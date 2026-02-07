  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кэррик про 2:0 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» играл опасно с самого начала, но еще нужно разобраться с парой проблем»
12

Кэррик про 2:0 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» играл опасно с самого начала, но еще нужно разобраться с парой проблем»

Майкл Кэррик: «МЮ» еще нужно исправить пару вещей.

Майкл Кэррик подвел итоги матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» (2:0) в АПЛ.

«Когда соперник остается вдесятером, это всегда коварная ситуация. Порой в первом тайме игра шла достаточно открыто. Мне казалось, что мы действовали опасно с самого начала, и это радует. Но было несколько проблемных ситуаций, когда «Тоттенхэм» играл в хороший футбол в первом тайме, так что предстоит разобраться с парой проблем.

Ведя в счете и играя против десятерых, думаю, мы хорошо управляли игрой во второй половине, в целом ее контролировали, всегда хотели забить второй мяч, а когда это удалось – были уже в очень хорошем положении», – сказал главный тренер «МЮ» в эфире TNT Sports.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28858 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
нужно подправить реализацию - убойнейшие моменты по-прежнему транжирим, тот же Шешкр просто обязан был забивать третий гол
Ответ Любезный Коссутий
нужно подправить реализацию - убойнейшие моменты по-прежнему транжирим, тот же Шешкр просто обязан был забивать третий гол
Он как защитник своему вратарю скинул мяч😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну Фернандеш: «Кэррик пришел с правильными идеями, игроки «МЮ» получили ответственность и свободу на поле. Он знает, что для этого клуба значит побеждать»
7 февраля, 15:15
«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» впервые с 2022 года. Прервалась серия из 8 матчей без побед
7 февраля, 14:38
«МЮ» победил «Ман Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» в четырех матчах при Кэррике. Дальше – «Вест Хэм»
7 февраля, 14:37
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
4 минуты назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
5 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
18 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
22 минуты назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
34 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
47 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
52 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
12 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
24 минуты назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
44 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
45 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем