4 победы «МЮ» при Кэррике – лучшая серия клуба за два года

«Манчестер Юнайтед» выиграл 4 матча подряд впервые с 2024 года.

Команда Майкла Кэррика сегодня победила «Тоттенхэм» (2:0) в 25-м туре АПЛ. Ранее были обыграны «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0).

В последний раз до этого «МЮ» побеждал четырежды подряд в феврале 2024 года.

10 февраля «красные дьяволы» встретятся с «Вест Хэмом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А всего-то стоило расставить игроков по подходящей схеме и играть на сильных сторонах игроков, а не заставлять их выполнять то, чего они не умеют, хоть это когда-то и работало в Браге и Спортинге
Комментарий скрыт
Я надеюсь, что эпоха Аморимов и Тен Хагов и прочих Тиагу Мотт в больших клубах немножко подсхлопнется.
Сил уже нет читать аналитику в стиле "ну Майну не играет, потому что Аморим видит конкурентом на его позицию Бруну, а Бруну он там видит потому, что он вообще видит только одну схему в футболе, так что все логично, это философия такая, терпите."
Согл
Да, такое ощущение, что тренера стали типа этих разводил из инсты, всяких коучей личностного роста и прочих фокусников. Рассказывают много и умеют себя продавать. Но на деле просто проходимцы.
С Вест Хэмом на выезде будет трудно, это не легкие прогулки с сити и шпорами
А вырисовывается интересная картина, кризисный МЮ может попасть в ЛЧ по итогам сезона, а клуб у которого было крышесностное трансферное лето нет.
Они даже сложнее будут, чем с Фулхэмом и Сити, так как клубы АПЛ, которые борются за оставшееся место последнее на вылет очень сильно включаются в конце сезона, и устраивают настоящую мясорубку всём. Вест, Ноти,Лидс такое чувство будто ящик побед открыли, и хотят туда заснуть Кристал Пэлас)))
Паренёк скоро подстрижется
Чет я упустил, о чем речь?
Чувак в инете пообещал не стричься, пока мю 5 побед подряд не одержет. Давно было, жутко выглядит.
Барбершопы Манчестера приготовились...
Браво Кэррик. Раскрепостил игроков после цыгана и лысого.На игру приятно смотреть. Вот Тоттенхему реально повезло,что всего 2-0- МЮ наиграл на 5-6 мячей точно.
Вест Хэм сейчас в порядке, в последних 4 играх уступили только Челси, а сегодня обыграют Бернли. Выезд будет тяжелым
Да, все старания могут нивелироваться
Момент истины для Френка Илетта, Не подведи Майкл Кэррик.
На багаже Аморима легко конечно
Ножницы уже точатся !
