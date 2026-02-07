Ливая хотел арендовать саудовский клуб. «Спартак» готов обсуждать только продажу форварда (Metaratings)

«Спартак» не отдал Ливая Гарсию в аренду.

Ливай Гарсия привлек внимание ближневосточного клуба.

Как сообщает Metaratings, нападающего «Спартака » хотела арендовать команда из Саудовской Аравии. Она была готова взять на себя зарплату игрока в полном объеме.

Красно-белые не захотели отдавать форварда в аренду, но готовы обсудить его продажу.

В этом сезоне Гарсия принял участие в 14 матчах Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .