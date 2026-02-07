  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» выиграл все 4 матча в АПЛ при Росеньоре и 7 из 9 во всех турнирах. Поражения – только от «Арсенала»
29

«Челси» выиграл все 4 матча в АПЛ при Росеньоре и 7 из 9 во всех турнирах. Поражения – только от «Арсенала»

«Челси» при Росеньоре проигрывает только «Арсеналу» – остальных побеждает.

«Челси» выиграл все матчи в АПЛ под руководством Лиэма Росеньора.

Сегодня «синие» одержали победу над «Вулверхэмптоном» в 25-м туре – 3:1. Ранее были обыграны «Вест Хэм» (3:2), «Кристал Пэлас» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).

Всего при новом тренере «Челси» провел 9 матчей. Поражения – только от «Арсенала» в Кубке лиги (2:3, 0:1), в остальных играх – победы.

10 февраля команда Росеньора встретится с «Лидсом».

Палмер трижды забил «Вулвс» за 38 минут, два гола – с пенальти. Коул стал рекордсменом «Челси» по хет-трикам в АПЛ

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28861 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoВулверхэмптон
logoпремьер-лига Англия
logoЛиэм Росеньор
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Росеньор при виде Каррика:
Наконец то достойный соперник, наша битва будет легендарной!
Ответ Grigory Rin
Росеньор при виде Каррика: Наконец то достойный соперник, наша битва будет легендарной!
Каррик обыграл МС, Арсенал и ТТХ
Росеньор обыграл Вулверхэмптон, Палас и ВХ

судить пока рано: МЮ может легко потерять очки, где не надо, а Челси пока не играл толком с топ-5
Ответ Любезный Коссутий
Каррик обыграл МС, Арсенал и ТТХ Росеньор обыграл Вулверхэмптон, Палас и ВХ судить пока рано: МЮ может легко потерять очки, где не надо, а Челси пока не играл толком с топ-5
Каррик играет без еврокубков. Это очень сильно проще.
Ответ Евгений Сидоров
Сеньор Росеньор))
Я его сеньор помидор называю)
Всю неделю видел недовольства фанатов Челси что Арсенал не забивает с игры, наверное они сейчас жутко недовольны ведь из 3 голов лишь один с игры... Или это другое
Ответ Аа Ббб
Всю неделю видел недовольства фанатов Челси что Арсенал не забивает с игры, наверное они сейчас жутко недовольны ведь из 3 голов лишь один с игры... Или это другое
Никто больше не забивает со стандартов. Только Арсенал, ломая при этом все пальцы рук и ног вратарю. Остальные команды на угловых не подходят к нему ни на шаг и сдувают с него пылинки
Ответ Слутск Халлского
Никто больше не забивает со стандартов. Только Арсенал, ломая при этом все пальцы рук и ног вратарю. Остальные команды на угловых не подходят к нему ни на шаг и сдувают с него пылинки
Комментарий скрыт
А куда исчезли все Должанские эксперты, которые писали, мол без Марески Челси будет болтаться в середине таблицы? 🤔
Ответ Акер
А куда исчезли все Должанские эксперты, которые писали, мол без Марески Челси будет болтаться в середине таблицы? 🤔
Без Марески Челси ни одного топ-матча не выиграет. Мареска лучший тренер в мире в плане подготовки к соперникам. Но против низких блоков было однообразно
Ответ sqynpcmf7w
Без Марески Челси ни одного топ-матча не выиграет. Мареска лучший тренер в мире в плане подготовки к соперникам. Но против низких блоков было однообразно
А с Наполи не топ матч они выиграли? Чемпион Италии как бэ. Подобный камбэк в принципе невозможно представить при Мареске. Короче опять прогнозы от авторов: Челси без Марески будет болтаться в середине таблицы
У Челси скоро какой то дикий календарь начнется . топы один за одним пойдут
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» в гостях
8 февраля, 16:30Live
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1! Палмер сделал хет-трик за тайм с двумя голами с пенальти, Арокодаре тоже забил
7 февраля, 16:58
Росеньор о мемах про него: «Нужно уметь смеяться над собой. Жизнь слишком коротка, ею нужно наслаждаться»
7 февраля, 12:46
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
6 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
7 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
20 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
24 минуты назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
36 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
49 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
54 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
14 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
26 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
46 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
47 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем