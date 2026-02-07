  • Спортс
  • Франк о 0:2 с «МЮ»: «Горжусь тем, как «Тоттенхэм» играл после удаления. Ромеро извинился перед партнерами, он явно шел в мяч, но по нынешним правилам это красная»
19

Франк о 0:2 с «МЮ»: «Горжусь тем, как «Тоттенхэм» играл после удаления. Ромеро извинился перед партнерами, он явно шел в мяч, но по нынешним правилам это красная»

Франк о 0:2 с «МЮ»: горжусь тем, как «Тоттенхэм» играл после удаления.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о поражении от «МЮ» (0:2) в 25-м туре АПЛ

«Думаю, первые 30 минут мы провели очень хорошо – на выезде, на сложном стадионе, против команды, которая была уверена в себе и находилась на ходу. А после красной карточки я горжусь тем, что показали игроки. Их стойкостью, умением оставаться в игре, тем, что они временами все равно представляли угрозу и пытались что-то создать. Я очень ими горжусь.

Затем мы сделали три атакующие замены – и тут же пропустили второй гол. Последние 60-70 минут мы играли вдесятером, команда отдала все силы. Я очень горжусь болельщиками – их было прекрасно слышно на протяжении всего матча.

Это была та ошибка, которую соперник мог использовать. Такое, конечно, всегда может случиться. Когда играешь 10 на 11, определенные зоны неизбежно оголяются, и именно там нас поймали.

Что касается Кристиана (Ромеро – Спортс’‘), прежде всего – у него не было намерения продолжать движение и получать красную карточку. Он явно шел в мяч. К сожалению, по нынешним правилам это трактуется как удаление. Кристиан извинился перед партнерами в раздевалке.

Да, это неприятно, но такова реальность. Нам нужно с этим справляться. Мы много работали над таким качеством, как устойчивость и характер. Сегодня мы не добились результата, но то, что игроки показали на поле, было невероятно.

Теперь нужно сосредоточиться на матче с «Ньюкаслом» во вторник вечером. Просто фокусируемся на следующей игре. Это «Ньюкасл» во вторник», – сказал Франк в интервью TNT Sport.

Ромеро получил прямую красную за наступ шипами на голеностоп Каземиро в матче «МЮ» и «Тоттенхэма»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы он попал в мяч, то возможно судья и дал бы ему желтую с оранжевым оттенком, а так вполне заслуженная красная.
Ответ corazon blanco
Если бы он попал в мяч, то возможно судья и дал бы ему желтую с оранжевым оттенком, а так вполне заслуженная красная.
Так он и попал в мяч
Ответ Михаил Кисельков
Так он и попал в мяч
Нет, если бы он попал в мяч, я уже написал, что произошло бы. Посмотрите внимательнее повтор
Каземиро сезон или два назад удаляли за точно такой же эпизод. Вообще Тотенхэм играют так будто у них пинг высокий, особенно в защите.
Ответ Lavinka
Каземиро сезон или два назад удаляли за точно такой же эпизод. Вообще Тотенхэм играют так будто у них пинг высокий, особенно в защите.
ромеро и вдв травмированные вышли
Ответ Lavinka
Каземиро сезон или два назад удаляли за точно такой же эпизод. Вообще Тотенхэм играют так будто у них пинг высокий, особенно в защите.
сейчас в игре арсенал сандерленд игрок сандерленда совершил точно такой же фол на субименди, но там судья обошёлся лишь жёлтой карточкой.
Да это по любым правилам красная. Что старым, что новым.
неважно, куда он шел, важно - куда пришел. а пришел он ровно шипами в голеностоп. охотно верю, что он не хотел так играть, но так получилось, причем он сам не протестовал и не оспаривал, а сразу извинился перед Каземиро.
Шёл в мяч? Ну скорее в сторону мяча.
шпоры реально нплохо играли
Каземиро был первым на мяче, а куда шёл этот чудик никого не волнует.
Шел в мяч, но почему-то повернул голеностоп в сторону ноги Каземиро. Хотя там вполне можно было успеть убрать ноги
Можно скинуться на билет до копенгагена и отправить первым лоукостером тебя домой?
