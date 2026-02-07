Кэррик про 2:0 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» играл опасно с самого начала, но еще нужно разобраться с парой проблем»

Майкл Кэррик: «МЮ» еще нужно исправить пару вещей.

Майкл Кэррик подвел итоги матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» (2:0) в АПЛ.

«Когда соперник остается вдесятером, это всегда коварная ситуация. Порой в первом тайме игра шла достаточно открыто. Мне казалось, что мы действовали опасно с самого начала, и это радует. Но было несколько проблемных ситуаций, когда «Тоттенхэм» играл в хороший футбол в первом тайме, так что предстоит разобраться с парой проблем.

Ведя в счете и играя против десятерых, думаю, мы хорошо управляли игрой во второй половине, в целом ее контролировали, всегда хотели забить второй мяч, а когда это удалось – были уже в очень хорошем положении», – сказал главный тренер «МЮ» в эфире TNT Sports.