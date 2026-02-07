  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде о голе «Барселоны» «Мальорке»: «Левандовски был вне игры при ударе Рэшфорда, но это нарушение лишь тогда, когда ты получаешь преимущество или мешаешь сопернику. Все по правилам»
6

Итурральде о голе «Барселоны» «Мальорке»: «Левандовски был вне игры при ударе Рэшфорда, но это нарушение лишь тогда, когда ты получаешь преимущество или мешаешь сопернику. Все по правилам»

Итурральде считает, что «Барселона» забила «Мальорке» по правилам.

Эдуардо Итурральде Гонсалес поддержал решение не отменять гол «Барселоны» «Мальорке» по причине нахождения Роберта Левандовского вне игры незадолго до результативного удара.

«То, что при первом ударе Левандовски вне игры, не означает, что правила нарушены. Это считается нарушением, если ты получаешь преимущество или мешаешь сопернику.

Поскольку форвард находится за спиной защитника, а это другая стадия эпизода, в момент, когда мяч доходит до него, нарушения уже нет. Гол забит по правилам», – сказал экс-рефери.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28860 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoсудьи
logoЛа Лига
logoМальорка
Алехандро Кинтеро
logoРоберт Левандовски
Эдуардо Итурральде Гонсалес
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну так закрывал обзор, мяч прилетел в ворота из под игрока Барсы, в 30-50 см от него.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» вынесла «Мальорку» – 3:0! Левандовски, Ямаль, Берналь забили, у Ольмо 2 ассиста
7 февраля, 17:11
Левандовски был вне игры в момент удара Рэшфорда по воротам «Мальорки». Мяч попал в защитника, отскочил к Ольмо, а от того – к поляку, который и открыл счет
7 февраля, 16:18Фото
Левандовски забил 10-й гол в сезоне Ла Лиге – «Мальорке» в 23-м туре. У Мбаппе 22 мяча
7 февраля, 16:06
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
5 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
6 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
19 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
23 минуты назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
35 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
48 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
53 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
13 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
25 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
45 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
46 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем