У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
Кирилл Комбаров объявил о рождении пятого сына.
У Кирилла Комбарова родился пятый сын.
Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» сообщил об этом соцсетях, выложив фотографии из роддома. Мальчика назвали Львом.
Фото: instagram.com/kkombarov
Кирилл Комбаров и его супруга Екатерина поженились в 2010 году. Ранее у пары родились четыре сына – Илья, Тимофей, Александр и Федор.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Кирилла Комбарова
У самого 2 дочки и хочется третьего, но нужно поднапрячься, ибо содержать семью в одно рыло очень даже не просто, а не как по тв: *нарожаете ещё*.
У Кирюхи с финансами полегче, но мужик все равно!