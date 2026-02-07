4 победы «МЮ» при Кэррике – лучшая серия клуба за два года

«Манчестер Юнайтед » выиграл 4 матча подряд впервые с 2024 года.

Команда Майкла Кэррика сегодня победила «Тоттенхэм » (2:0) в 25-м туре АПЛ . Ранее были обыграны «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0).

В последний раз до этого «МЮ» побеждал четырежды подряд в феврале 2024 года.

10 февраля «красные дьяволы» встретятся с «Вест Хэмом».