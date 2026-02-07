«ПСЖ» начал переговоры с Энрике о продлении контракта до 2030 года

«ПСЖ» начал переговоры с «Энрике по новому контракту.

«ПСЖ » начал переговоры с Луисом Энрике о продлении контракта, сообщает L’Équipe.

Текущее соглашение главного тренера парижан рассчитано до 2027 года. По данным источника, руководство клуба рассчитывает подписать с испанским специалистом новый контракт до 2030 года.

Отмечается, что первые обсуждения проходят в спокойной и позитивной атмосфере. При этом боссы «ПСЖ» в идеале хотели бы заключить новое соглашение с Энрике до конца сезона, учитывая повышенный интерес к тренеру со стороны других клубов.

Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Под его руководством французский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и завоевал еще 9 трофеев.