Окслейд-Чемберлен перешел в «Селтик». Контракт экс-хавбека «Ливерпуля» и «Арсенала» – до конца сезона с опцией продления на год

Окслейд-Чемберлен перешел в «Селтик».

«Селтик » объявил о переходе Алекса Окслейда-Чемберлена.

32-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

Экс-игрок «Ливерпуля » и «Арсенала » первую половину сезона провел без клуба – после того, как покинул «Бешикташ» летом.

Фото: celticfc.com