Режиссер Сарик Андреасян: «Сперцяна нужно отпустить в Европу. Выходить на мировой масштаб – правильно»
Сарик Андреасян: Сперцяна нужно отпустить в Европу.
Режиссер Сарик Андреасян призвал «Краснодар» продать Эдуарда Сперцяна европейскому клубу.
«Думаю, что футболистов нужно отпускать, потому что это невероятный опыт. Выходить на мировой масштаб – правильно.
Но вот мы видели, что Захарян травмируется и какое‑то количество лет уже толком играть не может…
Думаю, что Сперцяна нужно отпустить в Европу. Я тоже об этом читал, но не знаю подробностей. Дай бог, чтобы получилось», – сказал Андреасян, снявший такие фильмы, как «Служебный роман. Наше время», «Защитники», «Простоквашино».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Всё ещё думаю как редакторы не нашли повод приплести новость про Сабурова 😀
Ты сейчас открыл ящик Пандоры. 😂
Сарика тоже нужно отпустить в Европу, желательно без права возвращаться
Что плохого вам сделала Европа?)
Сарик знает о чем говорит, он аж в Голливуде нашел где денег отмыть, с самим Броуди работал. И поставил вечный рекорд - самая низкая наработка на копию фильма в истории американского кинопроката)
Сарик больше по Защитникам эксперт, а Сперцян полузащитник все же
А Сперцяна кто-то в заложниках держит? Кажется, что ему вполне комфортно в родном клубе играть и писать с ним историю в ранге капитана. Уверен, что он сам разберётся куда ему надо и договорится с Галицким без советов сомнительного дельца
Андреасяна надо отпустить из России и больше не впускать
Симонян спросите,она должна разбираться и в футболе
Дело говорит. Один тащит сосьедад на мировом уровне, этот тоже пусть кого то затащит
Пусть его кто-нибудь призовет завязать снимать фильмы)
А Сарика Андреасяна - в Голливуд. Ну или в Болливуд,если Голливуду пока не нужен.
