Мактоминей повредил ягодичную мышцу и голеностоп в 1-м тайме игры с «Дженоа». Лучшего игрока прошлого чемпионата заменили в перерыве
Мактоминей заменен из-за травмы.
Скотт Мактоминей стал очередным футболистом «Наполи», выбывшим из-за травмы.
Calcionapoli24 отмечает, что в первом тайме игры с «Дженоа» в Серии А полузащитник повредил и голеностоп, и ягодичную мышцу. Он пообщался с тренерским и медицинским штабами и доиграл до перерыва, после чего был заменен на Жиоване.
Из-за различных повреждений за «Наполи» сейчас не играют Джованни Ди Лоренцо, Кевин де Брюйне, Давид Нерес и другие футболисты.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Сalcionapoli24
Говорят Лоботка хочет летом уйти, если Конте не снизит нагрузки на тренировках.
Команда тупо ломается в простых эпизодах, а к 60-65 минуте игроки просто выдыхаются.
Игроки Дженоа выглядели сегодня на голову выше по функционалу.