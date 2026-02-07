  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ливая хотел арендовать саудовский клуб. «Спартак» готов обсуждать только продажу форварда (Metaratings)
23

Ливая хотел арендовать саудовский клуб. «Спартак» готов обсуждать только продажу форварда (Metaratings)

«Спартак» не отдал Ливая Гарсию в аренду.

Ливай Гарсия привлек внимание ближневосточного клуба.

Как сообщает Metaratings, нападающего «Спартака» хотела арендовать команда из Саудовской Аравии. Она была готова взять на себя зарплату игрока в полном объеме.

Красно-белые не захотели отдавать форварда в аренду, но готовы обсудить его продажу.

В этом сезоне Гарсия принял участие в 14 матчах Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28865 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoЛивай Гарсия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСпартак
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Провальный трансфер.Изначально было понятно, что 20 млн за него - это дикая переплата.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Провальный трансфер.Изначально было понятно, что 20 млн за него - это дикая переплата.
только цена его минус, в остальном точно не уступает атакующей группе...забил три гола в двух дерби, в одном из них принёс ничью своим дублем...забивал в кубке...
Ответ Гамарджоба Генацвале
Провальный трансфер.Изначально было понятно, что 20 млн за него - это дикая переплата.
ещё можно отметить, что забил в чемпионате 4 гола как Угальде и Солари, при этом, играя значительно меньше...)
Заболотный мог бы взорвать саудовский чемпионат
Ответ Spaten
Заболотный мог бы взорвать саудовский чемпионат
тогда Роналду точно не прекратит свою забастовку
Ответ Spaten
Заболотный мог бы взорвать саудовский чемпионат
Если дать ему тротиловую шашку то да... А в плане футбола не думаю...
А не забивать кто будет?
Ответ micka
А не забивать кто будет?
Луис Энрике
Гарсию я бы не сливал, минус его только в цене, в остальном достаточно полезный игрок при выходах на поле...
Долго думал, какое отношение Марко Ливая имеет к Спартаку
А почему бы не отпустить бесплатно по доброй традиции?
Ответ Влад Безруков
А почему бы не отпустить бесплатно по доброй традиции?
Сейчас налетят…
Где новости о товарещеской игре???
Ответ Виктор Кульков
Где новости о товарещеской игре???
Зачем? Сайт стал очень газпромовским к сожалению.
Без вариантов. Продавать. Однозначно.
За эти деньги могли купить Кордобу или Даку.
Посмотрим, может при новом тренере раскроется.
Материалы по теме
Ливай «Панатинаикосу» не интересен. Сообщалось, что форварда «Спартака» предложили клубу
5 января, 15:20
Ливай из «Спартака» раздал нуждающимся семьям корзины с продуктами в Тринидаде и Тобаго
27 декабря 2025, 12:15Видео
Рекомендуем