиловую шашку то да... А в плане футбола не думаю...
А не забивать кто будет?
Луис Энрике
Гарсию я бы не сливал, минус его только в цене, в остальном достаточно полезный игрок при выходах на поле...
Долго думал, какое отношение Марко Ливая имеет к Спартаку
А почему бы не отпустить бесплатно по доброй традиции?
Сейчас налетят…
Где новости о товарещеской игре???
Зачем? Сайт стал очень газпромовским к сожалению.
Без вариантов. Продавать. Однозначно.
За эти деньги могли купить Кордобу или Даку.
Посмотрим, может при новом тренере раскроется.
