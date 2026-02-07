«Барселона» одержала 31 разгромную победу при Флике за 96 матчей. Сегодня – 3:0 с «Мальоркой»

«Барселона» одержала 31-ю разгромную победу при Ханси Флике.

«Барселона» разгромила «Мальорку» со счетом 3:0 в 23-м туре Ла Лиги .

Это 31-я крупная победа «блауграны» за 96 матчей под руководством Ханса-Дитера Флика.

При немце сине-гранатовые трижды разгромили «Атлетик» (3:0, 4:0, 5:0), «Валенсию» (7:1, 5:0, 6:0), а теперь и «Мальорку» (5:1, 3:0, 3:0).

«Барселона » также дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1).

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0), «Олимпиакос» (6:1) и «Овьедо» (3:0).

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Испании.