«Боруссия» не проигрывает 14 матчей подряд в Бундеслиге – 10 побед, 4 ничьих. Последнее поражение – от «Баварии» в октябре
«Боруссия» продлила серию без поражений в Бундеслиге.
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 14 матчей подряд в Бундеслиге – 10 побед и 4 ничьих.
Команда Нико Ковача обыграла «Вольфсбург» на выезде со счетом 2:1 в 21-м туре.
Дортмундцы выиграли пять матчей подряд в чемпионате. Последнее поражение было от «Баварии» 18 октября (1:2).
«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 48 очков. Отставание от «Баварии», у которой игра в запасе – 3 балла.
В следующем туре «Боруссия» примет «Майнц». Игра пройдет 13 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
