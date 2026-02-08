У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын

Кирилл Комбаров объявил о рождении пятого сына.

У Кирилла Комбарова родился пятый сын.

Бывший защитник «Спартака » и «Динамо » сообщил об этом соцсетях, выложив фотографии из роддома. Мальчика назвали Львом.

Фото: instagram.com/kkombarov

Кирилл Комбаров и его супруга Екатерина поженились в 2010 году. Ранее у пары родились четыре сына – Илья, Тимофей, Александр и Федор.