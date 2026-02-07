«Тоттенхэм» не побеждает 7 матчей подряд в АПЛ – сегодня 0:2 с «МЮ». У команды Франка одна победа за 10 последних игр

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до 7 матчей.

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 7 матчей подряд.

Сегодня команда Томаса Франка на выезде уступила «Манчестер Юнайтед » (0:2) в 25-м туре.

У «шпор» лишь одна победа за 10 последних матчей чемпионата Англии – над «Кристал Пэлас» (1:0).

В 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм » примет на своем поле «Ньюкасл». Игра пройдет 10 февраля.