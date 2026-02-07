Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Барселона» набрала 3 очка, забила 3 гола, не пропустила – очень хороший день. В 1-м тайме мы играли слишком медленно, во 2-м – намного лучше»
Флик про разгром «Мальорки»: очень хороший день.
Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгром «Мальорки» (3:0) в Ла Лиге.
«Очень здорово, что Берналь забил первый гол за «Барселону». Он вернулся после тяжелой травмы, и сегодня у него был отличный день.
В первом тайме мы играли слишком медленно, не в свой футбол. Вторая половина получилась намного лучше.
Мы набрали три очка, забили три гола, не пропустили – очень хороший день. В перерыве пришлось внести кое-какие изменения, связанные с расположением игроков», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Отец
Спасибо
Всех с победой 💙❤️
Ощущение будто Флик нашёл свою команду, нужны точечные усиления в обороне и в атаке.