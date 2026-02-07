  • Спортс
  Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Барселона» набрала 3 очка, забила 3 гола, не пропустила – очень хороший день. В 1-м тайме мы играли слишком медленно, во 2-м – намного лучше»
17

Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Барселона» набрала 3 очка, забила 3 гола, не пропустила – очень хороший день. В 1-м тайме мы играли слишком медленно, во 2-м – намного лучше»

Флик про разгром «Мальорки»: очень хороший день.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгром «Мальорки» (3:0) в Ла Лиге.

«Очень здорово, что Берналь забил первый гол за «Барселону». Он вернулся после тяжелой травмы, и сегодня у него был отличный день.

В первом тайме мы играли слишком медленно, не в свой футбол. Вторая половина получилась намного лучше.

Мы набрали три очка, забили три гола, не пропустили – очень хороший день. В перерыве пришлось внести кое-какие изменения, связанные с расположением игроков», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМальорка
logoХанс-Дитер Флик
logoМарк Берналь
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дядя Ханси, принеси ушастого!
Ответ sqynpcmf7w
Дядя Ханси, принеси ушастого!
Эх, если б всё только от него зависело…все должны постараться. Но даже без ушастого «восстание из пепла» идёт успешно🙌
Ответ sqynpcmf7w
Дядя Ханси, принеси ушастого!
🙏
Так мило Флик радуется за молодых
Отец
Спасибо
Всех с победой 💙❤️
Счёт на табло, как говорится - нет вопросов и ещё раз с победой сине - гранатовых)
Браво 👏 👏 👏 Флик, ✌️сделай требл, верим 🙏
Конкретно свой человек, и для игроков и для нас болельщиков!
Арбелоа : А что такое быстро играть?.. 🤔😄
Ответ Петр Петрович_1117060360
Арбелоа : А что такое быстро играть?.. 🤔😄
это ему значит быстро работать 😝
Главное, без травм, дали отдохнуть Де Йонгу, очень качественный второй тайм, 3 очка в кармане, идем дальше!
Лапорта, найди деньги на состав
Ощущение будто Флик нашёл свою команду, нужны точечные усиления в обороне и в атаке.
Три очка есть - двигаемся от матча к матчу и всё будет хорошо .
