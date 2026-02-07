Кэррик о 4 победах «МЮ» подряд: «Мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: «Все отлично, мы разгадали секрет». Впереди еще много работы»
Кэррик о 4 победах: не думаю, что «МЮ» разгадал секрет, работы еще много.
Майкл Кэррик не считает, что «Манчестер Юнайтед» решил все проблемы.
Манкунианцы сегодня одержали четвертую победу подряд – над «Тоттенхэмом» (2:0).
«Все четыре игры немного различались, и мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: «Все отлично, мы разгадали секрет».
Впереди еще много работы, и я это в полной мере осознаю», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
игровой интеллект и уровень понимания футбола во время карьеры игрока. Это ещё
раз подтверждает, что прямая зависимость
между гениальностью на поле и
успешностью на тренерской скамейке
работает далеко не всегда . 😁 При этом Кэррик действительно во многом
опережал своё время — в тот период в АПЛ
на его позиции чаще ценились более
прямолинейные и силовые исполнители.
Это с его слов.
Полтора года почти.
Я не утверждал,что два года.
Или вы не видите разницу между утверждением,и фразой - около 2 лет?
Надеюсь они не ответят от вест хема