  «Барсе» не дали два пенальти в игре с «Мальоркой» – мяч попал в руку защитнику в 1-м тайме, Ямаля сбили во 2-м. Экс-арбитр Фернандес считает, что за руку был 11-метровый
«Барсе» не дали два пенальти в игре с «Мальоркой» – мяч попал в руку защитнику в 1-м тайме, Ямаля сбили во 2-м. Экс-арбитр Фернандес считает, что за руку был 11-метровый

Судья не дал пенальти «Барсе» в матче с «Мальоркой».

Защитник «Мальорки» Давид Лопес Гихарро сыграл рукой в своей штрафной в первом тайме матча с «Барсой» в Ла Лиге (0:3). 

Мяч изменил направления после касания игрока. Главный судья Алехандро Кинтеро и рефери ВАР Хавьер Иглесиас Вильянуэва не усмотрели в этом эпизоде нарушения. 

«Давид Лопес перехватывает мяч левой рукой, которая вытянута и занимает свободное пространство. Это пенальти», – прокомментировал бывший судья Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

В начале второго тайма Хоан Мохика, не успевая к мячу, выставил ногу перед Ламином Ямалем и сбил вингера «Барса» в своей штрафной. Арбитры также не увидели повода для назначения пенальти. 

Изображение: кадр из трансляции Movistar

«Мохика пытается отобрать мяч у Ямаля, и хотя контакт есть, он минимален. Это не пенальти», – написал Фернандес.

Ответ Артём Горбенко
Удивлены?
Нет конечно, это же не реалу пенки давать
Ответ Артём Горбенко
Удивлены?
Нет, это же не Реал, здесь не положено)
шла же не 98 минута матча, да и команда не та ..
Ну Барселона - это не Реал, чтобы за такие моменты как с Ямалем давать пенальти )

Хотя Мохика выставил «шлагбаум» и даже не пытался сыграть в мяч )
Ответ Кирилл
Ну Барселона - это не Реал, чтобы за такие моменты как с Ямалем давать пенальти ) Хотя Мохика выставил «шлагбаум» и даже не пытался сыграть в мяч )
Комментарий удален модератором
Ответ Zakir Velilhanov
Комментарий удален модератором
Зачем ты выставляешь тут нырок Вини?
не беспокойтесь. судья запомнить эти моменты и завтра в пользу Реала поставить пару пенальти
В эпизоде с рукой - это не пенальти, слишком дешевый
А вот когда сбивали - на мой взгляд, это пенальти. Деф по мячу не попал, по колену ударил и сбил.

Судья тот еще клоун, конечно. Штрафные пробивали - стенку от мяча отставил на 7-8 метров, так еще и линию не соблюдали.
Ответ купи-продай
В эпизоде с рукой - это не пенальти, слишком дешевый А вот когда сбивали - на мой взгляд, это пенальти. Деф по мячу не попал, по колену ударил и сбил. Судья тот еще клоун, конечно. Штрафные пробивали - стенку от мяча отставил на 7-8 метров, так еще и линию не соблюдали.
Вопрос ... он просто баран или заряженый баран?
Ответ filippa
Вопрос ... он просто баран или заряженый баран?
Комментарий скрыт
Надо носить сливочную форму,чтоб тебе поставили пенальти
А потом уникумы будут твердить, что Ямал ныряет, когда пацану в кайф продираться сквозь защитником и забивать шедевры, не имея даже и близко мыслей, чтобы пеночку подсосать, как это делает очень активно атака одного клуба, каждый матч, это грустно на самом деле, ибо судьи уже им просто перестали верить.
Почему молчит Мадрид ТВ?.. 😄
Реал ТВ выскажется по этому поводу что судьи убивают лигу??🤔
Главное громче орать и усерднее строчить "Ногейра, Ногейра!!!" с пеной у рта.
