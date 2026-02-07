«Ювентус» и Йылдыз продлили контракт до 2030 года
Кенан Йылдыз продлил контракт с «Ювентусом».
Новый договор между клубом и 20-летним полузащитником рассчитан до лета 2030 года.
Сообщалось, что Йылдыз станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.
В этом сезоне игрок сборной Турции провел в Серии А 22 матча и забил 8 голов. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Фото: juventus.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
