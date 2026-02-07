Ямаль забил в 5-м матче подряд. У вингера 15+12 в 30 играх сезона за «Барселону»

Ламин Ямаль забил в пятом матче подряд.

Вингер «Барселоны» отличился в игре с «Мальоркой» в Ла Лиге на 61-й минуте. Ранее он забил «Альбасете», «Эльче», «Копенгагену» и «Овьедо».

В общей сложности на счету 18-летнего футболиста 15 голов и 12 результативных передач в 30 матчах за «блауграну» в этом сезоне.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь .