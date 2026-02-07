  • Спортс
  Кэррик о 4 победах «МЮ» подряд: «Мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: «Все отлично, мы разгадали секрет». Впереди еще много работы»
37

Кэррик о 4 победах «МЮ» подряд: «Мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: «Все отлично, мы разгадали секрет». Впереди еще много работы»

Кэррик о 4 победах: не думаю, что «МЮ» разгадал секрет, работы еще много.

Майкл Кэррик не считает, что «Манчестер Юнайтед» решил все проблемы.

Манкунианцы сегодня одержали четвертую победу подряд – над «Тоттенхэмом» (2:0).

«Все четыре игры немного различались, и мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: «Все отлично, мы разгадали секрет».

Впереди еще много работы, и я это в полной мере осознаю», – сказал главный тренер «МЮ».

37 комментариев
Приятно наблюдать за игрой и улыбкой после матча Сэра Алекса ,давно с таким удовольствием не смотрел матчи МЮ, хочется сильный МЮ который хотя бы не мучается на поле
За время, что я увлекаюсь футболом, словосочетание "хороший английский тренер", в современной премьер лиге, для меня из некой научной фантастики... Пусть у Кэррика все получится ✊
Ну так он в какой-то сезон вроде был лидером по точным передачам в Европе, опередив Пирло и тд. Умный игрок. Ничего удивительного, что Каземиро при нем заиграл как в лучшие годы и чуть ли не в первый раз за МЮ в таком потрясающем настроении) Еще во время карьеры многие говорили, что именно Каррика нужно было в сборную ставить, потому что он единственный английский аналог топовых европейских распасовщиков, который может управлять игрой. Англия так и не решила проблему Джеррарда-Лэмпарда.
Пирло как тренер так и не смог полноценно реализовать себя, несмотря на выдающийся
игровой интеллект и уровень понимания футбола во время карьеры игрока. Это ещё
раз подтверждает, что прямая зависимость
между гениальностью на поле и
успешностью на тренерской скамейке
работает далеко не всегда . 😁 При этом Кэррик действительно во многом
опережал своё время — в тот период в АПЛ
на его позиции чаще ценились более
прямолинейные и силовые исполнители.
Вот пример для российских ветеранов, вечно ворчащих, что своих не ценят. Если ты доказал, что способен быть тренером высокого уровня, то попадёшь в солидный клуб, а не так, дайте мне Спартак, вот там я развернусь и себя покажу.
Эти ветераны все прекрасно понимают, просто в Спартаке много дегег и берут кого попало, хотят просто бабло и компенсацию за увольнение
Видимо челендж завершится и фанат наконец то пострижется)))
Ещё чемпинами можно стать такими темпами
Сложно учитывая отрыв арсенала, и его набор очков после поражения, Астон вилу и МС думаю обошли бы в гонке.
Интересно что по этому поводу думает Рой Кин
Вообще не интересно.
Сейчас тот фан МЮ,который не стригся около 2 лет(пока не выиграют 5 матчей подряд) в шоке,и на пороге панических атак😂Не подведите пацана🦁
Ну не два года. Что за мода преувеличивать ?
5 октября 2024.
Это с его слов.
Полтора года почти.
Я не утверждал,что два года.
Или вы не видите разницу между утверждением,и фразой - около 2 лет?
Господи этот чел наконец-то подстрижется.
Надеюсь они не ответят от вест хема
У него нет выбора кроме как до вести до конца начатое, такую глупость он больше не совершит никогда наверное
Кто-то скоро может постричься)))
