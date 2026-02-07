«Ювентус» и Йылдыз продлили контракт до 2030 года

Кенан Йылдыз продлил контракт с «Ювентусом ».

Новый договор между клубом и 20-летним полузащитником рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось , что Йылдыз станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В этом сезоне игрок сборной Турции провел в Серии А 22 матча и забил 8 голов. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .

Фото: juventus.com