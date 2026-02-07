Росеньор повторил достижение Шекспира и стал 2-м английским тренером, стартовавшим в АПЛ с 4 побед
Росеньор повторил достижение Шекспира.
Лиэм Росеньор стал всего вторым английским тренером, начавшим работу в АПЛ с четырех побед подряд.
«Челси» под его руководством обыграл «Вулверхэмптон» (3:1), «Вест Хэм» (3:2), «Кристал Пэлас» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).
Стартовать с 4 побед прежде удавалось только Крэйгу Шекспиру, возглавлявшему «Лестер» в 2017 году. Преемник Клаудио Раньери победил пять раз подряд.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28865 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?
А Каррик?
А Каррик?
По видимому речь про дебют. Каррик уже был у руля МЮ
По видимому речь про дебют. Каррик уже был у руля МЮ
Комментарий скрыт
Быть или не быть? Вот в чем вопрос
И Джона Донна: "Не спрашивай, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе!"
Сейчас повторил Шекспира, скоро будет цитировать
"А не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира? "
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем