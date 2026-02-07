«Арсенал» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 11:2. Команде Артеты забил только «Кайрат»

«Арсенал» одержал четвертую победу подряд.

Команда Микеля Артеты разгромила «Сандерленд » в 25-м туре АПЛ – 3:0. Перед этим она обыграла «Челси» (1:0), «Лидс» (4:0) и «Кайрат » (3:2). Последнее поражение – от «Манчестер Юнайтед» (2:3) 25 января.

12 февраля лондонцы встретятся с «Брентфордом».