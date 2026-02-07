Бруну Фернандеш: «Кэррик пришел с правильными идеями, игроки «МЮ» получили ответственность и свободу на поле. Он знает, что для этого клуба значит побеждать»
Бруну Фернандеш: у Кэррика правильные идеи.
Бруну Фернандеш прокомментировал влияние Майкла Кэррика на «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы сегодня одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в 25-м туре АПЛ.
«Это футбол. Все меняется от матча к матчу. Кэррик пришел с правильными идеями, игроки получили ответственность и свободу на поле. Здорово, я был уверен, что он станет отличным тренером, и он это показывает. Надеемся, что сможем помочь ему еще больше.
Все понимают, с каким давлением связана игра за этот клуб, все понимают ожидания. Он знает, что для этого клуба значит побеждать. Это дает команде что-то особенное», – сказал капитан.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
12 комментариев
Бруну молодец, пашет при любом тренере, и на любой позиции. безусловно лучший трансфер в пост-САФовскую эру
Лучший, но такой нытик. Для МЮ худший капитан.
Кэррик - футбольный человек, а в футболе всё давно придумано, добавил Бруну.
Сильнейший португальский футболист на данный момент
Витинья
Где те уникумы, что восхваляли Аморима и просили давать ему время больше и больше? И главное за какие такие заслуги? Прошлый сезон он слил в унитаз, а сейчас Каррик показывает как нужно приходить в команду посреди сезона! Аморим засунул Бруну в опорку, где ему совсем не место, это видно было всем, кроме этого упрямого самодура! Браво Каррик и браво команда, наконец-то приятно смотреть за игрой клуба впервые с времен Сульшера пожалуй💪
так они все еще остались при своем мнении. более того, многие хотели бы возвращения аморима и тен хага. это же миллионы болельщиков ливерпуля, сити и арсенала
Да это сектанты. Но у них теперь новая отговорка , типо Аморим почистил состав МЮ и поэтому сейчас Каррик побеждает)
Кэррик свой человек для клуба и хорошо его знает, в этом огромный плюс.
при Каррике Бруну психовать перестал )
Каюсь, в начале сезона думал, что лучше бы Бруно ушёл, когда было предложение из Саудовской Аравии. Очень ошибался. Как же он хорош в последних матчах. Шикарные передачи, шикарные решения на поле.
