Дьокереш – единственный игрок АПЛ с 6 голами во всех турнирах в 2026-м. Форвард «Арсенала» дважды забил «Сандерленду» после выхода на замену
Никто из игроков АПЛ не забил в 2026-м больше Дьокереша.
Виктор Дьокереш сделал дубль в игре с «Сандерлендом».
Нападающий «Арсенала» вышел на замену на 60-й минуте матча 25-го тура АПЛ. Он отличился на 66-й и 93-й минутах.
В 2026 году у форварда сборной Швеции 6 голов во всех турнирах. Ни один игрок, выступающий в Премьер-лиге, не забил за это время больше 5 мячей.
Подробно со статистикой Дьокереша можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Где хейтеры? Сейчас снова что нибудь про Шешко напишут
Где хейтеры? Сейчас снова что нибудь про Шешко напишут
Что нибудь про Шешко
Дьокереш: Call an ambulance! Call an ambulance! .......But not for me и достает пистолет)
Раскочегаривается малой! Отлично
Оправдал звание лучшего в январе
Машина завелась!
Вот это поворот! Если бы Мартинелли не пожадничал на 95 минуте и отдал бы на Витю - мог быть хеттрик. Но Мартинелли вышел заряженный и хотел сам забить! Бывает!
Воистину Величайший голеадор АПЛ
Может ещё Швецию затащит в стыках, хотелось бы
Виктор вернулся 💪
Игор Тиаго: я что какая-то шутка для тебя?
