«Барсе» не дали два пенальти в игре с «Мальоркой» – мяч попал в руку защитнику в 1-м тайме, Ямаля сбили во 2-м. Экс-арбитр Фернандес считает, что за руку был 11-метровый
Защитник «Мальорки» Давид Лопес Гихарро сыграл рукой в своей штрафной в первом тайме матча с «Барсой» в Ла Лиге (0:3).
Мяч изменил направления после касания игрока. Главный судья Алехандро Кинтеро и рефери ВАР Хавьер Иглесиас Вильянуэва не усмотрели в этом эпизоде нарушения.
«Давид Лопес перехватывает мяч левой рукой, которая вытянута и занимает свободное пространство. Это пенальти», – прокомментировал бывший судья Павел Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
В начале второго тайма Хоан Мохика, не успевая к мячу, выставил ногу перед Ламином Ямалем и сбил вингера «Барса» в своей штрафной. Арбитры также не увидели повода для назначения пенальти.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
«Мохика пытается отобрать мяч у Ямаля, и хотя контакт есть, он минимален. Это не пенальти», – написал Фернандес.
Хотя Мохика выставил «шлагбаум» и даже не пытался сыграть в мяч )
А вот когда сбивали - на мой взгляд, это пенальти. Деф по мячу не попал, по колену ударил и сбил.
Судья тот еще клоун, конечно. Штрафные пробивали - стенку от мяча отставил на 7-8 метров, так еще и линию не соблюдали.