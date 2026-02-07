Итурральде о голе «Барселоны» «Мальорке»: «Левандовски был вне игры при ударе Рэшфорда, но это нарушение лишь тогда, когда ты получаешь преимущество или мешаешь сопернику. Все по правилам»

Итурральде считает, что «Барселона» забила «Мальорке» по правилам.

Эдуардо Итурральде Гонсалес поддержал решение не отменять гол «Барселоны» «Мальорке» по причине нахождения Роберта Левандовского вне игры незадолго до результативного удара.

«То, что при первом ударе Левандовски вне игры, не означает, что правила нарушены. Это считается нарушением, если ты получаешь преимущество или мешаешь сопернику.

Поскольку форвард находится за спиной защитника, а это другая стадия эпизода, в момент, когда мяч доходит до него, нарушения уже нет. Гол забит по правилам», – сказал экс-рефери.