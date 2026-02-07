  • Спортс
  Сафонов расположил к себе всех игроков «ПСЖ» и сотрудников, Матвея считают веселым и открытым. Вратарь наиболее близок с Хвичей и воспринимает Шевалье как товарища (RMC Sport)
112

Сафонов расположил к себе всех игроков «ПСЖ» и сотрудников, Матвея считают веселым и открытым. Вратарь наиболее близок с Хвичей и воспринимает Шевалье как товарища (RMC Sport)

У Матвея Сафонова хорошие отношения с игроками и сотрудниками «ПСЖ».

У голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова сложились хорошие отношения с партнерами по команде.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источник на тренировочной базе клуба, в раздевалке Сафонова описывают как спокойного, открытого и веселого человека, которому удалось расположить к себе всех партнеров по команде и сотрудников клуба. Россиянин «прекрасно вписался в клуб».

Из игроков голкипер наиболее близок с Хвичей Кварацхелией, а Люку Шевалье воспринимает как товарища, а не конкурента.

Некоторые из опрошенных людей отмечают, что Сафонов «будто не замечает давления». Все сотрудники клуба отмечают уважительное отношение со стороны голкипера.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
русский и грузин братья навек. Политики приходят и уходят, а народы живут и дружат тысячи лет. Молодец Матвей!!!
Ответ rodjer22
русский и грузин братья навек. Политики приходят и уходят, а народы живут и дружат тысячи лет. Молодец Матвей!!!
Комментарий удален модератором
Ответ Golyaso
Комментарий удален модератором
Сафонов отцапал?
Правильная тактика, сильного человека. А не как некоторые, везде строят из себя обиженных, ущемленных и попрошайничают🤷‍♂️
Ответ Красная стрела
Правильная тактика, сильного человека. А не как некоторые, везде строят из себя обиженных, ущемленных и попрошайничают🤷‍♂️
Комментарий удален модератором
Ответ граф Якунин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Арамис пришелся ко двору короля французского!)
Ответ Jadie James
Арамис пришелся ко двору короля французского!)
Комментарий скрыт
Ответ Jadie James
Арамис пришелся ко двору короля французского!)
Скорее, шейха арабского
Относись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе
Ответ paha
Относись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе
Золотое правило
Ответ paha
Относись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе
Комментарий скрыт
Да хватит, братья, сестры. Выкиньте это. Уже выросло поколение без этого братства. Если человек открытый, распологающий, уважающий мнение других и их культуру, у него не будет проблем в коллективе. Другой вопрос, что у Матвея с Хвичей нет языкового барьера и общее прошлое, то есть темы для общения.
Думаю и с Забарным у него вполне рабочие отношения
Ответ Алексей Иванов
Думаю и с Забарным у него вполне рабочие отношения
Вполне возможно, просто официально не говорят, чтобы не вызвать реакцию с той или иной стороны
Ответ Алексей Иванов
Думаю и с Забарным у него вполне рабочие отношения
Комментарий удален модератором
Очень радостно, что у Матвея пока всё хорошо, и во многом благодаря его умениям и правильному отношению. Не побоялся, поехал в топ клуб под лучшего кипера на тот момент, затем боролся за место с недешевым местным вратарём. И получилось как нельзя лучше
ПСЖ Сафонова можно писать смело😉
Адекватный человек, ты с уважением к другим, значит, и к тебе с теплом и взаимным уважением и будут относиться другие. Молодец, успехов и дальше, Матвей!
Жена Сафонова: требую себе половину хорошего отношения в раздевалке ПСЖ!
Ответ dmank
Жена Сафонова: требую себе половину хорошего отношения в раздевалке ПСЖ!
Половину Хвичи
