Сафонов расположил к себе всех игроков «ПСЖ» и сотрудников, Матвея считают веселым и открытым. Вратарь наиболее близок с Хвичей и воспринимает Шевалье как товарища (RMC Sport)

У голкипера «ПСЖ » и сборной России Матвея Сафонова сложились хорошие отношения с партнерами по команде.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источник на тренировочной базе клуба, в раздевалке Сафонова описывают как спокойного, открытого и веселого человека, которому удалось расположить к себе всех партнеров по команде и сотрудников клуба. Россиянин «прекрасно вписался в клуб».

Из игроков голкипер наиболее близок с Хвичей Кварацхелией, а Люку Шевалье воспринимает как товарища, а не конкурента.

Некоторые из опрошенных людей отмечают, что Сафонов «будто не замечает давления». Все сотрудники клуба отмечают уважительное отношение со стороны голкипера.