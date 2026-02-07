Сафонов расположил к себе всех игроков «ПСЖ» и сотрудников, Матвея считают веселым и открытым. Вратарь наиболее близок с Хвичей и воспринимает Шевалье как товарища (RMC Sport)
У Матвея Сафонова хорошие отношения с игроками и сотрудниками «ПСЖ».
У голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова сложились хорошие отношения с партнерами по команде.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источник на тренировочной базе клуба, в раздевалке Сафонова описывают как спокойного, открытого и веселого человека, которому удалось расположить к себе всех партнеров по команде и сотрудников клуба. Россиянин «прекрасно вписался в клуб».
Из игроков голкипер наиболее близок с Хвичей Кварацхелией, а Люку Шевалье воспринимает как товарища, а не конкурента.
Некоторые из опрошенных людей отмечают, что Сафонов «будто не замечает давления». Все сотрудники клуба отмечают уважительное отношение со стороны голкипера.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
русский и грузин братья навек. Политики приходят и уходят, а народы живут и дружат тысячи лет. Молодец Матвей!!!
Сафонов отцапал?
Правильная тактика, сильного человека. А не как некоторые, везде строят из себя обиженных, ущемленных и попрошайничают🤷♂️
Арамис пришелся ко двору короля французского!)
Скорее, шейха арабского
Относись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе
Золотое правило
Да хватит, братья, сестры. Выкиньте это. Уже выросло поколение без этого братства. Если человек открытый, распологающий, уважающий мнение других и их культуру, у него не будет проблем в коллективе. Другой вопрос, что у Матвея с Хвичей нет языкового барьера и общее прошлое, то есть темы для общения.
Думаю и с Забарным у него вполне рабочие отношения
Вполне возможно, просто официально не говорят, чтобы не вызвать реакцию с той или иной стороны
Очень радостно, что у Матвея пока всё хорошо, и во многом благодаря его умениям и правильному отношению. Не побоялся, поехал в топ клуб под лучшего кипера на тот момент, затем боролся за место с недешевым местным вратарём. И получилось как нельзя лучше
ПСЖ Сафонова можно писать смело😉
Адекватный человек, ты с уважением к другим, значит, и к тебе с теплом и взаимным уважением и будут относиться другие. Молодец, успехов и дальше, Матвей!
Жена Сафонова: требую себе половину хорошего отношения в раздевалке ПСЖ!
Половину Хвичи
