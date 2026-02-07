  • Спортс
  • «Краснодар» предложил 60+15 млн рублей за Боселли, «Пари НН» хочет не менее 100 млн. «Локомотиву» и ЦСКА также интересен лучший бомбардир нижегородцев (Иван Карпов)
64

«Краснодар» предложил 60+15 млн рублей за Боселли, «Пари НН» хочет не менее 100 млн. «Локомотиву» и ЦСКА также интересен лучший бомбардир нижегородцев (Иван Карпов)

«Краснодар» сделал предложение «Пари НН» по Хуану Боселли.

«Краснодар» предложил 60+15 млн рублей за полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По словам Карпова, нижегородцев эта сумма не устраивает. Клуб рассчитывает выручить за уругвайца, чей контракт истекает летом, не менее 100 миллионов рублей.

«Локомотив» и ЦСКА также следят за ситуацией и могут включиться в борьбу за лучшего бомбардира «Пари НН» (7 голов в Мир РПЛ). На текущий момент лучшие шансы на подписание Боселли именно у «Краснодара».

«Краснодар» приостановил переговоры по Боселли из-за запроса в 100 млн рублей. «Быки» ждут, что «Пари НН» снизит цену, чтобы не потерять форварда бесплатно летом («Мутко против»)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
100 млн за него какой-то космический ценник, столько даже за Экетике не платили
Ответ Антоша
100 млн за него какой-то космический ценник, столько даже за Экетике не платили
Всего чуть более 1 млн евро
Ответ marchellinos
Всего чуть более 1 млн евро
Тогда выгоднее купить Экетике
Рублей, но как сумма звучит!
Ответ Denosaur
Рублей, но как сумма звучит!
Не пишут почему то что Зенит по 2-4 миллиарда игроков уже который год покупает...
Ответ Максим Прокофьев
Не пишут почему то что Зенит по 2-4 миллиарда игроков уже который год покупает...
Комментарий скрыт
Как же меня раздражает эта фигня, когда пишут стоимость футболистов в разных валютах. Зачем писать в рублях, если за долгие годы все привыкли к ценам в долларах? Так же куда проще сравнивать зарплаты/стоимость наших футболистов с зарубежными. А вы (спортс) даже в скобках стоимость в долларах написать не удосужились
Ответ sashka.loker
Как же меня раздражает эта фигня, когда пишут стоимость футболистов в разных валютах. Зачем писать в рублях, если за долгие годы все привыкли к ценам в долларах? Так же куда проще сравнивать зарплаты/стоимость наших футболистов с зарубежными. А вы (спортс) даже в скобках стоимость в долларах написать не удосужились
Комментарий скрыт
Ответ sashka.loker
Как же меня раздражает эта фигня, когда пишут стоимость футболистов в разных валютах. Зачем писать в рублях, если за долгие годы все привыкли к ценам в долларах? Так же куда проще сравнивать зарплаты/стоимость наших футболистов с зарубежными. А вы (спортс) даже в скобках стоимость в долларах написать не удосужились
Где и кто привык?
В России, в РПЛ, единица измерения в Суторминах))
Добротный нап
Там и сам Боселли с агентом, учитывая близость окончания контракта, наверное нехилый бонус подписной хочет. Поэтому с точки зрения Краснодара должен подвинуться либо он либо НН. Будь дело просто в 1млн его бы половина лиги с руками оторвала уже, будьте реалистами)
Кажется даже 100 для него дёшево
смешной ценник,он минимум 3 ляма евро стоит
Ответ Slavnov
смешной ценник,он минимум 3 ляма евро стоит
Сауся вам за сколько впарили-то , напомни ? 😀
Ответ Slavnov
смешной ценник,он минимум 3 ляма евро стоит
Так берите
Боселли, в отличии от других , забивака прямо сейчас. Для РПЛ прям красавец
Какие 100? Он по сути в одну калитку псж местное вывозит, тут как минимум 150 млн, для московских клубов +50 млн)
На мой взгляд всё правильно делает НН. Цену снижать не имеет смысла, Боссели у них главный актив. Думаю, что цена должна быть у него выше, несмотря на всякие там агентские и прочие выплаты. Этот игрок способен здесь и сейчас усилить любую команду РПЛ.
Ответ Юр Бас
На мой взгляд всё правильно делает НН. Цену снижать не имеет смысла, Боссели у них главный актив. Думаю, что цена должна быть у него выше, несмотря на всякие там агентские и прочие выплаты. Этот игрок способен здесь и сейчас усилить любую команду РПЛ.
Если не продадут сейчас зимой, то получат дырку от бублика летом) поломаются и отдадут, если не Краснодару то другому клубу, может даже ещё за меньшую сумму.
Ответ Valeriy Komarow
Если не продадут сейчас зимой, то получат дырку от бублика летом) поломаются и отдадут, если не Краснодару то другому клубу, может даже ещё за меньшую сумму.
Согласен. Но, у быков деньги имеются, так что могут себе позволить.
