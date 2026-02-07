  • Спортс
  «Тоттенхэм» не побеждает 7 матчей подряд в АПЛ – сегодня 0:2 с «МЮ». У команды Франка одна победа за 10 последних игр
«Тоттенхэм» не побеждает 7 матчей подряд в АПЛ – сегодня 0:2 с «МЮ». У команды Франка одна победа за 10 последних игр

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до 7 матчей.

«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 7 матчей подряд. 

Сегодня команда Томаса Франка на выезде уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2) в 25-м туре. 

У «шпор» лишь одна победа за 10 последних матчей чемпионата Англии – над «Кристал Пэлас» (1:0). 

В 26-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет на своем поле «Ньюкасл». Игра пройдет 10 февраля. 

Илья Учватов
Спортс
Печально все у Шпор, мало того что куча травм, так еще и здоровые удаляются на ровном месте
Как с здоровой головой из Ираолы, Гласнера и Франка можно было выбрать последнего? Руководство шпор пожинает плоды своего «гениального» руководства…
Ответ Benjamin
Как с здоровой головой из Ираолы, Гласнера и Франка можно было выбрать последнего? Руководство шпор пожинает плоды своего «гениального» руководства…
Кретин Ланге его позвал
