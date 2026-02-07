У «Барсы» 11 домашних побед в Ла Лиге подряд со старта сезона – впервые за 44 года

«Барса» побеждает во всех домашних матчах сезона Ла Лиги.

У «Барселоны» 11 домашних побед в Ла Лиге подряд, начиная со старта сезона.

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика разгромила «Мальорку» на «Камп Ноу» в 23-м туре (3:0).

«Барсе» удалось повторить это достижение впервые за 44 года (сезон-1981/82).