Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Барселона» набрала 3 очка, забила 3 гола, не пропустила – очень хороший день. В 1-м тайме мы играли слишком медленно, во 2-м – намного лучше»

Флик про разгром «Мальорки»: очень хороший день.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгром «Мальорки» (3:0) в Ла Лиге .

«Очень здорово, что Берналь забил первый гол за «Барселону». Он вернулся после тяжелой травмы, и сегодня у него был отличный день.

В первом тайме мы играли слишком медленно, не в свой футбол. Вторая половина получилась намного лучше.

Мы набрали три очка, забили три гола, не пропустили – очень хороший день. В перерыве пришлось внести кое-какие изменения, связанные с расположением игроков», – сказал главный тренер «Барселоны».