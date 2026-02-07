«Краснодар» предложил 60+15 млн рублей за Боселли, «Пари НН» хочет не менее 100 млн. «Локомотиву» и ЦСКА также интересен лучший бомбардир нижегородцев (Иван Карпов)

«Краснодар» сделал предложение «Пари НН» по Хуану Боселли.

«Краснодар » предложил 60+15 млн рублей за полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли , сообщает инсайдер Иван Карпов.

По словам Карпова, нижегородцев эта сумма не устраивает. Клуб рассчитывает выручить за уругвайца, чей контракт истекает летом, не менее 100 миллионов рублей.

«Локомотив » и ЦСКА также следят за ситуацией и могут включиться в борьбу за лучшего бомбардира «Пари НН» (7 голов в Мир РПЛ ). На текущий момент лучшие шансы на подписание Боселли именно у «Краснодара».

«Краснодар» приостановил переговоры по Боселли из-за запроса в 100 млн рублей. «Быки» ждут, что «Пари НН» снизит цену, чтобы не потерять форварда бесплатно летом («Мутко против»)