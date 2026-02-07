Экс-судья Фернандес о неназначенном в пользу «Барсы» пенальти за игру рукой защитника «Мальорки»: «Трудно объяснить молчание ВАР. Эпизод подлежал обязательной проверке»
Павел Фернандес о неназначенном пенальти «Барсы»: трудно объяснить молчание ВАР.
Бывший судья Павел Фернандес высказался об эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику «Мальорки» Давиду Лопесу Гихарро в первом тайме матча с «Барселоной» (0:3).
Главный судья Алехандро Кинтеро не назначил пенальти в пользу каталонцев в том эпизоде.
«Картинка предельно ясна: мяч попадает в открытую руку, которая занимает пространство и увеличивает объем тела.
Арбитр не фиксирует нарушение в моменте, что можно понять с учетом скорости эпизода, однако трудно объяснить полное молчание со стороны ВАР (работал Хавьер Иглесиас Вильянуэва – Спортс’‘). Эпизод, подлежавший обязательной проверке, по непонятным причинам так и не получил никакой реакции», – написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28865 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: iusport
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В матчах Реала ищут пенальти там где его нет, а тут в очевидных моментах даже не вмешивается ВАР. И такое из матча в матч происходит. А болельщики реала продолжат пускать пыль в глаза, вспоминая про "Негрейру", где ничего не доказано
В матчах Реала ищут пенальти там где его нет, а тут в очевидных моментах даже не вмешивается ВАР. И такое из матча в матч происходит. А болельщики реала продолжат пускать пыль в глаза, вспоминая про "Негрейру", где ничего не доказано
Они ещё любят говорить: между праймовой Барсой и кризисным Реалом всего одно очко, ха-ха. Мы все понимаем, как эту интригу поддерживают искусственно: одним постоянно не дают пенальти, другим постоянно не дают ЖК за симуляции, в результате чего они регулярно ищут контакт и падают, едва оказавшись в штрафной. Кто знает, сколько у Мбаппе и Винисиуса ЖК за симуляцию в этом сезоне?)
В матчах Реала ищут пенальти там где его нет, а тут в очевидных моментах даже не вмешивается ВАР. И такое из матча в матч происходит. А болельщики реала продолжат пускать пыль в глаза, вспоминая про "Негрейру", где ничего не доказано
Ты не понимаешь, там был недостаточный контакт руки и мяча😂
Очень легко объяснить, эти пенки завтра выплывут против Валенсии
Очень легко объяснить, эти пенки завтра выплывут против Валенсии
Барса их зарабатывает, а реалу назначают
Очень легко объяснить, эти пенки завтра выплывут против Валенсии
Можно смело ставить на гол с пенальти в каждом матче Реала, озолотишься)
Ничего не поделаешь с ручными судьми переса, но Барселона побеждает и играет красиво, побеждает с игры, реал в каждом матче левые пенальти, помощь судей всегда
Ничего не поделаешь с ручными судьми переса, но Барселона побеждает и играет красиво, побеждает с игры, реал в каждом матче левые пенальти, помощь судей всегда
Комментарий скрыт
Как раз-таки очень легко объяснить молчание ВАР. Все пенальти прибереги на завтра для Местальи..
Такие мелочи могут решить судьбу чемпионства. Особенно когда игроки одного клуба из Мадрида падают в штрафной как соломинки 10 раз за тайм.
Такие мелочи могут решить судьбу чемпионства. Особенно когда игроки одного клуба из Мадрида падают в штрафной как соломинки 10 раз за тайм.
За тайм? Там только за доп. время было 5 раз)
Правильно. Зачем помогать команде, которая и так забивает с игры. Завтра докинут нуждающимся.
так самая дичь в том, что это не самый вопиющий момент в матче
Завтра вот этот смайлик "😂" будет самым популярным и скорее всего на 90+8 минуте.
Но к счастью в отличие от реала Барса умеет забивать и без пенальти (а ещё и в равных составах). Поэтому ничего страшного
Да уже не VAR пора проверять, а банковские счета судей на связи с сектой свидетелей негрейры.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем