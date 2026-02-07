Тренер курской детской команды проиграл в онлайн-казино деньги, собранные на соревнования. Мужчина обвиняется в присвоении 843 000 рублей

В Курске детский тренер проиграл собранные на соревнования деньги в казино.

В Курске тренер детской футбольной команды потратил деньги, собранные с родителей, на азартные игры.

Как сообщают «Аргументы и факты», мужчина обвиняется в присвоении 843 000 рублей. За каждого игрока он получил по 20 000 рублей, и эти средства должны были пойти на оплату проезда и проживания, однако поездка на турнир так и не состоялась, а сам тренер перестал выходить на связь.

Полиция установила, что большая часть средств была проиграна в онлайн-казино. После первой неудачи мужчина продолжал вносить деньги в попытке отыграться.

«Следствием собрана полная доказательная база. Потерпевшими по делу признаны 35 человек», – отметили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» передано в суд.