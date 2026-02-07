7

«ПСЖ» начал переговоры с Энрике о продлении контракта до 2030 года

«ПСЖ» начал переговоры с «Энрике по новому контракту.

«ПСЖ» начал переговоры с Луисом Энрике о продлении контракта, сообщает L’Équipe. 

Текущее соглашение главного тренера парижан рассчитано до 2027 года. По данным источника, руководство клуба рассчитывает подписать с испанским специалистом новый контракт до 2030 года.

Отмечается, что первые обсуждения проходят в спокойной и позитивной атмосфере. При этом боссы «ПСЖ» в идеале хотели бы заключить новое соглашение с Энрике до конца сезона, учитывая повышенный интерес к тренеру со стороны других клубов. 

Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Под его руководством французский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и завоевал еще 9 трофеев. 

Только вот для Энрике не вижу спортивных стимулов там продолжать, потому что с вершины есть только один путь - вниз. Но, думаю что высокая зарплата скрасит ему однообразие и скуку трудовых будней.
Ответ Denosaur
Только вот для Энрике не вижу спортивных стимулов там продолжать, потому что с вершины есть только один путь - вниз. Но, думаю что высокая зарплата скрасит ему однообразие и скуку трудовых будней.
Собирать количество трофеев тоже значимо, хоть немного приблизиться к великим а с Псж брать трофеи полегче чем в АПл, хотя в сити он бы тоже взял бы думаю с таким составом
С Энрике и лидеры не захотят уходить. Он ставит футбол, который идеально подходит нынешним лидерам ПСЖ
Лучший выбор для них!
Заслужил.ждем продления 🇨🇵💪
Надеюсь смогут продлить с ним контракт
