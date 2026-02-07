Окслейд-Чемберлен перешел в «Селтик». Контракт экс-хавбека «Ливерпуля» и «Арсенала» – до конца сезона с опцией продления на год
Окслейд-Чемберлен перешел в «Селтик».
«Селтик» объявил о переходе Алекса Окслейда-Чемберлена.
32-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Арсенала» первую половину сезона провел без клуба – после того, как покинул «Бешикташ» летом.
Фото: celticfc.com
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Селтика»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Гиббс
Тонко)
обожаю вот это вот, когда в ответ на самую очевидную толстую шутку, которую шутят под каждым постом с этим игроком 10+ лет, отвечают ТОНКО, мне бы вашу беззаботность и тонкость
Ну что же, удачи Алексу реанимировать свою карьеру
Хотелось бы в это верить ,но врятли
Посчитал, у Алекса во всех играх чемпионатов страны с 2009 года 34 гола и 29 голевых передач. Это примерно как один хороший сезон Месси в Ла Лиге)
Сравнил конечно сильно. Где Лео и где Алекс))
Не стыдно быть в 10 раз хуже Месси
