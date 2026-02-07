  • Спортс
36

У «Барселоны» 17 побед и поражение от «Сосьедада» Захаряна в последних 18 играх. Дальше – «Атлетико»

«Барселона» выиграла 6-й матч подряд.

Команда Ханси Флика разгромила «Мальорку» (3:0) в 23-м туре чемпионата Испании. Ранее были обыграны «Альбасете» (2:1), «Эльче» (3:1), «Копенгаген» (4:1), «Овьедо» (3:0) и «Славия» (4:2).

В последних 18 играх – начиная с 29 ноября – «блауграна» одержала 17 побед. Единственное поражение ей нанес 18 января «Сосьедад» Арсена Захаряна.

12 февраля «Барселона» встретится с «Атлетико» в Кубке Испании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
36 комментариев
Хороший матч, какой-то спокойный.) А по поводу серии, самое смешное, что с Сосьедадом матч был бесспорнее не придумаешь, но вот так бывает, футбол.
а я еще тогда подумал, что и хорошо, надеюсь все промахи там оставили и до конца сезона норм будет)
ну и спасибо канешн за флика, с немцем ваших барса это конечно как во времена гварда вернуло
Очень важная победа на классе )

Ямаль уже 7 матчей подряд, в которых участвует, совершает голевое действие )
Берналя с дебютным голом за основную команду - пробежал пол поля и уложил защитника на газон как заправский нападающий )
Жоана наконец-то с сухарем, уже соскучились по ним )

В общем, продолжаем от матча к матчу )
У Жоана так то 9 сухарь в ла лиге
Чтобы Сосьедад был Захаряна нужно хотя бы в нём стабильно играть и приносить пользу, отмечаться результативными действиями, тоже самое условный Сидоров будет работать официантом на пол-ставки в Макдональдсе, называть Макдональдс Сидорова.
И вообще зачем его фамилия фигурирует в названии статьи, к которой он никак не относится, он не играл против Барселоны, даже не был в запасе!!!
У Барселоны 17 побед и поражение от Сосьедада Захаряна в последних 18 играх. Звучит так как будто Арсен принял в этом непосредственное самое главное участие. Почти что как «у Барселоны 17 побед и поражение от Захаряна из Сосьедада» Но, как говорится, есть нюанс.
Барсу с крупной победой)
У Барселоны 18 побед подряд ! С Сосьедадом была тоже победа ! Весь мир помнит тот жутчаший беспредел ВАР, украли нагло чистейший гол у Барселоны и засчитали гол с явным нарушением правил. И никто до сих пор ничего не может с этим поделать. У Реала 14 ! левейших пенальти в сезоне, 6 голов с нарушениями, 15 чистейших пенальти в их ворота не поставили, 30 раз не удалили их игроков, уже просто нет слов на всю эту шизофреническую 🤡 фантасмагорическую вакханалию в грязной лиге судейской Реалки... В адекватном мире после того, как дико профнепригодно либо проплаченно сработал ВАР в том матче, в дело вмешивался бы мировой третейский судья футбола, например я, и был бы засчитан чистый гол Барселоны, и отменён гол Сосьедада с очевидным нарушением правил, и самое главное и важное, последовало бы моментальное увольнение всех судеек и ВАР в прямом эфире навсегда.
Да мы поняли.
Вы явно пропустили свой приём...
Де Йонга видимо приберег против атлетов. Матч будет бомба. Есть время подготовиться.
Хорошо сегодня обыграли спокойно, без нервов и травм.
Вперед Барса!!!
Хватит уже приплетать Захаряна!
почему не Сосьедаду Захаряна? Тогдаон точно его был
Сосьедад Захаряна....Поржал
