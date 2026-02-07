  • Спортс
«Арсенал» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 11:2. Команде Артеты забил только «Кайрат»

«Арсенал» одержал четвертую победу подряд.

«Арсенал» продлил победную серию до 4 матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила «Сандерленд» в 25-м туре АПЛ – 3:0. Перед этим она обыграла «Челси» (1:0), «Лидс» (4:0) и «Кайрат» (3:2). Последнее поражение – от «Манчестер Юнайтед» (2:3) 25 января.

12 февраля лондонцы встретятся с «Брентфордом».

Ужасный матч. Все 3 гола с игры.
Ответ Llorente
Ужасный матч. Все 3 гола с игры.
😂😂😂
Ответ Llorente
Ужасный матч. Все 3 гола с игры.
Ждем отставки Николя Жовера?
Будем объективны, Кайрат выше классом многих команд АПЛ, ведь казахский клуб играет в ЛЧ.
Дьокереш оживает потихоньку, рад за него
Интересно даже, что хэйтерам опять не так будет?) даже с угловых для них специально не забивали ) да еще три разных гола - из-за штрафной, из штрафной и в результате контратаки. Снова плакать будут))
Кайрат > челси, лидс, сандерленд
Ответ Дориан Грей
Кайрат > челси, лидс, сандерленд
Вместе взятых. Кайрат = Интер + Бавария
Ответ Yertan Mertanov
Вместе взятых. Кайрат = Интер + Бавария
Выше кайрата только алматинские горы
Самая сильная команда Арсенала со времен Венгера на моей памяти, чемпионство уж точно не упустят
Хейтеры ждали пока Арсенал посыпится, в итоге посыпалась Астон Вилла ахахаха
Ответ lanesrA14
Хейтеры ждали пока Арсенал посыпится, в итоге посыпалась Астон Вилла ахахаха
У хейтеров еще есть время для ожидания
Поражение от рандомного МЮ
Ответ arsena1
Поражение от рандомного МЮ
Этот рандомный мю самый стабильный за последние годы
Ну от Кайрата это даже почетно. Им не проиграли уже хорошо
Думаю, Арсенал чемпион АПЛ сезона 2025/2026! Принимайте поздравления!
