Бруну Фернандеш: «Кэррик пришел с правильными идеями, игроки «МЮ» получили ответственность и свободу на поле. Он знает, что для этого клуба значит побеждать»

Бруну Фернандеш: у Кэррика правильные идеи.

Бруну Фернандеш прокомментировал влияние Майкла Кэррика на «Манчестер Юнайтед ».

Манкунианцы сегодня одержали победу над «Тоттенхэмом » (2:0) в 25-м туре АПЛ .

«Это футбол. Все меняется от матча к матчу. Кэррик пришел с правильными идеями, игроки получили ответственность и свободу на поле. Здорово, я был уверен, что он станет отличным тренером, и он это показывает. Надеемся, что сможем помочь ему еще больше.

Все понимают, с каким давлением связана игра за этот клуб, все понимают ожидания. Он знает, что для этого клуба значит побеждать. Это дает команде что-то особенное», – сказал капитан.