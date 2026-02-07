Кэррик о 4 победах «МЮ» подряд: «Мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: «Все отлично, мы разгадали секрет». Впереди еще много работы»

Кэррик о 4 победах: не думаю, что «МЮ» разгадал секрет, работы еще много.

Майкл Кэррик не считает, что «Манчестер Юнайтед » решил все проблемы.

Манкунианцы сегодня одержали четвертую победу подряд – над «Тоттенхэмом» (2:0).

«Все четыре игры немного различались, и мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: «Все отлично, мы разгадали секрет».

Впереди еще много работы, и я это в полной мере осознаю», – сказал главный тренер «МЮ».