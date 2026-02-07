«Балтика» арендовала защитника сборной Панамы Андерсона у «Альянсы» до конца сезона с опцией выкупа

«Балтика» арендовала защитника сборной Панамы Андерсона.

«Балтика » арендовала центрального защитника «Альянсы» из чемпионата Панамы Эдуардо Андерсона.

Сделка рассчитана до до 30 июня и предусматривает возможность выкупа игрока сборной Панамы.

«Эдуардо – воспитанник клуба «Альянса». В чемпионате Панамы центрбек дебютировал в сентябре 2018-го. Ровно через год Андерсон забил свой первый мяч за «попугайчиков», а в 2022 году помог своей родной команде выиграть золото национального чемпионата!

В начале 2023-го футболист на правах аренды переехал в костариканский «Сан-Карлос», а спустя год – в «Депортиво Саприсса». В составе «пурпурных» Эдуардо стал чемпионом костариканской Клаусуры-2024.

В сборной Панамы Эдуардо дебютировал в мае 2022-го против команды Сальвадора. С ними же защитник сыграл один матч в Золотом кубке КОНКАКАФ в 2023-м. Спустя год Андерсон в составе панамцев поехал в США на Кубок Америки!» – говорится в сообщении «Балтики».

Изображение: t.me/fc_baltika