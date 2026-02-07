  • Спортс
  • Артета о 9-очковом отрыве «Арсенала» от «Ман Сити» и «Виллы»: «Это ничего не значит»
27

Артета о 9-очковом отрыве «Арсенала» от «Ман Сити» и «Виллы»: «Это ничего не значит»

Микель Артета: 9-очковый отрыв от «Ман Сити» ничего не значит.

Микель Артета заявил, что 9-очковый отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» по итогам игрового дня пока ничего лондонцам не гарантирует.

– Что означает такой отрыв на этом этапе сезона?

– Ничего. Нам предстоит одержать еще много побед для того, чтобы добиться желаемого, так что давайте сосредоточимся на этом. Мы выполнили свою работу сегодня, сделали то, что должны были, надо оценить игру, постараться ее улучшить и подготовиться к встрече с «Брентфордом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это ничего не значит пока не закончится тур
Ответ Английский_пациент
Это ничего не значит пока не закончится тур
Скорее пока не закончится сезон , думаю интрига будет до последних туров
Ответ Английский_пациент
Это ничего не значит пока не закончится тур
Во первых да тур ещё не закончился,а во вторых это только 25 а не 35- ый тур
Арсенал можно поздравить с долгожданным чемпионством .
На сегодняшний день им равных нет .Их игра впечатляет.
Так что все абсолютно закономерно .
Ответ Czeslawowicz
Арсенал можно поздравить с долгожданным чемпионством . На сегодняшний день им равных нет .Их игра впечатляет. Так что все абсолютно закономерно .
Ну да, ну да. А что играть еще 13 туров-это пустяки)
Ответ Czeslawowicz
Арсенал можно поздравить с долгожданным чемпионством . На сегодняшний день им равных нет .Их игра впечатляет. Так что все абсолютно закономерно .
Комментарий скрыт
почему девять когда шесть по потерянным
Можно поздравлять Арсенал с чемпионством. Сити лучших времён Пепа не побеждал на Энфилде, а если возьмут завтра ничью, будет праздник.
Арсенал очень силён, нет, это не команда образца Пепа, где они были монструозны и недобрали пару чашек ЛЧ, но всё же это очень грамотный, порой академичный, а местами пеповский футбол. Жму руку.
А Сити удачи в лч.
Ответ Umid Intelligent
Можно поздравлять Арсенал с чемпионством. Сити лучших времён Пепа не побеждал на Энфилде, а если возьмут завтра ничью, будет праздник. Арсенал очень силён, нет, это не команда образца Пепа, где они были монструозны и недобрали пару чашек ЛЧ, но всё же это очень грамотный, порой академичный, а местами пеповский футбол. Жму руку. А Сити удачи в лч.
МС недобрали пару чашек в ЛЧ? Да они одну то случайно выиграли, там Интер было гораздо опаснее, но моменты пороли знатно.
Ответ Иван Лапин
МС недобрали пару чашек в ЛЧ? Да они одну то случайно выиграли, там Интер было гораздо опаснее, но моменты пороли знатно.
была равная игра с интером
Артетим конечно!!

Но какие тут поздравления, отрыв 6 очков по потерянным, а разыгрывать еще 39.
Слова не мальчика, но мужа. Видать, кто-то уже готов примерять чемпионскую корону, вот Артете и приходится остужать пыл. Работайте, братья!
