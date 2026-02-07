Росеньор повторил достижение Шекспира и стал 2-м английским тренером, стартовавшим в АПЛ с 4 побед

Росеньор повторил достижение Шекспира.

Лиэм Росеньор стал всего вторым английским тренером, начавшим работу в АПЛ с четырех побед подряд.

«Челси » под его руководством обыграл «Вулверхэмптон» (3:1), «Вест Хэм» (3:2), «Кристал Пэлас» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).

Стартовать с 4 побед прежде удавалось только Крэйгу Шекспиру , возглавлявшему «Лестер » в 2017 году. Преемник Клаудио Раньери победил пять раз подряд.