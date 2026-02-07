  • Спортс
  • Тренер курской детской команды проиграл в онлайн-казино деньги, собранные на соревнования. Мужчина обвиняется в присвоении 843 000 рублей
В Курске детский тренер проиграл собранные на соревнования деньги в казино.

В Курске тренер детской футбольной команды потратил деньги, собранные с родителей, на азартные игры.

Как сообщают «Аргументы и факты», мужчина обвиняется в присвоении 843 000 рублей. За каждого игрока он получил по 20 000 рублей, и эти средства должны были пойти на оплату проезда и проживания, однако поездка на турнир так и не состоялась, а сам тренер перестал выходить на связь.

Полиция установила, что большая часть средств была проиграна в онлайн-казино. После первой неудачи мужчина продолжал вносить деньги в попытке отыграться.

«Следствием собрана полная доказательная база. Потерпевшими по делу признаны 35 человек», – отметили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» передано в суд.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Аргументы и факты»
детский футбол
деньги
происшествия
Казино
logoпремьер-лига Россия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А мог-бы проиграть их букмекерам и таким образом поддержать российский спорт - подумали раздатчики фрибетов.
Лудомания это болезнь человечества, но спортс это волнует мало, по всему сайту реклама буков.
Ответ wxvnpc5psr
Лудомания это болезнь человечества, но спортс это волнует мало, по всему сайту реклама буков.
Комментарий скрыт
Ответ wxvnpc5psr
Лудомания это болезнь человечества, но спортс это волнует мало, по всему сайту реклама буков.
Комментарий скрыт
Бетбум футбольные сборы не состоялись.
Был по работе в Курске, что удивило, так это количество контор по микрозаймам, буквально через каждые сто метров...
Сажать и надолго. Никакой жалости к таким больным
Но при этом были казино!
