  • Левандовски был вне игры в момент удара Рэшфорда по воротам «Мальорки». Мяч попал в защитника, отскочил к Ольмо, а от того – к поляку, который и открыл счет
На 29-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд нанес удар по воротам соперника с края штрафной площади. Защитник Давид Лопес Гихарро остановил мяч головой, тот отскочил к Дани Ольмо, от испанца – к Левандовскому, и тот открыл счет.

При этом в момент удара Рэшфорда польский футболист находился в офсайде. Он стоял между Лопесом и вратарем Лео Романом. Судьи во главе с Алехандро Кинтеро, вероятно, решили, что это была отдельная фаза игры, а потому не зафиксировали нарушения.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports 2

«Барселона» – «Мальорка». 1:0 – Левандовски забил на 29-й. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Все по правилам же, зачем ради этого новость городить?
В чем новость, в том что Барселоне засчитали честный гол, а не отменили?:)🤣🤣🤣
Чтобы нас всех взбодрить в выходной день и отметится в чате))
Так Лева абсолютно никак не мешал вратарю - тот реагировал именно на удар Рэша.
А потом уже мяч от Ольмо транзитом через голову защитника отскочил к Леве в абсолютно правильном положении.

Новость просто ради того, чтобы попробовать развести срач.
А в это время Месси...☝️🙈
Не мешал вратарю, а то что он закрывает обзор это конечно в порядке вещей. Помнится отменили схожий гол Кросса в матче с Валенсией.
Авторы спортса второй матч Барселоны подряд героически пытаются придумать свои трактовки правил, чтобы найти хоть какое-то нарушение 🤣🤣🤣

Ребята, хватит ради срачей перефорсить решения судей с матчей Реала, где свистят в одну сторону. Барсе такие поблажки не нужны, эта команда без тридцати пенок за нырки способна достигать результатов.
Да ты что? Чтож тогда засчитали этот гол? Свои трактовки это какие? Лева находился в офсайде и закрывал обзор, и гол был забил именно из под Левы.
Ямаля ударили в грудь посмотрели вар и дали прямую КК, Белингема ударили в лицо локтем, причем очень сильная отмашка и разбивает бровь в кровь, судья даже ЖК не показывает.
Какая разница, где был Лева во время удара Рэшфорда, если пас ему дал Ольмо? ) Вот если бы вратарь после удара Маркуса отбил бы, а поляк добил, тогда да. Ваш Капитан Очевидность.
Александр Суряев! Правила футбола относительно положения "вне игры" почитай! Зачем ты эту чушь выложил сюда?! )) Наберут по объявлению ... )
И че. К чему это
Пробито очередное дно.
Александр Суряев - недалекий провокатор.
