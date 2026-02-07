У «Барселоны» 17 побед и поражение от «Сосьедада» Захаряна в последних 18 играх. Дальше – «Атлетико»

«Барселона» выиграла 6-й матч подряд.

«Барселона » продлила победную серию до шести матчей.

Команда Ханси Флика разгромила «Мальорку» (3:0) в 23-м туре чемпионата Испании. Ранее были обыграны «Альбасете» (2:1), «Эльче» (3:1), «Копенгаген» (4:1), «Овьедо» (3:0) и «Славия» (4:2).

В последних 18 играх – начиная с 29 ноября – «блауграна» одержала 17 побед. Единственное поражение ей нанес 18 января «Сосьедад» Арсена Захаряна.

12 февраля «Барселона» встретится с «Атлетико» в Кубке Испании.