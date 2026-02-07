  • Спортс
  • «Балтика» арендовала защитника сборной Панамы Андерсона у «Альянсы» до конца сезона с опцией выкупа
Фото
9

«Балтика» арендовала защитника сборной Панамы Андерсона у «Альянсы» до конца сезона с опцией выкупа

«Балтика» арендовала защитника сборной Панамы Андерсона.

«Балтика» арендовала центрального защитника «Альянсы» из чемпионата Панамы Эдуардо Андерсона.

Сделка рассчитана до до 30 июня и предусматривает возможность выкупа игрока сборной Панамы. 

«Эдуардо – воспитанник клуба «Альянса». В чемпионате Панамы центрбек дебютировал в сентябре 2018-го. Ровно через год Андерсон забил свой первый мяч за «попугайчиков», а в 2022 году помог своей родной команде выиграть золото национального чемпионата!

В начале 2023-го футболист на правах аренды переехал в костариканский «Сан-Карлос», а спустя год – в «Депортиво Саприсса». В составе «пурпурных» Эдуардо стал чемпионом костариканской Клаусуры-2024.

В сборной Панамы Эдуардо дебютировал в мае 2022-го против команды Сальвадора. С ними же защитник сыграл один матч в Золотом кубке КОНКАКАФ в 2023-м. Спустя год Андерсон в составе панамцев поехал в США на Кубок Америки!» – говорится в сообщении «Балтики».

Изображение: t.me/fc_baltika

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Балтики»
logoЭдуардо Андерсон
logoБалтика
logoСборная Панамы по футболу
высшая лига Панама
logoпремьер-лига Россия
трансферы
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С прицелом на продажу Кевина или Натана.
Ответ achrustalev
С прицелом на продажу Кевина или Натана.
Вообще, если исходить из информации клуба, то Андраде и уж тем более Гассама остаются до лета. Если же верить информации агента колумбийца, то Андраде почти наверняка останется до лета, где всё будет зависеть от результата Балтики. Если калининградцы станут чемпионами России или займут призовые места, Андраде переподпишет контракт. Андерсон, сооственно, уедет обратно в свой клуб. Именно поэтому панамца пока арендовали (но с правом выкупа).
Ответ achrustalev
С прицелом на продажу Кевина или Натана.
Может да, а может нет. Прямо сейчас это для глубины в обороне ибо Луна и Мохаммад ушли и надо кого то ещё брать. Тем более что ненавязчиво так в аренду и без обязательного права выкупа - присмотрятся, а там уже и решат. Вдруг круче Андраде или Гассама окажется? ) Ну Андраде я вот думаю до лета то может и останется (в Европу уже по-любому некуда, ТО закрылось, а по поводу наших клубов никакой инфы и конкретики), но в следующее ТО чую 99% уедет из Балтики. Насчёт Гассама больше ощущение того что на подольше может остаться чем Андраде. В его случае какая-то недосказанность есть.
Хорошее приобретение. Сборная Панамы одна из сильнейших в центральной Америке, 33 место в рейтинге ФИФА.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Хорошее приобретение. Сборная Панамы одна из сильнейших в центральной Америке, 33 место в рейтинге ФИФА.
Но при этом сам чемпионат Панамы очень слабый
ждем аналитику худобина на этого персонажа
Ответ Роман Грожан
ждем аналитику худобина на этого персонажа
Даже нарезки не смотрел. Мне Ковача летом хватило. Весной посмотрим.
Рекомендуем