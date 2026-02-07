Левандовски был вне игры в момент удара Рэшфорда по воротам «Мальорки». Мяч попал в защитника, отскочил к Ольмо, а от того – к поляку, который и открыл счет

Левандовски был вне игры перед голом «Мальорке».

Роберт Левандовски находился вне игры в атаке, завершившейся взятием ворот «Мальорки».

На 29-й минуте матча 23-го тура Ла Лиги форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд нанес удар по воротам соперника с края штрафной площади. Защитник Давид Лопес Гихарро остановил мяч головой, тот отскочил к Дани Ольмо , от испанца – к Левандовскому, и тот открыл счет.

При этом в момент удара Рэшфорда польский футболист находился в офсайде. Он стоял между Лопесом и вратарем Лео Романом . Судьи во главе с Алехандро Кинтеро, вероятно, решили, что это была отдельная фаза игры, а потому не зафиксировали нарушения.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports 2

«Барселона» – «Мальорка». 1:0 – Левандовски забил на 29-й. Онлайн-трансляция