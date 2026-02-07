  • Спортс
  • «Барселона» одержала 31 разгромную победу при Флике за 96 матчей. Сегодня – 3:0 с «Мальоркой»
25

«Барселона» одержала 31 разгромную победу при Флике за 96 матчей. Сегодня – 3:0 с «Мальоркой»

«Барселона» одержала 31-ю разгромную победу при Ханси Флике.

«Барселона» разгромила «Мальорку» со счетом 3:0 в 23-м туре Ла Лиги

Это 31-я крупная победа «блауграны» за 96 матчей под руководством Ханса-Дитера Флика.

При немце сине-гранатовые трижды разгромили «Атлетик» (3:0, 4:0, 5:0), «Валенсию» (7:1, 5:0, 6:0), а теперь и «Мальорку» (5:1, 3:0, 3:0). 

«Барселона» также дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1).  

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0), «Олимпиакос» (6:1) и «Овьедо» (3:0).

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Испании. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Флик радовался,как ребенок
Когда забил Берналь))
Ответ ЭкспертДиванный
Флик радовался,как ребенок Когда забил Берналь))
Забил шикарно
Ответ ЭкспертДиванный
Флик радовался,как ребенок Когда забил Берналь))
Батя.
Что-то реал мало раз громили:))
Ответ rigobersong
Что-то реал мало раз громили:))
😁
Ответ rigobersong
Что-то реал мало раз громили:))
Зачем?? Реал сам себя неплохо изнутри громит😅
Более 30% крупных побед при Флике, спасибо немцу за такую Барсу)
Шикарная серия
Флик уже как родной и есть куда прибавлять и расти команде
Всех с победой ,VISÇA BARCA!
Флик как родной человек уже стал, добрый, открытый, где надо по отцовски строг, свой одним словом.
Флик спасибо за эти сезоны, снова получаю удовольствие от просмотра футбола.
Разгромы невозможны без быстрой, креативной, вертикальной игры в атаке.. А в этом Барса хороша. И всё это с пустым кошельком. Учись, Мадрид.. ☝️
Дайте Флику пару хороших ЦЗ и ЦФ сильного, хотя бы просто хорошего
The gold ♥️ ✨️ the best 👌 👍 😍
Самое главное и важное, что Флик вернул магию этой потухшей в кризисе команде, а Барселоне она крайне необходимо, чтобы игроки сами получали удовольствие от игры, а не как роботы-наемники выходить, отбегать и по домам, чтобы стадион пел, кричал, аплодировал, это чувствовать нужно. ☝🏼
