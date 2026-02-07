Мактоминей повредил ягодичную мышцу и голеностоп в 1-м тайме игры с «Дженоа». Лучшего игрока прошлого чемпионата заменили в перерыве

Мактоминей заменен из-за травмы.

Скотт Мактоминей стал очередным футболистом «Наполи», выбывшим из-за травмы.

Calcionapoli24 отмечает, что в первом тайме игры с «Дженоа » в Серии А полузащитник повредил и голеностоп, и ягодичную мышцу. Он пообщался с тренерским и медицинским штабами и доиграл до перерыва, после чего был заменен на Жиоване.

Из-за различных повреждений за «Наполи » сейчас не играют Джованни Ди Лоренцо, Кевин де Брюйне, Давид Нерес и другие футболисты.