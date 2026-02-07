У «Барселоны» 17 побед и поражение от «Сосьедада» Захаряна в последних 18 играх. Дальше – «Атлетико»
«Барселона» выиграла 6-й матч подряд.
«Барселона» продлила победную серию до шести матчей.
Команда Ханси Флика разгромила «Мальорку» (3:0) в 23-м туре чемпионата Испании. Ранее были обыграны «Альбасете» (2:1), «Эльче» (3:1), «Копенгаген» (4:1), «Овьедо» (3:0) и «Славия» (4:2).
В последних 18 играх – начиная с 29 ноября – «блауграна» одержала 17 побед. Единственное поражение ей нанес 18 января «Сосьедад» Арсена Захаряна.
12 февраля «Барселона» встретится с «Атлетико» в Кубке Испании.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28862 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ямаль уже 7 матчей подряд, в которых участвует, совершает голевое действие )
Берналя с дебютным голом за основную команду - пробежал пол поля и уложил защитника на газон как заправский нападающий )
Жоана наконец-то с сухарем, уже соскучились по ним )
В общем, продолжаем от матча к матчу )
Хорошо сегодня обыграли спокойно, без нервов и травм.
Вперед Барса!!!