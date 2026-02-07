Матч «Севильи» и «Жироны» перенесли из-за угрозы шторма. В Андалусии объявлен оранжевый уровень опасности, более 11 тысяч человек эвакуированы

Матч «Севильи» с «Жироной» перенесли из-за возможного шторма.

После получения указаний от региональных властей Андалусии Ла Лига объявила о переносе матча 23-го тура чемпионата между «Севильей» и «Жироной» в целях безопасности.

Игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» должна была состояться сегодня в 20:30 по московскому времени.

В субботу премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил об угрозе шторма «Марта» на юге Испании. В четверг шторм «Леонардо» спровоцировал наводнения в Испании и Португалии, в Андалучии более 11 тысяч человек были эвакуированы. В связи с этим городской совет Севильи повысил территориальный план действий в чрезвычайных ситуациях до первого уровня, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

На фоне неблагоприятных погодных условий «Севилья » попросила перенести сегодняшний матч ради обеспечения безопасности болельщиков. Новые даты и время проведения матчей будут объявлены позже.

По этой же причине перенесен матч 25-го тура Сегунды «Кадис » – «Альмерия ».

Матч «Райо Вальекано» против «Овьедо» в Ла Лиге перенесен из-за плохого состояния поля и ожидающегося дождя