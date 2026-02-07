«Краснодар» предложил 60+15 млн рублей за Боселли, «Пари НН» хочет не менее 100 млн. «Локомотиву» и ЦСКА также интересен лучший бомбардир нижегородцев (Иван Карпов)
«Краснодар» сделал предложение «Пари НН» по Хуану Боселли.
«Краснодар» предложил 60+15 млн рублей за полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По словам Карпова, нижегородцев эта сумма не устраивает. Клуб рассчитывает выручить за уругвайца, чей контракт истекает летом, не менее 100 миллионов рублей.
«Локомотив» и ЦСКА также следят за ситуацией и могут включиться в борьбу за лучшего бомбардира «Пари НН» (7 голов в Мир РПЛ). На текущий момент лучшие шансы на подписание Боселли именно у «Краснодара».
«Краснодар» приостановил переговоры по Боселли из-за запроса в 100 млн рублей. «Быки» ждут, что «Пари НН» снизит цену, чтобы не потерять форварда бесплатно летом («Мутко против»)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
В России, в РПЛ, единица измерения в Суторминах))