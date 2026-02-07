«Боруссия» не проигрывает 14 матчей подряд в Бундеслиге – 10 побед, 4 ничьих. Последнее поражение – от «Баварии» в октябре

«Боруссия» продлила серию без поражений в Бундеслиге.

«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 14 матчей подряд в Бундеслиге – 10 побед и 4 ничьих.

Команда Нико Ковача обыграла «Вольфсбург » на выезде со счетом 2:1 в 21-м туре.

Дортмундцы выиграли пять матчей подряд в чемпионате. Последнее поражение было от «Баварии» 18 октября (1:2).

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 48 очков. Отставание от «Баварии», у которой игра в запасе – 3 балла.

В следующем туре «Боруссия» примет «Майнц». Игра пройдет 13 февраля.