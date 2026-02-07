Экс-судья Фернандес о неназначенном в пользу «Барсы» пенальти за игру рукой защитника «Мальорки»: «Трудно объяснить молчание ВАР. Эпизод подлежал обязательной проверке»

Павел Фернандес о неназначенном пенальти «Барсы»: трудно объяснить молчание ВАР.

Бывший судья Павел Фернандес высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику «Мальорки» Давиду Лопесу Гихарро в первом тайме матча с «Барселоной» (0:3).

Главный судья Алехандро Кинтеро не назначил пенальти в пользу каталонцев в том эпизоде.

«Картинка предельно ясна: мяч попадает в открытую руку, которая занимает пространство и увеличивает объем тела.

Арбитр не фиксирует нарушение в моменте, что можно понять с учетом скорости эпизода, однако трудно объяснить полное молчание со стороны ВАР (работал Хавьер Иглесиас Вильянуэва – Спортс’‘). Эпизод, подлежавший обязательной проверке, по непонятным причинам так и не получил никакой реакции», – написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar