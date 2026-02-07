  • Спортс
  • Мактоминей повредил ягодичную мышцу и голеностоп в 1-м тайме игры с «Дженоа». Лучшего игрока прошлого чемпионата заменили в перерыве
Мактоминей заменен из-за травмы.

Скотт Мактоминей стал очередным футболистом «Наполи», выбывшим из-за травмы.

Calcionapoli24 отмечает, что в первом тайме игры с «Дженоа» в Серии А полузащитник повредил и голеностоп, и ягодичную мышцу. Он пообщался с тренерским и медицинским штабами и доиграл до перерыва, после чего был заменен на Жиоване.

Из-за различных повреждений за «Наполи» сейчас не играют Джованни Ди Лоренцо, Кевин де Брюйне, Давид Нерес и другие футболисты.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Сalcionapoli24
Здоровья Мактерминатору !
А что с ним сделали что повредили ягодичные мышцы
Ответ Адам_1116986926
А что с ним сделали что повредили ягодичные мышцы
Возможно просто мышцы не выдерживают нагрузок. КДБ травмировался после пробития пенальти.
Говорят Лоботка хочет летом уйти, если Конте не снизит нагрузки на тренировках.
Команда тупо ломается в простых эпизодах, а к 60-65 минуте игроки просто выдыхаются.
Игроки Дженоа выглядели сегодня на голову выше по функционалу.
Ответ Азрет-Али Айбазов
Возможно просто мышцы не выдерживают нагрузок. КДБ травмировался после пробития пенальти. Говорят Лоботка хочет летом уйти, если Конте не снизит нагрузки на тренировках. Команда тупо ломается в простых эпизодах, а к 60-65 минуте игроки просто выдыхаются. Игроки Дженоа выглядели сегодня на голову выше по функционалу.
Братан спасибо за подробный ответ но я в формате шутки написал комментарий
Здоровья,Мак!
Антоха замотал своих игроков на тренировках) Ломаются все)
Этот сезон пойдёт по звезде
Ну нет, ему во вторник в кубке тащить... Конте должен его доломать.
