Ямаль забил в 5-м матче подряд. У вингера 15+12 в 30 играх сезона за «Барселону»
Ламин Ямаль забил в пятом матче подряд.
Вингер «Барселоны» отличился в игре с «Мальоркой» в Ла Лиге на 61-й минуте. Ранее он забил «Альбасете», «Эльче», «Копенгагену» и «Овьедо».
В общей сложности на счету 18-летнего футболиста 15 голов и 12 результативных передач в 30 матчах за «блауграну» в этом сезоне.
Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Но Ламин просто выходит на поле и делает результат, разрывая в этом сезоне )
А серьезно, разобрался по взрослому, на опыте и классе
Покажите хоть одного молодого, с такой статистикой в топ лигах? Хотя бы приблизиться кто-то в силах?)
Лучший ассистент Лиги , лучший вингер ,плеймеркер , креативщик , и т.д. и т.п. И это в 18 лет.))))
>Лио - дитя современной фармы. Без фармакологии он вообще бы не смог профессионально заниматься спортом и играть в футбол.
И что? Он не должен был лечиться? Он же не допинг применял.