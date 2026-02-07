26

Ямаль забил в 5-м матче подряд. У вингера 15+12 в 30 играх сезона за «Барселону»

Ламин Ямаль забил в пятом матче подряд.

Вингер «Барселоны» отличился в игре с «Мальоркой» в Ла Лиге на 61-й минуте. Ранее он забил «Альбасете», «Эльче», «Копенгагену» и «Овьедо».

В общей сложности на счету 18-летнего футболиста 15 голов и 12 результативных передач в 30 матчах за «блауграну» в этом сезоне.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28860 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛамин Ямаль
logoМальорка
logoБарселона
logoЛа Лига
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ведь перед началом сезона болельщики одного мадридского клуба рассказывали о том, что Ямаль «закончился как футболист, у него все мысли о тусовках/милфах/цацках» )

Но Ламин просто выходит на поле и делает результат, разрывая в этом сезоне )
Ответ Кирилл
А ведь перед началом сезона болельщики одного мадридского клуба рассказывали о том, что Ямаль «закончился как футболист, у него все мысли о тусовках/милфах/цацках» ) Но Ламин просто выходит на поле и делает результат, разрывая в этом сезоне )
Да ничего такого фаны Райо и Атлетико не говорили, не придумывайте😃
А серьезно, разобрался по взрослому, на опыте и классе
Ответ Кирилл
А ведь перед началом сезона болельщики одного мадридского клуба рассказывали о том, что Ямаль «закончился как футболист, у него все мысли о тусовках/милфах/цацках» ) Но Ламин просто выходит на поле и делает результат, разрывая в этом сезоне )
Они много, что говорят, включая то, что Вини отличный игрок, как говорится - всё познается в сравнении))
Ключевое слово, для 18 летнего)))
Покажите хоть одного молодого, с такой статистикой в топ лигах? Хотя бы приблизиться кто-то в силах?)
Шулерок, должун, войд, Роман, декстер. Лица на осмотр:)
Ответ rigobersong
Шулерок, должун, войд, Роман, декстер. Лица на осмотр:)
А как же Real_soso_v_dushe?
Ямаль забил в 5-м матче подряд. У вингера 15+12 в 30 играх сезона за «Барселону». Он лучший дриблёр лиги , у него уже больше 100 обводок , огромный отрыв от 2-го места (Мбаппе). Он лучший в создании 100% моментов для партнёров (огромный отрыв от 2-го места) .
Лучший ассистент Лиги , лучший вингер ,плеймеркер , креативщик , и т.д. и т.п. И это в 18 лет.))))
Ответ Яmalь.
Ямаль забил в 5-м матче подряд. У вингера 15+12 в 30 играх сезона за «Барселону». Он лучший дриблёр лиги , у него уже больше 100 обводок , огромный отрыв от 2-го места (Мбаппе). Он лучший в создании 100% моментов для партнёров (огромный отрыв от 2-го места) . Лучший ассистент Лиги , лучший вингер ,плеймеркер , креативщик , и т.д. и т.п. И это в 18 лет.))))
Он крутой, ничего не скажешь. В этом году меньше хайлайтов, но больше статистики уже, значит, взрослеет очень правильно пацан.
Космические цифры ... и это он ещё не на пике формы
А главное свой )))
Пользователь Denosaur ограничил возможность комментировать его комментарии - поэтому пишу в отдельном на его комментарий ниже:

>Лио - дитя современной фармы. Без фармакологии он вообще бы не смог профессионально заниматься спортом и играть в футбол.

И что? Он не должен был лечиться? Он же не допинг применял.
Ответ Александр Никитин
Ронолдиньё 21 века
напомни плиз какой сейчас век и в каких годах играл РонАлдиньО
Ответ Дэни М
напомни плиз какой сейчас век и в каких годах играл РонАлдиньО
Напомни мне сколько букв в слове Душнила ?
Кто-то голы забивает, кто-то чокером балуется. Каждому свое.
Ц.ы.Г.,А.н за ум взялся?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» вынесла «Мальорку» – 3:0! Левандовски, Ямаль, Берналь забили, у Ольмо 2 ассиста
7 февраля, 17:11
Флик о Ямале: «Ламин прогрессирует, больше забивает. Мы хотим помочь ему развиваться – он тренируется как чемпион, выкладывается на все сто, всегда прислушивается к советам»
6 февраля, 13:33
Рафинья о Ямале: «Ламин постоянно сидит в телефоне, всегда ходит в наушниках. По утрам он сонный не из-за вечеринок, а потому что поздно ложится спать из-за телефона»
6 февраля, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
6 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
7 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
20 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
24 минуты назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
36 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
49 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
54 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
14 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
26 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
46 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
47 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем