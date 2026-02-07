Франк о 0:2 с «МЮ»: «Горжусь тем, как «Тоттенхэм» играл после удаления. Ромеро извинился перед партнерами, он явно шел в мяч, но по нынешним правилам это красная»

Франк о 0:2 с «МЮ»: горжусь тем, как «Тоттенхэм» играл после удаления.

Главный тренер «Тоттенхэма » Томас Франк высказался о поражении от «МЮ » (0:2) в 25-м туре АПЛ .

«Думаю, первые 30 минут мы провели очень хорошо – на выезде, на сложном стадионе, против команды, которая была уверена в себе и находилась на ходу. А после красной карточки я горжусь тем, что показали игроки. Их стойкостью, умением оставаться в игре, тем, что они временами все равно представляли угрозу и пытались что-то создать. Я очень ими горжусь.

Затем мы сделали три атакующие замены – и тут же пропустили второй гол. Последние 60-70 минут мы играли вдесятером, команда отдала все силы. Я очень горжусь болельщиками – их было прекрасно слышно на протяжении всего матча.

Это была та ошибка, которую соперник мог использовать. Такое, конечно, всегда может случиться. Когда играешь 10 на 11, определенные зоны неизбежно оголяются, и именно там нас поймали.

Что касается Кристиана (Ромеро – Спортс’‘), прежде всего – у него не было намерения продолжать движение и получать красную карточку . Он явно шел в мяч. К сожалению, по нынешним правилам это трактуется как удаление. Кристиан извинился перед партнерами в раздевалке.

Да, это неприятно, но такова реальность. Нам нужно с этим справляться. Мы много работали над таким качеством, как устойчивость и характер. Сегодня мы не добились результата, но то, что игроки показали на поле, было невероятно.

Теперь нужно сосредоточиться на матче с «Ньюкаслом» во вторник вечером. Просто фокусируемся на следующей игре. Это «Ньюкасл» во вторник», – сказал Франк в интервью TNT Sport.

Ромеро получил прямую красную за наступ шипами на голеностоп Каземиро в матче «МЮ» и «Тоттенхэма»