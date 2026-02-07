У «Барсы» 11 домашних побед в Ла Лиге подряд со старта сезона – впервые за 44 года
«Барса» побеждает во всех домашних матчах сезона Ла Лиги.
У «Барселоны» 11 домашних побед в Ла Лиге подряд, начиная со старта сезона.
Сегодня команда Ханса-Дитера Флика разгромила «Мальорку» на «Камп Ноу» в 23-м туре (3:0).
«Барсе» удалось повторить это достижение впервые за 44 года (сезон-1981/82).
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28865 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удивительно конечно, как такая команда по потерянным очкам всего лишь на 1 балл может опережать мадридский цирк, когда уже реал отправят в сегунду за все свои купленные и позорные победы:)
Удивительно конечно, как такая команда по потерянным очкам всего лишь на 1 балл может опережать мадридский цирк, когда уже реал отправят в сегунду за все свои купленные и позорные победы:)
Очень легко: сегодняшние непоставленные пенальти переводятся на счёт завтрашнего дайвинг-центра. Чтоб антирасист и укротитель трансформеров не сильно угнетали свою арБолонку на бровке🤓
Удивительно конечно, как такая команда по потерянным очкам всего лишь на 1 балл может опережать мадридский цирк, когда уже реал отправят в сегунду за все свои купленные и позорные победы:)
Так Реал в большинстве играет
В том сезоне 1981/1982 Барсу тренировал предыдущий немец Удо Латтек. Примечательно, что Ханси Флик появился в большом футболе в Баварии, в 1985г. при...Удо Латтеке.
В том сезоне 1981/1982 Барсу тренировал предыдущий немец Удо Латтек. Примечательно, что Ханси Флик появился в большом футболе в Баварии, в 1985г. при...Удо Латтеке.
Вот такую интересную информацию Спортс не добавляет, может на работу устроиться к ним
Вот такую интересную информацию Спортс не добавляет, может на работу устроиться к ним
Я в другом месте работаю. Фан Барсы с 1981г. Удо Латтек взял КОК в 1982г., но через год его уволили, т.к. для Марадоны купили нужного тренера С. Л. Менотти.
Желаю Барсе в следующем домашнем матче одержать 12-ю победу подряд и так далее…, не забывая выигрывать регулярно и в гостях!
Тьфу тьфу тьфу
Barcelona 💙❤️ The best 👌 👍
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем