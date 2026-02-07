12

У «Барсы» 11 домашних побед в Ла Лиге подряд со старта сезона – впервые за 44 года

«Барса» побеждает во всех домашних матчах сезона Ла Лиги.

У «Барселоны» 11 домашних побед в Ла Лиге подряд, начиная со старта сезона. 

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика разгромила «Мальорку» на «Камп Ноу» в 23-м туре (3:0). 

«Барсе» удалось повторить это достижение впервые за 44 года (сезон-1981/82). 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28865 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
logoБарселона
рекорды
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoМальорка
logoКамп Ноу
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удивительно конечно, как такая команда по потерянным очкам всего лишь на 1 балл может опережать мадридский цирк, когда уже реал отправят в сегунду за все свои купленные и позорные победы:)
Ответ rigobersong
Удивительно конечно, как такая команда по потерянным очкам всего лишь на 1 балл может опережать мадридский цирк, когда уже реал отправят в сегунду за все свои купленные и позорные победы:)
Очень легко: сегодняшние непоставленные пенальти переводятся на счёт завтрашнего дайвинг-центра. Чтоб антирасист и укротитель трансформеров не сильно угнетали свою арБолонку на бровке🤓
Ответ rigobersong
Удивительно конечно, как такая команда по потерянным очкам всего лишь на 1 балл может опережать мадридский цирк, когда уже реал отправят в сегунду за все свои купленные и позорные победы:)
Так Реал в большинстве играет
В том сезоне 1981/1982 Барсу тренировал предыдущий немец Удо Латтек. Примечательно, что Ханси Флик появился в большом футболе в Баварии, в 1985г. при...Удо Латтеке.
Ответ & Co1366
В том сезоне 1981/1982 Барсу тренировал предыдущий немец Удо Латтек. Примечательно, что Ханси Флик появился в большом футболе в Баварии, в 1985г. при...Удо Латтеке.
Вот такую интересную информацию Спортс не добавляет, может на работу устроиться к ним
Ответ Nurbol Nuraliyev
Вот такую интересную информацию Спортс не добавляет, может на работу устроиться к ним
Я в другом месте работаю. Фан Барсы с 1981г. Удо Латтек взял КОК в 1982г., но через год его уволили, т.к. для Марадоны купили нужного тренера С. Л. Менотти.
Желаю Барсе в следующем домашнем матче одержать 12-ю победу подряд и так далее…, не забывая выигрывать регулярно и в гостях!
Тьфу тьфу тьфу
Barcelona 💙❤️ The best 👌 👍
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Барселона» набрала 3 очка, забила 3 гола, не пропустила – очень хороший день. В 1-м тайме мы играли слишком медленно, во 2-м – намного лучше»
7 февраля, 17:57
«Барселона» одержала 31 разгромную победу при Флике за 96 матчей. Сегодня – 3:0 с «Мальоркой»
7 февраля, 17:27
У «Барселоны» 17 побед и поражение от «Сосьедада» Захаряна в последних 18 играх. Дальше – «Атлетико»
7 февраля, 17:17
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
7 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
8 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
21 минуту назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
25 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
37 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
50 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
55 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
15 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
27 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
47 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
48 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем