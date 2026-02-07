«Барсе» не дали два пенальти в игре с «Мальоркой» – мяч попал в руку защитнику в 1-м тайме, Ямаля сбили во 2-м. Экс-арбитр Фернандес считает, что за руку был 11-метровый

Судья не дал пенальти «Барсе» в матче с «Мальоркой».

Защитник «Мальорки» Давид Лопес Гихарро сыграл рукой в своей штрафной в первом тайме матча с «Барсой» в Ла Лиге (0:3).

Мяч изменил направления после касания игрока. Главный судья Алехандро Кинтеро и рефери ВАР Хавьер Иглесиас Вильянуэва не усмотрели в этом эпизоде нарушения.

«Давид Лопес перехватывает мяч левой рукой, которая вытянута и занимает свободное пространство. Это пенальти», – прокомментировал бывший судья Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

В начале второго тайма Хоан Мохика , не успевая к мячу, выставил ногу перед Ламином Ямалем и сбил вингера «Барса» в своей штрафной. Арбитры также не увидели повода для назначения пенальти.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

«Мохика пытается отобрать мяч у Ямаля, и хотя контакт есть, он минимален. Это не пенальти», – написал Фернандес.