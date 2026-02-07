«Челси» выиграл все 4 матча в АПЛ при Росеньоре и 7 из 9 во всех турнирах. Поражения – только от «Арсенала»
«Челси» при Росеньоре проигрывает только «Арсеналу» – остальных побеждает.
«Челси» выиграл все матчи в АПЛ под руководством Лиэма Росеньора.
Сегодня «синие» одержали победу над «Вулверхэмптоном» в 25-м туре – 3:1. Ранее были обыграны «Вест Хэм» (3:2), «Кристал Пэлас» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).
Всего при новом тренере «Челси» провел 9 матчей. Поражения – только от «Арсенала» в Кубке лиги (2:3, 0:1), в остальных играх – победы.
10 февраля команда Росеньора встретится с «Лидсом».
Палмер трижды забил «Вулвс» за 38 минут, два гола – с пенальти. Коул стал рекордсменом «Челси» по хет-трикам в АПЛ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Наконец то достойный соперник, наша битва будет легендарной!
Росеньор обыграл Вулверхэмптон, Палас и ВХ
судить пока рано: МЮ может легко потерять очки, где не надо, а Челси пока не играл толком с топ-5