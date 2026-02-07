Фото
«Ювентус» и Йылдыз продлили контракт до 2030 года

Кенан Йылдыз продлил контракт с «Ювентусом».

Новый договор между клубом и 20-летним полузащитником рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что Йылдыз станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В этом сезоне игрок сборной Турции провел в Серии А 22 матча и забил 8 голов. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
16 комментариев
Лучший игрок Ювентуса с отрывом в данном составе
Большая маленькая победа =)
Причем не только для Ювентуса, а для Серии А в целом
Теперь давай Маккенни
Теперь смело можно продать за 200 мультов Манчестеру.
Ответ Дмитрий
Теперь смело можно продать за 200 мультов Манчестеру.
Комментарий скрыт
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Лучшая новость
Кто знает,может Легендой клуба станет !!
