Режиссер Сарик Андреасян: «Сперцяна нужно отпустить в Европу. Выходить на мировой масштаб – правильно»

Сарик Андреасян: Сперцяна нужно отпустить в Европу.

Режиссер Сарик Андреасян призвал «Краснодар » продать Эдуарда Сперцяна европейскому клубу.

«Думаю, что футболистов нужно отпускать, потому что это невероятный опыт. Выходить на мировой масштаб – правильно.

Но вот мы видели, что Захарян травмируется и какое‑то количество лет уже толком играть не может…

Думаю, что Сперцяна нужно отпустить в Европу. Я тоже об этом читал, но не знаю подробностей. Дай бог, чтобы получилось», – сказал Андреасян, снявший такие фильмы, как «Служебный роман. Наше время», «Защитники», «Простоквашино».