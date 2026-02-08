Фото
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын

Кирилл Комбаров объявил о рождении пятого сына.

У Кирилла Комбарова родился пятый сын. 

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» сообщил об этом соцсетях, выложив фотографии из роддома. Мальчика назвали Львом. 

Фото: instagram.com/kkombarov

Кирилл Комбаров и его супруга Екатерина поженились в 2010 году. Ранее у пары родились четыре сына – Илья, Тимофей, Александр и Федор.

Половина команды уже есть. Главное не останавливаться)
Ответ Игорь Новиков
Половина команды уже есть. Главное не останавливаться)
в миньку уже можно заявляться
Ответ Игорь Новиков
Половина команды уже есть. Главное не останавливаться)
Крюха .поздравляю. 5+. молодец 👏.
Ответ quaterbackathome
Красавчик!
А кто из них заказывал медведей на др?
Ответ quaterbackathome
Красавчик!
В чем ?) что воврем не вытаскивает ?)
Кирилл, ещё шесть для основы Спартака нужно, счастья и здоровья семье
Ответ Алексей Магоев
Кирилл, ещё шесть для основы Спартака нужно, счастья и здоровья семье
Да ещё братан у него есть
Ответ А.Д.
Да ещё братан у него есть
Красавчик!!!
Поздравления от души!
Ответ Дмитрий9779
Поздравления от души!
Комментарий скрыт
Да, респект только! И низкий поклон супруге! И отдельно молодцы за имена детей, без всяких там Антонел и прочего (вылетели мужские западные имена из головы)
У самого 2 дочки и хочется третьего, но нужно поднапрячься, ибо содержать семью в одно рыло очень даже не просто, а не как по тв: *нарожаете ещё*.
У Кирюхи с финансами полегче, но мужик все равно!
Ответ bes_na_tatami
Да, респект только! И низкий поклон супруге! И отдельно молодцы за имена детей, без всяких там Антонел и прочего (вылетели мужские западные имена из головы) У самого 2 дочки и хочется третьего, но нужно поднапрячься, ибо содержать семью в одно рыло очень даже не просто, а не как по тв: *нарожаете ещё*. У Кирюхи с финансами полегче, но мужик все равно!
Как говорится, чем колхознее мать, тем Анжелистее дочь)
Шутку вспомнил про то, как отчаявшийся отец пятерых дочерей назвал шестую Серёгой. А если серьезно - круто, здоровья маме и малышу, дети - это радость
Великолепная пятёрка)) поздравляю, Кирилла) маме и ребёнку здоровья)
Молодцы. Кому еще быть многодетной семьей, как не долларовым миллионерам. Говорю без иронии и издевки. Пусть много рожают хотя бы финансово обеспеченные люди. Здоровья обоим родителям и потомству
Вот вам внатуре братья Комбаровы, ни то что там два брата, а целая банда, пять братьев
