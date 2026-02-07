Артета о 9-очковом отрыве «Арсенала» от «Ман Сити» и «Виллы»: «Это ничего не значит»
Микель Артета: 9-очковый отрыв от «Ман Сити» ничего не значит.
Микель Артета заявил, что 9-очковый отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» по итогам игрового дня пока ничего лондонцам не гарантирует.
– Что означает такой отрыв на этом этапе сезона?
– Ничего. Нам предстоит одержать еще много побед для того, чтобы добиться желаемого, так что давайте сосредоточимся на этом. Мы выполнили свою работу сегодня, сделали то, что должны были, надо оценить игру, постараться ее улучшить и подготовиться к встрече с «Брентфордом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
На сегодняшний день им равных нет .Их игра впечатляет.
Так что все абсолютно закономерно .
Арсенал очень силён, нет, это не команда образца Пепа, где они были монструозны и недобрали пару чашек ЛЧ, но всё же это очень грамотный, порой академичный, а местами пеповский футбол. Жму руку.
А Сити удачи в лч.
Но какие тут поздравления, отрыв 6 очков по потерянным, а разыгрывать еще 39.