Дьокереш – единственный игрок АПЛ с 6 голами во всех турнирах в 2026-м. Форвард «Арсенала» дважды забил «Сандерленду» после выхода на замену

Никто из игроков АПЛ не забил в 2026-м больше Дьокереша.

Виктор Дьокереш сделал дубль в игре с «Сандерлендом ».

Нападающий «Арсенала » вышел на замену на 60-й минуте матча 25-го тура АПЛ . Он отличился на 66-й и 93-й минутах.

В 2026 году у форварда сборной Швеции 6 голов во всех турнирах. Ни один игрок, выступающий в Премьер-лиге, не забил за это время больше 5 мячей.

Подробно со статистикой Дьокереша можно ознакомиться здесь .